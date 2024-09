Trực tiếp tennis Sinner - Medvedev: Chung kết sớm giữa 2 khắc tinh (US Open)

- Trận đấu này đang được coi là chung kết sớm khi chỉ Sinner và Medvedev còn sót lại trong số các tay vợt đã từng vô địch hay vào chung kết Grand Slam. - Đã 9 tháng liên tiếp Sinner vào tứ kết ở tất cả các giải anh tham dự. Phong độ hiện tại của Sinner là rất ổn định mặc dù trước US Open anh đã bị khui ra 2 vụ dương tính với chất cấm hồi mùa xuân. - US Open là giải duy nhất Sinner chưa từng vào bán kết. 5 lần dự giải trước đó anh chỉ vào tứ kết một lần và thua trận đó trước Carlos Alcaraz trong 5 set, mặc dù có lúc đã dẫn 2-1 và có cơ hội thắng set 4. - Medvedev mới thua chỉ 1 set từ đầu US Open và ở vòng 4 anh thua chỉ 4 ván trước Nuno Borges, người đã thắng được 1 set trước Medvedev ở Australian Open. - Hành trình của Medvedev tương đối êm thấm do không gặp nhiều đối thủ mạnh, tuy nhiên anh đáng lẽ cũng sẽ tránh được Sinner nếu không rơi khỏi top 4 cách đây vài tháng. - Medvedev có thành tích khá lạ lẫm khi gặp các tay vợt số 1 thế giới so với số 2 và số 3. Anh đã thắng 7/12 trận trước các tay vợt số 1 thế giới trong khi sở hữu thành tích 4 thắng - 16 thua khi gặp các đối thủ số 2 hoặc số 3. - Trong 6 năm qua Medvedev gần như là tay vợt có thành tích tốt nhất trên sân cứng ở Bắc Mỹ. Anh bất bại ở 4 trận tứ kết US Open và đã lọt vào 3 trận chung kết, bao gồm chiến thắng trước Novak Djokovic năm 2021. - Medvedev từng toàn thắng 6 trận đầu tiên gặp Sinner nhưng 12 tháng qua Sinner đã khiến thành tích đó giờ là 7 thắng - 5 thua cho Medvedev, trong đó có 5 chiến thắng liên tiếp cho Sinner. Medvedev chấm dứt chuỗi trận thua đó tại tứ kết Wimbledon, nhưng anh vẫn suýt thua trận đó trong 5 set.