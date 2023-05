Trực tiếp tennis Rome Open ngày 4: Alcaraz đấu đồng hương, Medvedev gặp Ruusuvuori

Stefanos Tsitsipas – Nuno Borges: 19h, 13/5, vòng 2 đơn nam

Tsitsipas đang xa dần những danh hiệu lớn trước sự trỗi dậy của Carlos Alcaraz hay Holger Rune, nên sự nghiệp của anh trong 12 tháng tới sẽ được đánh giá nhiều hơn ở khả năng gỡ gạc ở những giải đấu lớn nhưng không tới cỡ Grand Slam như giải này.

Tsitsipas bước vào giải sau thất vọng tại Madrid Open khi để cho Jan-Lennard Struff đánh bại ở tứ kết, và màn thể hiện của anh trên mặt sân đất nện năm nay là tệ nhất trong vài năm trở lại đây.

Tsitsipas đang trải qua một giai đoạn không mấy thành công khi gặp những đối thủ mạnh

Tsitsipas dù vậy vẫn là Á quân của Rome Open 2022 và trong 5 lần dự giải gần nhất của anh không giải nào Tsitsipas bị loại trước tứ kết, anh chỉ thua khi gặp phải Nadal, Djokovic, Sinner và Del Potro. Trong khi đó Nuno Borges vừa thắng Dusan Lajovic nhưng là trận thắng đầu tiên của tay vợt người Bồ Đào Nha ở vòng đấu chính của một giải Masters, nên yếu tố kinh nghiệm là bất lợi với Borges.

Carlos Alcaraz – Albert Ramos-Vinolas: Khoảng 18h, 13/5, vòng 2 đơn nam

Sức cạnh tranh của đối thủ trên mặt sân đất nện năm nay đã không cao do Nadal vắng mặt và Alcaraz đang tận dụng điều đó, anh đã vô địch ở 3/4 giải đất nện và đoạt ngôi Á quân ở giải còn lại (Rio de Janeiro), ở Rio anh không vô địch chủ yếu do vấn đề thể lực, thường xuyên đuối khi trận đấu kéo dài.

Trong khi đó Albert Ramos-Vinolas cực kỳ may mắn ở trận đấu vòng 1 gặp Francesco Passaro, đã bị dẫn trước 0-3 ở set 3 nhưng ngược dòng do sự non kinh nghiệm của đối thủ. Ramos-Vinolas đã thua cả 3 lần gặp Alcaraz trên sân đất nện và lần cuối anh thắng một tay vợt top 5 thế giới ở một giải Masters đã là cách đây 6 năm khi hạ Andy Murray ở Monte Carlo.

Daniil Medvedev – Emil Ruusuvuori: Khoảng 21h, 13/5, vòng 2 đơn nam

Medvedev đã có 6 giải liên tiếp ít nhất lọt vào tứ kết cho tới khi anh bị loại bởi Aslan Karatsev ở vòng 4 Madrid Open trên mặt sân đất nện vốn không phải sở trường. Dù vậy nếu thắng trận này, Medvedev sẽ chính thức có mùa giải đất nện tốt nhất kể từ năm 2019. Hơn nữa tại Rome anh đã luôn thua sớm, 3 lần dự giải đã bị những Robin Haase, Nick Kyrgios và Karatsev chiến thắng.

Medvedev đã có những mùa giải đất nện khá tệ nên mùa này đang tốt hơn so với tiêu chuẩn của anh

Emil Ruusevuori chưa tiến sâu ở Rome lần nào nhưng luôn để lại những trận đấu ấn tượng. Anh gần đây vừa thắng kịch tính trong 3 set trước Ugo Humbert và năm ngoái đã kéo Carlos Alaraz vào set 3, do đó không thể xem thường khả năng tạo ra một cú sốc của tay vợt người Phần Lan này.

Tennis - ATP 1000 - Internazionali BNL d'Italia (Rome) - vòng 2 Giờ Cặp đấu Trực tiếp Thứ bảy 13/05/2023 16:00 Andrey Rublev Alex Molcan On Sports 16:00 Borna Coric Thiago Monteiro On Sports 16:00 Roberto Carballes Baena Daniel Evans On Sports 17:30 Bernabe Zapata Miralles Jason Kubler On Sports 17:30 Guido Pella Alejandro Davidovich Fokina On Sports 17:30 Hubert Hurkacz Jeffrey John Wolf On Sports 17:30 Jiri Lehecka Fabian Marozsan On Sports 18:00 Albert Ramos-Vinolas Carlos Alcaraz On Sports 19:00 Daniel Altmaier Frances Tiafoe On Sports 19:00 Stefanos Tsitsipas Nuno Borges On Sports 19:30 Lorenzo Sonego Yoshihito Nishioka On Sports 20:30 Yannick Hanfmann Taylor Fritz On Sports 21:00 Emil Ruusuvuori Daniil Medvedev On Sports 22:30 David Goffin Alexander Zverev On Sports Chủ nhật 14/05/2023 00:00 Roberto Bautista Agut Marco Cecchinato On Sports 01:30 Lorenzo Musetti Matteo Arnaldi On Sports Tennis - WTA 1000 - Internazionali BNL d'Italia (Rome) - vòng 3 Giờ Cặp đấu Trực tiếp Thứ bảy 13/05/2023 16:00 Anhelina Kalinina Sofia Kenin 16:00 Caroline Garcia Maria Osorio 16:00 Xiyu Wang Taylor Townsend 17:30 Anastasia Potapova Veronika Kudermetova 18:00 Magda Linette Beatriz Haddad Maia 19:30 Anna Bondar Qinwen Zheng 22:00 Victoria Azarenka Madison Keys Chủ nhật 14/05/2023 00:00 Cori Gauff Marie Bouzkova

* Lưu ý lịch đấu có thể thay đổi tùy vào diễn biến trận đấu trước đó.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/truc-tiep-tennis-rome-open-ngay-4-alcaraz-dau-dong-huong-medve...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/truc-tiep-tennis-rome-open-ngay-4-alcaraz-dau-dong-huong-medvedev-gap-ruusuvuori-c28a53230.html