Tin thể thao HOT 15/4: Serena vẫn khao khát 1 Grand Slam

Serena Williams vẫn khao khát 1 Grand Slam. Sau hơn 1 năm lập gia đình và sinh con, tay vợt nữ người Mỹ, Serena Williams đang gặp khó khăn trong giai đoạn trở lại. Chia sẻ về mục tiêu của mình, cô em nhà Williams đặt mục tiêu giành tối thiểu 1 Grand Slam trong năm 2018. Hiện Serena Williams đã có 23 danh hiệu Grand Slam.

Serena vẫn muốn có thêm 1 Grand Slam

Hamilton không ngại Vettel. Nhà vô địch làng đua xe công thức 1 thế giới năm 2017, Lewis Hamilton khởi đầu mùa giải 2018 khá tệ. Tay đua người Anh của đội Mercedes để cho đại kình địch Sebastian Vettel giành liền 2 chiến thắng và dẫn đầu cuộc đua. Thêm nữa, Vettel lại vừa giành pole trong cuộc đua phân hạng tại GP Trung Quốc. Tuy nhiên, Hamilton cho rằng anh sẽ sớm giành lại vị trí dẫn đầu từ tay đại kình địch.

Tay vợt số 1 nước Anh đặt mục tiêu top 10. Kyle Edmund, tay vợt trẻ vừa vượt qua Andy Murray để trở thành tay vợt số 1 Vương quốc Anh. Chia sẻ về mục tiêu của mình, Edmund thổ lộ rằng mục tiêu của anh trong năm 2018 là lọt vào top 10 tay vợt mạnh nhất thế giới. Hiện Kyle Edmund đang xếp thứ 26 thế giới.

Zverev sáng cửa vào top 3. Tay vợt 20 tuổi người Đức, Alexander Zverev hiện chỉ còn kém Marin Cilic 60 điểm trên bảng xếp hạng quần vợt thế giới (4.925 điểm so với 4.985 điểm). HLV của Zverev cho rằng học trò của mình sẽ sớm vượt qua đàn anh Cilic, tay vợt hơn anh tơi 9 tuổi, để lọt vào top 3 tay vợt xuất sắc nhất thế giới. Sau thời Federer - Nadal, chính Alexander Zverev là cái tên được kỳ vọng sẽ trở thành ông vua mới của làng banh nỉ.

Nadal lại là “bá chủ” ở Monte Carlo. Theo ibtimes, tỷ lệ cược cho danh hiệu vô địch giải Masters 1000 đầu tiên trên mặt sân đất nện hoàn toàn thuộc về tay vợt Tây Ban Nha. Tỷ lệ cược cho Nadal là 8/11 (đặt 11 chỉ ăn được 8). Lần lượt phía sau là Alexander Zverev 10/1 (đặt 1 ăn 10), Dominic Thiem và Novak Djokovic cùng 14/1, Marin Cilic 16/1.

Mỹ nhân Bouchard khoe ảnh bikini nóng bỏng: Sau những buổi tập luyện để chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới, cô nàng xinh đẹp này không quên khoe ảnh sexy trên mạng xã hội. Mới đây, tay vợt 24 này lại khoe ảnh bikini nóng bỏng lên trang Instagram cá nhân, kèm theo dòng trạng thái đầy khiêu khích “Chặn những người ghét điều này”.

Bouchard luôn "đốn tim" fan như thế này

Hiện trang Instagram của Bouchard có tới 1.7 triệu lượt theo dõi và cô cũng rất thường xuyên cập nhật ảnh mới lên trang này – chủ yếu là khoe những bức ảnh nóng bỏng. Tay vợt người Canada đang trượt dài trên bảng xếp hạng WTA, sau chuỗi thành tích bết bát hiện cô đã tụt xuống vị trí thứ 111 thế giới.

Djokovic tình tứ hôn vợ giữa phố: Tay vợt người Serbia đang tích cực tập luyện nhằm chuẩn bị cho màn tái xuất ở Monte Carlo tuần tới. Chỉ là hạt giống số 9 nên Djokovic chung nhánh với Nadal. Dù vậy Nole vẫn rất quyết tâm chinh phục danh hiệu thứ 3 cho mình ở giải đấu này sau 2 lần đăng quang vào năm 2013 và 2015.

Cô vợ Jelena chính là nguồn động viên lớn cho Djokovic lúc này. Nole từng sa sút vì được cho rạn nứt tình cảm với người vợ. Sau những sóng gió, họ đã mặn nồng và Jelena cũng đang cố gắng hết sức tạo niềm cảm hứng cho Djokovic. Mới đây, cả hai trao nhau nụ hôn tình tứ ngay trên phố.

Vợ chồng Djokovic tình tứ

Vettel bất ngờ giành pole tại GP Trung Quốc: Trước lượt chạy cuối cùng của Q3, Vettel vẫn còn xếp sau đồng đội Raikkonen. Lúc đấy, phần lớn chuyên gia và người hâm mộ đều tin rằng lão tướng người Phần Lan sắp giành pole lần đầu kể từ sau GP Monaco năm ngoái. Tuy nhiên, một vòng chạy xuất thần khiến chiếc SF71H của Vettel vọt lên trên cùng với kết quả 1 phút 31,095 giây và nhanh hơn Raikkonen 0,087 giây.

Tiger Woods xác nhận dự US Open: Lần gần nhất Woods dự US Open là năm 2015 và anh không qua nhát cắt. Năm nay, “Siêu Hổ” sẽ có mặt tại Shinnecock Hills, New York để dự sự kiện major thứ 2 trong năm diễn ra từ 14-17/6 với mục tiêu tranh chấp chức vô địch. Ở giải Masters kết thúc tuần trước, Woods xếp đồng thứ 32 với điểm +1.

Không thể cản bước Nguyễn Thành Tâm ở Giải xe đạp truyền hình TP.HCM 2018: Tay đua Nguyễn Thành Tâm (Hạt Ngọc Trời An Giang) khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng thuyết phục ở chặng đua 16 diễn ra hôm qua từ Tuy Hòa (Phú Yên) về Nha Trang (Khánh Hòa). Thành Tâm như vậy vẫn giữ chắc áo vàng sau 16 chặng. Hôm nay sẽ diễn ra chặng 17 đồng đội tính giờ tại thành phố Nha Trang với lộ trình dự kiến 48 km.