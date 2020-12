Thiên thần bóng chuyền Sabina diện váy tuyệt đẹp lên lịch 2021

Thứ Ba, ngày 15/12/2020 13:05 PM (GMT+7)

(Tin bóng chuyền) Thiên thần bóng chuyền Sabina Altynbekova xuất hiện không thể đẹp hơn trong bộ lịch 2021.

Thiên thần bóng chuyền Sabina Altynbekova diện váy hoa tuyệt đẹp cho lịch 2021

Sabina Altynbekova đã khiến rất nhiều người xao xuyến vì nhan sắc của mình, tới mức HLV đội tuyển bóng chuyền Kazakhstan Nurlin Sadikov từng nói cô “quá đẹp để chơi môn thể thao này”. Thực tế Sabina mặc dù vẫn theo đuổi giấc mơ thi đấu bóng chuyền nhưng cũng không bỏ lỡ cơ hội để quảng bá thương hiệu bản thân.

Sabina Altynbekova đẹp rực rỡ trong bộ lịch 2021

Bên cạnh việc làm người mẫu ảnh, Altynbekova còn có thương hiệu thời trang riêng của mình ở trong nước, thương hiệu mang tên S20 đã có từ cách đây 3 năm và tiếp tục làm ăn sinh lời. Bên cạnh đó “thiên thần” bóng chuyền còn có một hợp đồng thương mại đặc biệt với một tập đoàn môi giới Nhật Bản, cho phép tên và hình ảnh của cô được sử dụng cho các nhãn hàng tại quốc gia này, nơi cô từng thi đấu và có một lượng fan rất đông.

Mới đây Sabina Altynbekova đã được chọn làm một trong 12 người mẫu cho cuốn lịch năm 2021 tại Kazakhstan, một dự án nhỏ có sự kết hợp với quảng bá sản phẩm kim cương trang sức. Altynbekova khoác lên mình một bộ váy xanh nhạt với vòng hoa sặc sỡ ngang hông khiến cô trông càng đẹp rực rỡ, cô cho biết hình ảnh của mình sẽ đại diện cho tháng 6 của bộ lịch.

Thu Huyền nhận được hoa hồng từ người lạ

Hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền đã luôn thu hút ánh nhìn của khán giả theo dõi các trận đấu của Thông tin Liên Việt Postbank. Cô mới chỉ 18 tuổi và lại có tính cách nhí nhảnh, dễ gần, nên không ngạc nhiên nếu cô có một vài người hâm mộ thầm thương trộm nhớ.

Thu Huyền khoe đóa hoa hồng người lạ tặng

Mới đây Thu Huyền đã tiết lộ đã có người tặng một đóa hoa hồng đỏ cho cô trong lúc cô đang cùng đồng đội tập trung thi đấu ở giải bóng chuyền VĐQG tại Đăk Lăk. Thu Huyền đăng bức ảnh kèm theo lời bình rằng cô không biết ai gửi cho mình, bó hoa đi kèm tấm thiệp ghi “Chúc em giải đấu thành công”.

Người đẹp Tatyana Demyanova ghét mùa đông, mặc hờ hững giữa trời lạnh

Do mùa giải bóng chuyền đã kết thúc để chuẩn bị đón năm mới, những ngày qua Tatyana Demyanova thường xuyên làm công việc đi chụp mẫu ảnh cho các đối tác cũng như giao lưu trực tuyến với các fan. Mùa đông tại Kazakhstan khá lạnh, có lúc xuống thấp tới tận -14 độ C, khiến Tatyana tỏ ra không mấy vui vẻ do cô thường xuyên phải trú trong nhà khi không ra ngoài.

Tatyana Demyanova mặc hờ hững bên bờ biển giữa trời đông

Mới đây Tatyana đã được mời chụp ảnh mẫu cho một chiến dịch quảng cáo du lịch tại biển Caspi và cô đã không bỏ lỡ cơ hội này để được ra biển. Bất chấp trời đông lạnh, người đẹp của bóng chuyền Kazakhstan vẫn mặc đầy hờ hững và đăng ảnh lên mạng xã hội, kèm theo bình luận nói cô ghét mùa đông.

