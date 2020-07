Sửng sốt cầu thủ 500 triệu USD, hợp đồng nhất hành tinh: Bỏ xa Ronaldo, Messi

(Tin thể thao, tin hậu trường) Lần đầu tiên trong lịch sử thể thao có một cầu thủ chạm tới hợp đồng 500 triệu USD.

Với thể thao, không có một giới hạn nào nhất định, dù thành tích, kỷ lục có cao tới mấy thì nó vẫn chỉ là cột mốc mà một ngày nào đó sẽ có người xuất sắc vượt qua. Tương tự như vậy, các hợp đồng thể thao dù cao tới mấy sẽ bị phá vỡ trong tương lai.

Cầu thủ 24 tuổi sẽ thi đấu cho Kansas tới năm 2031 với bản hợp đồng 503 triệu USD

Patrick Mahomes, cầu thủ 24 tuổi người Mỹ hiện đang chơi bóng bầu dục Mỹ (American Football) là nhân vật vừa khiến cả thế giới thể thao phải trầm trồ. Đáo hạn hợp đồng với Kansas City Chiefs vào tháng 7 vừa qua, chính CLB này đã tặng Patrick bản hợp đồng trị giá tới 503 triệu USD. Dĩ nhiên trước lời đề nghị này cầu thủ 24 tuổi không thể từ chối.

Bản hợp đồng của Patrick và Kansas kéo dài trong 12 năm, mỗi năm cầu thủ cao 1m91, nặng 100 kg, sẽ nhận hơn 50 triệu USD. Như vậy Patrick đã xô đổ Matt Ryan, người từng có hợp đồng 150 triệu USD với Atlanta Falcons, để trở thành cầu thủ bóng bầu dục nhận lương cao nhất thế giới.

Không những vậy Patrick còn trở thành cầu thủ có hợp đồng giá trị nhất lịch sử thế giới, vượt qua Mike Trout, người đứng thứ hai có hợp đồng 426 triệu USD với CLB bóng chày Los Angeles Angels năm 2019.

Người xếp thứ ba trong danh sách là võ sĩ Canelo Alvarez (365 triệu USD với DAZN), đứng thứ tư và năm lần lượt là hai cầu thủ bóng chày Bryce Harper (330 triệu USD, Philadelphia) và Giancarlo Stanton (325 triệu USD, Miami).

Messi - Ronaldo thêm một lần nữa phải chạnh lòng

Nếu so sánh với bóng đá, môn thể thao vua, cầu thủ Patrick có bản hợp đồng gấp đôi so với Neymar, người ký hợp đồng với giá trị 250 triệu USD với PSG năm 2017. Hai siêu sao bóng đá Ronaldo và Messi có lẽ khó tiến tới bản hợp đồng của Patrick bởi cầu thủ bóng bầu dục Mỹ có hợp đồng quá cao so với những gì hai siêu sao bóng đá trên, đã và đang nhận được.

Vào năm 2018, Ronaldo ký hợp đồng trị giá 110 triệu USD với Juventus, Messi hiện vẫn đang chơi bóng cho Barcelona, ở tuổi 33 anh được transfermarkt định giá 126 triệu USD. Như vậy có thể nói rằng, cầu thủ Patrick đang có một chế độ đãi ngộ gấp đôi bản hợp đồng của Messi và Ronaldo cộng lại thời điểm này.

