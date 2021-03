Phân nhánh Miami Masters 2021: Vắng "Big 3", có Murray cạnh tranh Medvedev

Thứ Ba, ngày 23/03/2021 10:35 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin tennis) "Big 3" tennis (Federer, Nadal, Djokovic) không tham dự Miami Masters vì những lý do khác nhau, vì vậy Murray sẽ là tay vợt đại diện cho "thế lực cũ" cạnh tranh với những ngôi sao mới.

Do Indian Wells không thể tổ chức vì dịch bệnh Covid-19 nên Miami sẽ là sự kiện Masters 1000 đầu tiên trong năm 2021. Các trận đấu vòng loại và vòng 1 đơn nữ sẽ bắt đầu tranh tài từ ngày 23/3 và các trận đấu nam sẽ diễn ra vào 24/3.

Murray (phải) sẵn sàng cản bước Medvedev (trái)

Vào năm 2020 giải đấu không thể diễn ra do đại dịch, bởi vậy người hâm mộ tại Miami, Mỹ đang hết sức háo hức chờ đợi những màn so tài đầu tiên. Vì những lý do khác nhau bộ 3 tennis gồm Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic đều bỏ giải, tuy nhiên các ngôi sao thế hệ mới vẫn tham dự đầy đủ.

Giải đấu còn có sự tham gia của Andy Murray và Marin Cilic, đây là hai ngôi sao từng giành Grand Slam xứng đáng đại diện cho "thế lực cũ" (nhóm tay vợt ngoài 30 tuổi) để đấu lại dàn sao trẻ (dưới 30). Nên nhớ tại Miami Masters năm nay chỉ có Murray, Cilic là những cựu vô địch Grand Slam, những hạt giống hàng đầu như Medvedev, Zverev, Tsitsipas và Rublev đều chưa thể chạm tay vào danh hiệu cao quý này.

Dù không giữ được phong độ, thứ hạng cũng không cao như trước song Murray và Cilic là "vật cản" không dễ cho các tay vợt hàng đầu. Theo kết quả bốc thăm đơn nam, hạt giống số 1, người Nga Daniil Medvedev nằm ở nhánh 1, anh được miễn đấu vòng 1 và sẽ chạm trán người thắng cặp (Sam Querrey / Lu Yen Hsun) tại vòng 2.

Kế tiếp, tay vợt 25 tuổi có thể gặp hạt giống 30, Reilly Opelka tại vòng 3. Nếu đi tiếp vào vòng 4, đối thủ tiềm năng của tay vợt cao 1m98 là Dusan Lajovic (hạt giống 16). Một viễn cảnh tuyệt hay, Medevedev chạm trán đàn anh Murray tại tứ kết, họ từng gặp nhau 1 lần tại Brisbane 2019 và tay vợt Nga thắng sau 2 set.

Nếu vượt qua "cửa ải" này, Medvedev có thể chạm trán hạt giống số 3, Zverev tại bán kết và sau đó là đối thủ lớn nhất, hạt giống số 2 người Hy Lạp, Stefanos Tsitsipas tại chung kết một khi lịch trình xảy ra như dự kiến.

Để giành vé tới trận cuối cùng, tay vợt có mái tóc lãng tử Tsitsipas sẽ phải vượt qua những hành trình dự đoán không dễ dàng, các đối thủ tiềm năng của tay vợt 22 tuổi lần lượt trong cuộc đua gồm: Nishikori (hạt giống 28), Minaur (15), Shapovalov (6) và Rublev (4).

Đơn nam thiếu vắng nhiều ngôi sao, song ở đơn nữ những tay vợt hàng đầu tham dự gần như đầy đủ. Nhà đương kim vô địch, Ashleigh Barty, hạt giống số 1, sẽ đụng độ với đối thủ giành vé từ vòng loại trong trận đầu tiên tại vòng 2 Miami.

Những đối thủ tiềm năng, sẵn sàng cản bước Barty tiến vào chung kết gồm: Riske (hạt giống 25), Azarenka (14), Sabalenka (7) và Halep (3). Dù là hạt giống số 2 song Naomi Osaka chính là ứng cử viên được đánh giá là nặng ký nhất cho ngôi vô địch, bởi sau chức vô địch Australian Open 2021, các tay vợt nữ đều rất ngại khi gặp tay vợt Nhật Bản. Ngay kể cả Barty gặp Osaka vào lúc này cũng rất khó thắng.

Kết quả phân nhánh giải Miami Masters 2021 - đơn nam Nhánh 1

Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 1 D Medvedev S Querrey PR Y-h Lu F López A Popyrin 30 R Opelka 19 D Evans F Tiafoe S Travaglia Q Q Q 16 D Lajovic

Nhánh 2

Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 11 F Auger-Aliassime P-H Herbert P Sousa V Pospisil Q 18 J Isner 31 J-L Struff Q R Berankis L Harris WC A Murray 7 R Bautista Agut

Nhánh 3

Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 3 A Zverev WC C Alcaraz E Ruusuvuori Q M Ymer 27 N Basilashvili 21 J Sinner WC H Gaston D Koepfer S Johnson Y Hanfmann 14 K Khachanov

Nhánh 4

Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 9 G Dimitrov C Norrie Y Nishioka M Giron T Paul 22 T Fritz 32 A Bublik J Veselý L Đere J Duckworth Q 8 D Goffin

Nhánh 5

Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 5 D Schwartzman S Caruso Y Uchiyama M Kecmanović Q 25 A Mannarino 17 A Karatsev WC J Draper M Kukushkin S Korda R Albot 10 F Fognini

Nhánh 6

Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 13 C Garín M Cilic F Coria WC M Mmoh L Musetti 23 B Paire 29 M Fucsovics Q Q Q P Martínez T Sandgren 4 A Rublev

Nhánh 7

Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 6 D Shapovalov S-w Kwon I Ivashka J Chardy D Kudla 26 H Hurkacz 20 U Humbert C O'Connell J Sousa J Thompson F Delbonis 12 M Raonic

Nhánh 8

Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 15 A de Minaur DE Galán Q Q F Verdasco 24 L Sonego 28 K Nishikori A Bedene Q PR K Anderson T Monteiro 2 S Tsitsipas

Kết quả phân nhánh giải Miami Open 2021 - đơn nữ

Nhánh 1

Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 1 A Barty Q Q Q J Ostapenko WC Xiy Wang 25 A Riske 24 A Kerber N Hibino Q C McHale L Siegemund 14 V Azarenka

Nhánh 2

Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 11 B Bencic Z Diyas V Williams Q Q Wang 19 M Vondroušová 32 V Kudermetova K Mladenovic D Collins Q M Kostyuk 7 A Sabalenka

Nhánh 3

Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 3 S Halep Q C Garcia Q A Sevastova 31 C Gauff 18 M Keys K Siniaková WC A Konjuh B Krejčíková A Blinkova 15 I Świątek

Nhánh 4

Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 9 P Kvitová A Cornet S Kuznetsova M Linette WC R Montgomery 17 J Konta 30 E Alexandrova N Podoroska WC M Sherif S Rogers M Brengle 5 E Svitolina

Nhánh 5

Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 8 B Andreescu PR Y Shvedova Q S Stephens Q 28 A Anisimova 20 P Martić WC A Kalinskaya I-C Begu R Peterson WC Xin Wang 12 G Muguruza

Nhánh 6

Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 13 J Brady B Pera S Sorribes Tormo K Kanepi L Davis 21 E Rybakina 27 O Jabeur J Teichmann P Badosa PR A Petkovic S Zhang 4 S Kenin

Nhánh 7

Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 6 Ka Plíšková S Zheng F Ferro Q WC S Sanders 29 J Pegula 23 M Sakkari M Bouzková A Rus C Giorgi Q 10 K Bertens

Nhánh 8

Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 16 E Mertens Kr Plíšková PR K Boulter S Cîrstea WC K Scott 22 A Kontaveit 26 Y Putintseva H Watson Q PR A Potapova A Tomljanović 2 N Osaka

Ký hiệu

Q = Qualifier (Suất vòng loại)

WC = Wild Card (Suất đặc cách)

LL = Lucky Loser (Suất may mắn)

w/o = Walkover (Không tham dự)

r = Retired (Bỏ cuộc)

Defaulted (Truất quyền thi đấu)

Alt = Alternate (Suất ngẫu nhiên)

SE = Special Exempt (Suất đặc biệt)

PR = Protected Ranking (Suất bảo vệ vị trí)

Nguồn: http://danviet.vn/phan-nhanh-miami-masters-2021-vang-big-3-co-murray-canh-tranh-medvedev-5020212...Nguồn: http://danviet.vn/phan-nhanh-miami-masters-2021-vang-big-3-co-murray-canh-tranh-medvedev-5020212331036255.htm