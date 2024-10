Ông Donald Trump gọi nữ võ sĩ Khelif giành HCV Olympic là "đàn ông"

Buổi phỏng vấn mới đây trên podcast Six Feet Under cùng huyền thoại WWE The Undertaker, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gây tranh cãi khi khăng khăng gọi nữ võ sĩ quyền Anh giành HCV Olympic Imane Khelif là "đàn ông".

Ông Trump khẳng định quan điểm của mình về võ sĩ Khelif, người giành HCV Olympic Paris

Bình luận của ông Trump về nữ võ sĩ người Algeria diễn ra trong bối cảnh cuộc tranh luận sôi nổi về sự hiện diện của các vận động viên chuyển giới trong thể thao nữ, sực việc ông Trump đã nhắc đến để nhấn mạnh quan điểm chính trị của mình trước kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới.

Sự nghiệp tuyệt vời của Imane Khelif

Khelif giành HCV tại Thế vận hội Paris 2024, mang về vinh quang cho Algeria. Tuy nhiên, cô từng gây tranh cãi khi bị cấm tham gia giải vô địch Boxing thế giới 2023 do không đạt yêu cầu về kiểm tra giới tính.

Dù Khelif được sinh ra là nữ, các cuộc kiểm tra và thông tin không chính thức cho rằng cô có các đặc điểm giới tính nam, dẫn đến việc bị loại khỏi giải đấu.

Có những đồn đoán và sự hoài nghi, Khelif tiếp tục chinh phục đỉnh cao sự nghiệp khi chiến thắng trong các trận đấu tại Olympic. Sau khi giành HCV Thế vận hội, Khelif công bố rằng cô sẽ chuyển sang thi đấu quyền Anh chuyên nghiệp và nhận được nhiều lời mời hợp tác từ các nhà quảng bá Boxing lớn trên thế giới.

Phát ngôn gây sốc của ông Trump

Trong cuộc phỏng vấn, The Undertaker (tên thật là Mark Calaway) đề cập đến việc bảo vệ thể thao nữ khỏi sự tham gia của các VĐV chuyển giới, nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề này đối với các bậc phụ huynh như ông, người có con gái tham gia thể thao. Ông Trump lập tức nắm bắt chủ đề và đưa ra quan điểm rằng việc để "đàn ông" thi đấu với phụ nữ là bất công.

Ông không ngần ngại nói rằng Khelif, nữ VĐV quyền Anh chiến thắng vang dội tại Paris 2024, thực chất là "đàn ông". Trump kể lại trận đấu giữa Khelif và đối thủ người Ý Angela Carini, cho rằng Khelif hạ gục đối thủ chỉ sau cú đấm mạnh. Ông còn so sánh sự bất công này với trường hợp của các VĐV chuyển giới, đồng thời chỉ trích mạnh mẽ việc để những người có lợi thế thể chất nam giới tham gia vào các môn thể thao nữ.

Phản ứng từ cộng đồng quyền Anh và người hâm mộ

Những phát ngôn của Trump nhanh chóng gây bão dư luận. Nhiều người hâm mộ và giới chuyên môn cho rằng những lời bình luận này là không đúng sự thật và thiếu căn cứ khoa học. Mặc dù Khelif từng gặp tranh cãi về giới tính, không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy cô là người chuyển giới.

Trong khi đó, nhiều người trong cộng đồng quyền Anh, bao gồm cả các nhà tổ chức lớn, đang chờ đợi những thông tin rõ ràng hơn về tình trạng thể chất của Khelif trước khi có những quyết định lớn.

Bất chấp những tranh cãi, Khelif vẫn đứng vững trước áp lực. Trong một cuộc họp báo gần đây, cô khẳng định sẽ sớm chuyển sang quyền Anh chuyên nghiệp và tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình.

Vụ việc này không chỉ nêu lên những thách thức trong việc xác định giới tính trong thể thao, mà còn làm nổi bật những vấn đề xã hội rộng lớn hơn đang được tranh luận trên toàn cầu. Câu chuyện của Khelif không chỉ là về quyền Anh, mà còn là về quyền được công nhận và tôn trọng, bất kể giới tính hay sự khác biệt về thể chất.

