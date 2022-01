Nóng nhất thể thao sáng 30/1: HLV của Barty bất ngờ phàn nàn về US Open

HLV của Barty bất ngờ phàn nàn về US Open

Theo tờ The West của Australia, HLV của Ashleigh Barty, Craig Tyzzer bất ngờ lên tiếng chỉ trích ban tổ chức US Open vì vẫn sử dụng hai loại bóng khác nhau cho nam và nữ. "US Open nên thay đổi loại bóng thi đấu. Họ vẫn sử dụng 2 loại bóng cho nam và nữ và điều đó rất tệ cho Barty. Quả bóng quá nhẹ và Barty buộc phải đổi vợt để kiểm soát bóng được tốt hơn nhưng mọi thứ vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát".

Bartey và HLV Craig Tyzzer

Rory McIlroy có cơ hội giành chức vô địch Dubai Desert Classic

Rory McIlroy có cơ hội lần thứ ba đăng quang tại giải Dubai Desert Classic sau khi lên đứng thứ hai bảng xếp hạng trước vòng thi đấu cuối. Tay golf người Bắc Ireland đạt thành tích dưới 10 gậy so với tiêu chuẩn (-10 gậy) và chỉ kém thành tích người đứng đầu là Justin Harding đúng 2 gậy (-12 gậy).

Red Bull không sợ mất Max Verstappen

Theo Planet F1, đội đua F1 Red Bull đang trong quá trình đàm phán gia hạn thêm 5 năm hợp đồng với Max Verstappen. Tuy nhiên, nguồn tin này cũng cho biết đội đua Red Bull không có ý định tăng lương quá nhiều cho tay lái này. Khi được hỏi về khả năng mất Verstappen vào tay Mercedes, đội đua này rất tự tin bởi mối quan hệ của tay đua này với Mercedes là "cực kỳ tệ" sau sự cố tại trường đua Silverstone".

Tyson Fury chọn sao trẻ để đấu tập

Theo tờ Mirror, Tyson Fury đã chọn ngôi sao mới nổi của làng quyền anh hạng nặng, Jared Anderson làm đối thủ tập luyện mới của mình. Trước đó, "Gypsy King" thường tập luyện với nhà cựu vô địch thế giới Joseph Parker. Tyson Fury đang đẩy mạnh việc tập luyện để chuẩn bị cho màn thư hùng cùng Dillian Whyte.

Los Angeles Lakers tụt xuống vị trí 9

Phải thi đấu liên tiếp 2 ngày 2 trận, Los Angeles Lakers nhận trận thua thứ 26 trong mùa giải sau khi để Charlotte Hornets đánh bại với tỉ số 117-114. Lebron James không thi đấu còn Anthony Davis chấn thương nên sự xuất sắc của một mình Russell Westbrook là không đủ để giúp Lakers giành chiến thắng. Hiện tại, họ đã tụt xuống vị trí thứ 9 ở bảng xếp hạng miền Tây sau 50 trận.

