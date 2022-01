Nóng nhất thể thao sáng 26/1: Sếp Red Bull nói Hamilton “ăn may” 7 danh hiệu F1

Sếp Red Bull nói Hamilton “ăn may” 7 danh hiệu F1

Trưởng đội đua Red Bull Christian Horner mới đây đã lên tiếng tán tụng Max Verstappen và cho rằng chiến thắng đầy tranh cãi tại Abu Dhabi GP năm ngoái cũng chưa là gì so với những may mắn Lewis Hamilton nhận được. “Có thể chúng tôi may mắn nhưng bao lâu rồi cũng phải được may một lần chứ. Hamilton đã may mắn để có được 7 chức vô địch kia”, Horner nói.

Verstappen & Hamilton

Ngannou tố UFC định chơi xỏ anh

Francis Ngannou mới đây đã lên tiếng cho biết UFC có vẻ đang cố tìm mọi cách để chơi xỏ anh sau khi võ sỹ này có mâu thuẫn với chủ tịch Dana White quanh chuyện thù lao tại UFC. Nhà vô địch hạng nặng cho biết: “Bọn họ đưa ra đề nghị hợp đồng ngay trước khi tôi thi đấu ở UFC 270, có lẽ để đánh lạc hướng tôi chứ thực tế họ không muốn giữ tôi. Và vài giờ trước trận họ đã dọa kiện chúng tôi quanh vụ đàm phán thi đấu với Jake Paul”, Ngannou nói.

Raducanu leo lên hạng WTA cao nhất sự nghiệp

Mặc dù bị loại từ vòng 2 của nội dung đơn nữ Australian Open 2022, nhưng Emma Raducanu vẫn sẽ leo lên thứ bậc WTA cao nhất trong sự nghiệp với vị trí thứ 13. Số điểm của cô vẫn được ảnh hưởng từ chức vô địch US Open 2021 và bên cạnh đó cô sẽ không phải bảo vệ điểm nào trong nửa đầu năm nay do không thi đấu ở cấp độ WTA Tour trong những tháng đầu năm 2021.

Huyền thoại UFC đánh nhau với khán giả

Báo chí Mỹ cho biết huyền thoại UFC Don Frye đã dính vào một vụ đánh nhau với một khán giả bên ngoài nhà thi đấu ở sự kiện UFC 270. Vị khán giả kia được cho là một người đàn ông trung niên uống say và đã va vào Frye trước khi thách đánh nhau với ông, nhưng bị Frye tung một cú đấm vào mặt. Don Frye được đề cử vào Ngôi nhà danh vọng của UFC năm 2016 và thường xuyên là khách mời tại các sự kiện của công ty.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nong-nhat-the-thao-sang-26/1-sep-red-bull-noi-hamilton-an-may-7-danh-hieu-f1-c28a24538.html