Ngỡ ngàng: Dàn mỹ nhân Nhật Bản tham dự giải chạy tại Việt Nam

Chủ Nhật, ngày 17/11/2019 00:15 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin điền kinh) Các nữ ca sỹ xinh đẹp tới từ Nhật Bản sẽ tham dự giải chạy Kizuna Ekiden 2019 tại Hà Nội, Việt Nam vào ngày 17/1.

"Kizuna Ekiden 2019 - Chạy vì an toàn giao thông" là sự kiện do Bộ Công an và báo Mainichi tổ chức tại vườn hoa Lý Thái Tổ, khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội vào 6h30 sáng 17/11. Đây là lần thứ 2 giải chạy giữa Việt Nam và Nhật Bản được diễn ra, cho tới thời điểm hiện tại đã có khoảng 800 VĐV thuộc 200 đội đăng ký tranh tài.

Nhóm nhạc thần tượng nữ Nhật Bản hoạt động từ năm 2005

Vietnam Kizuna Ekiden 2019 tại Hà Nội chia làm 2 nhóm VĐV: Nhóm thứ nhất mỗi đội phải có ít nhất 1 người quốc tịch Việt Nam và 1 người quốc tịch Nhật Bản tham gia (nhóm Kizuna) và nhóm thứ hai dành cho các đội gồm 4 thành viên bất kỳ (nhóm Ekiden).

Ban tổ chức muốn truyền tải thông điệp "một thế giới không tai nạn giao thông" vào dải tiếp sức (Tasuki), các VĐV tham dự sẽ chuyền tay nhau Tasuki để nâng cao sự thân thiện và hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản. Cuộc thi có 6 giải, bao gồm: 2 giải nhất cho nhóm VĐV Kizuna và Ekiden gồm cúp vô địch, huy chương, quà của nhà tài trợ, tiếp đó là giải nhì và giải ba.

Ngoài các VĐV, giải đấu còn thu hút bởi sự xuất hiện của các ca sỹ, VĐV nổi tiếng tới từ Nhật Bản. Được biết giải đấu năm nay sẽ có sự góp mặt của các thành viên nhóm nhạc AKB48 và nữ VĐV nổi tiếng Ozaki.

Những cô gái nhóm AKB48 có độ tuổi từ 13 tới 28

Nhóm nhạc AKB48 có 6 thành viên đã có mặt tại Hà Nội, Việt Nam gồm Erina Oda, Yuna Hattori, Maria Shimizu, Haruna Hashimoto, Serika Nagano và Hinako Okuhara. Ngoài màn ca hát để khuấy động cho giải, 2 thành viên Erina Oda và Yuna Hattori tham gia đội chạy SGO48 gồm có các ca sỹ 2 nước Việt và Nhật.

- Kizuna Ekiden 2019 – Chạy vì an toàn giao thông sẽ xuất phát từ khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, 1 lượt 2 vòng hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), tổng cộng 4 lượt với tổng cự li chạy là 14km, chia đều cho mỗi thành viên trong đội. - AKB48 là một nhóm nhạc thần tượng nữ nổi tiếng ở Nhật Bản biểu diễn tại nhà hát riêng, được thành lập bởi Yasushi Akimoto hoạt động từ năm 2005.

