Nadal lựa chọn khôn ngoan, tạo nên sự khác biệt để thành công

Thứ Ba, ngày 05/01/2021 00:04 AM (GMT+7)

(Tin thể thao - Tin tennis) HLV của Shapovalov, Mikhail Youzhny tiết lộ "chìa khóa thành công" của Nadal tại Roland Garros 2020.

Rafael Nadal thể hiện phong độ khá tốt trong mùa giải 2020. Tay vợt người Tây Ban Nha có lần thứ 4 liên tiếp và lần thứ 13 trong sự nghiệp giành chức vô địch Roland Garros. "Bò tót" dễ dàng đánh bại Novak Djokovic trong trận chung kết chỉ sau 3 set đấu. Đó là danh hiệu Grand Slam thứ 20 trong sự nghiệp của tay vợt người Tây Ban Nha, bằng với kỷ lục của Roger Federer.

Nadal giành chức vô địch Roland Garros lần thứ 13 trong lịch sử

Nhận xét về trận chung kết Roland Garros 2020, cựu số 3 thế giới Nadia Petrova đã không tiếc lời khen ngợi tay vợt người Tây Ban nha. "Tôi không biết chuyện gì xảy ra với Djokovic. Có lẽ anh ta đã bị kiệt sức sau một trận đấu căng thẳng với Tsitsipas ở bán kết. Cổ của Djokovic cũng gặp vấn đề nên Nole đã chơi dưới sức.

Nhưng ngay cả khi có được 100% phong độ, Djokovic cũng khó lòng đối đầu với Nadal. Thành tích nghèo nàn tại Rome Masters khiến nhiều người lo lắng cho Nadal tại Roland Garros. Mặc dù vậy, anh ấy vẫn bình tĩnh và làm tốt nhiệm vụ của mình.

Djokovic đã đánh hỏng rất nhiều và không thể gây áp lực lên đối thủ nhưng Rafael Nadal thể hiện sự tập trung đến "điên cuồng". Anh ấy không hề thư giãn một giây nào nên giành chiến thắng cũng là điều hiển nhiên".

Trong khi đó, cựu tay vợt người Nga Mikhail Youzhny đánh giá cao lựa chọn bỏ qua US Open để dồn sức cho Roland Garros của tay vợt người Tây Ban Nha. "Nadal cảm thấy nguy cơ chấn thương nếu chơi tại Mỹ (US Open). Đó là lý do khiến cậu ta bỏ qua cơ hội sang New York. Đó cũng là chìa khóa thành công của Nadal trong năm 2020. Lựa chọn thông minh ấy giúp Nadal khác biệt so với phần còn lại.

Cậu ấy không chơi một trận đấu chính thức nào trong 6 tháng với một mục tiêu là vô địch Roland Garros. Tôi hiểu quyết định của cậu ấy và Nadal đã chứng minh đó là quyết định đúng đắn".

Nadal sẽ bắt đầu mùa giải 2021 bằng việc tham dự ATP Cup và sau đó là dự giải Grand Slam đầu tiên trong năm, Australian Open vào tháng 2 tới.

