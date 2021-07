Môn bóng mềm mở màn Olympic có gì hấp dẫn, sự cố trọng tài thiên vị chủ nhà

Ở môn bóng mềm, hai đội sẽ có 9 hiệp đấu để ghi điểm và mỗi hiệp từng đội sẽ có một lượt đánh bóng (tấn công ghi điểm) và một lượt ném bóng (phòng thủ). Đội đánh bóng ghi điểm bằng cách đưa người chạy của mình chiếm các góc dẹt (base – mỗi base có một đĩa trắng làm vạch đích) trên phần sân hình thoi, chạy ngược chiều kim đồng hồ, trước khi trở về góc dẹt nhà ở đáy hình thoi, hoặc gọi là gôn nhà (home base hoặc home plate). Mỗi người chạy kịp qua home base được tính 1 điểm, nếu cầu thủ đánh bóng đưa bóng vọt ra khỏi sân (cú home run) thì người đánh bóng cùng 3 người chạy đang chiếm các base sẽ được tự do về home base để mang về tối đa 4 điểm cho đội đánh bóng. Đội ném bóng có nhiệm vụ thực hiện cú ném từ gò đất ở chính giữa (pitching point) sao cho đội đánh bóng không đánh trúng được, sau 3 lần không đánh trúng đội đánh bóng sẽ bị 3 Out và mất lượt đánh. Nếu bóng bị đánh trúng, đội ném bóng có nhiệm vụ bắt được quả bóng trên không trước khi chạm đất (tính là một Out), hoặc bắt được bóng sau khi chạm đất và ném về cho đồng đội đang đứng canh ở các base trước khi người chạy của đội đánh bóng chạy đến nơi (cũng là một Out).