Kyrgios hạ gục Medvedev giúp Nadal có cơ hội lấy ngôi số 1 thế giới

Tay vợt người Úc Nick Kyrgios tiếp tục cho thấy anh là "khắc tinh" của đương kim số 1 thế giới Daniil Medvedev (Nga). Màn "ngược dòng" thắng 2-1 tại vòng 2 Rogers Cup đang diễn ra tại Canada, đánh dấu chiến thắng thứ 3 của Kyrgios trong 4 lần đụng độ Medvedev.

Nadal (trái) có thể lấy ngôi số 1 của Medvedev (phải) trong thời gian tới

Để thua ở ngay vòng 2 giải đấu mà anh đang giữ chức vô địch, Medvedev "thiệt đơn thiệt kép". Ngoài việc lỡ phần thưởng 915,295 USD cho nhà vô địch, tay vợt Nga chắc chắn mất đi 955 điểm. Medvedev sẽ chỉ còn 6,920 điểm, dù vẫn giữ ngôi số 1 thế giới vào ngày 15/8, nhưng anh không hơn nhiều điểm so với tay vợt số 2 Alexander Zverev (6,760 điểm) và Rafael Nadal hạng ba (5,620 điểm).

"Bò tót" Nadal là người có lợi thế hơn hai đối thủ đang xếp trên. Từ giờ tới năm, tay vợt Tây Ban Nha không phải bảo vệ điểm số, trong khi Medvedev phải bảo vệ 360 điểm Cincinnati (22/8), US Open 2.000 điểm (12/9). Zverev cũng phải bảo vệ tương đối nhiều điểm, gồm 1.000 điểm tại Cincinnati (22/8), 720 điểm tại US Open (12/9), 180 điểm Indian Well (17/10), 360 điểm Paris Masters (7/11) và 1.300 điểm tại ATP Finals (21/11).

Nhìn vào số điểm mà hai tay vợt xếp trên Nadal sẽ phải giữ, "Bò tót" đang có cơ hội tốt để trở lại ngôi số 1 thế giới. Cơ hội bước lên số 1 thế giới mở ra với Nadal ngay ở giải Cincinnati sẽ bắt đầu khởi tranh vào 15/8, nếu giành chức vô địch và hai đối thủ xếp trên không có kết quả tốt, "Bò tót" người Tây Ban Nha có thể trở lại ngôi số 1 thế giới vào 22/8.

Về cuộc đua ATP Finals, giải đấu dành cho 8 tay vợt mạnh nhất thế giới vào cuối năm tại Turin (Italia), Nadal đang ngạo nghễ dẫn đầu. "Bò tót" đứng đầu với 5.620 điểm, Carlos Alcaraz đứng thứ hai với 4.280 điểm, đứng thứ ba là tay vợt Hy Lạp Stefanos Tsitsipas 4.020 điểm.

Novak Djokovic đứng trước nguy cơ không được dự sự kiện lớn cuối cùng trong năm, bởi lúc này anh đang đứng hạng 11 với 1.970 điểm, kém người đứng thứ tám Andrey Rublev (2.605 điểm) 235 điểm.

Djokovic chưa chắc được tham dự Cincinnati và US Open 2022, ngược lại "Bò tót" Nadal thông báo trên Instagram cá nhân sẽ tham dự Cincinnati Masters vào 15/8 và sau đó là US Open 29/8, hai giải đều tổ chức ở Mỹ.

