Hoàng Nam bất ngờ tụt hạng, mỹ nhân Bouchard tăng 382 bậc (Bảng xếp hạng tennis 19/9)

Trong tuần qua, tennis đơn nam cấp độ ATP không có sự kiện nào diễn ra nên không có sự xáo trộn nào trong top 30. Những biến động đến ở thứ hạng thấp hơn. Corentin Moutet (Pháp) thăng tiến tốt nhất trong top 100, tay vợt này có thêm 125 điểm, tăng 20 bậc tiến lên hạng 64 thế giới.

Ở phía sau, Radu Albot (Moldova), Jordan Thompson (Úc) lần lượt tăng 16 và 4 bậc, qua đó lọt vào top 100 (hạng 92 và 98 thế giới).

Hoàng Nam bất ngờ tụt hạng sau nhiều tuần thăng tiến

Sau nhiều tuần lập kỉ lục trên bảng xếp hạng ATP thế giới, tay vợt số 1 Việt Nam, Lý Hoàng Nam bất ngờ tụt hạng trong tuần qua. Theo đó, Hoàng Nam vẫn giữ nguyên số điểm so với tuần trước, tuy nhiên anh bị tụt 1 bậc rơi xuống hạng 273. Do tuần vừa qua, Hoàng Nam không thi đấu nên không tích được thêm điểm và sự thụt lùi của Nam là do đối thủ khác vươn lên, vì thế việc tụt hạng của tay vợt Việt Nam không đáng lo.

Với đơn nữ, 14 vị trí dẫn đầu không thay đổi, những xáo trộn trong top 30 cũng không quá đáng chú ý. Phía sau Emma Raducanu và Eugenie Bouchard khiến làng tennis phải nhắc tới mình.

Thành tích lọt vào Chennai Open 2022 giúp tay vợt Canada, Bouchard tăng 382 bậc vươn lên hạng 520 thế giới. Việc đi tới vòng 2 Slovenia Open 2022 cũng giúp Raducanu tăng 6 bậc trên bảng xếp hạng WTA.

Bảng xếp hạng tennis Nam (ATP)

TT Tay vợt Tuổi +- Xh so với

tuần trước Điểm 1 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 19 0 6,740 2 Casper Ruud (Na Uy) 23 0 5,850 3 Rafael Nadal (Tây Ban Nha) 36 0 5,810 4 Daniil Medvedev (Nga) 26 0 5,065 5 Alexander Zverev (Đức) 25 0 5,040 6 Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp) 24 0 4,810 7 Novak Djokovic (Serbia) 35 0 3,570 8 Cameron Norrie (Vương Quốc Anh) 27 0 3,550 9 Andrey Rublev (Nga) 24 0 3,390 10 Hubert Hurkacz (Ba Lan) 25 0 3,355 11 Jannik Sinner (Italia) 21 0 3,200 12 Taylor Fritz (Mỹ) 24 0 3,055 13 Felix Auger-Aliassime (Canada) 22 0 2,950 14 Pablo Carreno Busta (Tây Ban Nha) 31 0 2,510 15 Matteo Berrettini (Italia) 26 0 2,360 16 Marin Cilic (Croatia) 33 0 2,345 17 Diego Schwartzman (Argentina) 30 0 2,110 18 Karen Khachanov (Nga) 26 0 1,990 19 Frances Tiafoe (Mỹ) 24 0 1,940 20 Nick Kyrgios (Úc) 27 0 1,780 21 Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) 34 0 1,760 22 Alex de Minaur (Úc) 23 0 1,745 23 Grigor Dimitrov (Bulgaria) 31 0 1,730 24 Denis Shapovalov (Canada) 23 0 1,640 25 Daniel Evans (Anh) 32 0 1,420 26 Borna Coric (Croatia) 25 0 1,405 27 Francisco Cerundolo (Argentina) 24 0 1,394 28 Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha) 23 0 1,380 29 Tommy Paul (Mỹ) 25 0 1,375 30 Lorenzo Musetti (Italia) 20 0 1,367 ... 43 Andy Murray (Vương Quốc Anh) 35 0 1,000 ... 273 Lý Hoàng Nam (Việt Nam) 25 -1 181

Bảng xếp hạng tennis top 30 đơn nữ - WTA

TT Tay vợt Tuổi +- Xh so với

tuần trước Điểm 1 Iga Swiatek (Ba Lan) 21 0 10,365 2 Ons Jabeur (Tunisia) 28 0 5,090 3 Anett Kontaveit (Estonia) 26 0 4,300 4 Paula Badosa Gibert (Tây Ban Nha) 24 0 3,980 5 Jessica Pegula (Mỹ) 28 0 3,501 6 Maria Sakkari (Hy Lạp) 27 0 3,480 7 Aryna Sabalenka (Belarus) 24 0 3,470 8 Coco Gauff (Mỹ) 18 0 3,047 9 Simona Halep (Romania) 30 0 3,025 10 Caroline Garcia (Pháp) 28 0 2,930 11 Daria Kasatkina (Nga) 25 0 2,895 12 Garbine Muguruza (Tây Ban Nha) 28 0 2,776 13 Veronika Kudermetova (Nga) 25 0 2,436 14 Belinda Bencic (Thụy Sỹ) 25 0 2,335 15 Danielle Collins (Mỹ) 28 +1 2,277 16 Beatriz Haddad Maia (Brazil) 26 +2 2,255 17 Madison Keys (Mỹ) 27 0 2,248 18 Petra Kvitova (Cộng Hòa Séc) 32 +1 2,187 19 Jelena Ostapenko (Lavia) 25 -4 2,146 20 Karolina Pliskova (Cộng Hòa Séc) 30 0 2,007 21 Victoria Azarenka (Belarus) 33 0 1,951 22 Elena Rybakina (Kazakhstan) 23 +3 1,855 23 Amanda Anisimova (Mỹ) 32 -1 1,840 24 Ekaterina Alexandrova (Nga) 27 0 1,750 25 Barbora Krejcikova (Cộng Hoà Séc) 26 +1 1,635 26 Alison Riske Amritraj (Mỹ) 32 -3 1,576 27 Martina Trevisan (Italia) 28 0 1,531 28 Shuai Zhang (Trung Quốc) 33 +1 1,530 29 Aliaksandra Sasnovich (Belarus) 28 +1 1,521 30 Liudmila Samsonova (Nga) 23 -2 1,502 ... 77 Emma Raducanu (Anh) 19 +6 751 ... 520 Eugenie Bouchard (Canada) 28 +382 81

