Giải đấu vận đen đến nản: Chuẩn bị 19 năm, đấu 1 tháng bị hủy luôn

Thứ Năm, ngày 16/04/2020 19:05 PM (GMT+7)

(Tin thể thao) Một giải đấu được diễn ra mới chỉ hơn 1 tháng đã phải giải tán vì Covid-19.

Các giải đấu thể thao đã phải hoãn tổ chức do dịch Covid-19 và lao đao về tài chính, nhưng sẽ là may mắn nếu họ có đủ tiền để hoạt động tiếp. Một số giải đấu không may mắn như vậy, thậm chí đã có trường hợp “chết yểu” ngay sau khi vừa mới thành lập.

Giải bóng bầu dục XFL được đầu tư & chuẩn bị rất tâm huyết, nhưng đã sớm bị hủy bỏ

Giải bóng bầu dục Mỹ XFL đã phải công bố phá sản sau khi dừng hoạt động và cho nghỉ việc toàn bộ nhân viên, cũng như bán đấu giá tài sản vào khoảng 50 triệu USD.

Giải đấu này được thành lập để người xem bóng bầu dục có điều kiện tiếp tục theo dõi các trận đấu trong giai đoạn mùa xuân và mùa hè, bởi giải bóng bầu dục số 1 của Mỹ là NFL diễn ra từ mùa thu cho tới đầu tháng 2 hàng năm.

XFL thực tế đã ra đời năm 2001 nhưng thất bại bởi khi đó được cho là một sản phẩm “biểu diễn” và có dàn xếp kết quả trước hơn là đấu thật. Người xem căn cứ vào việc giải này do Vince McMahon lập ra, mà McMahon nổi tiếng là ông chủ của công ty đấu vật biểu diễn WWE. Giải này thậm chí còn được PR bởi sự hiện diện của đô vật huyền thoại The Rock, người mà các fan mê phim sẽ biết đến với tên thật Dwayne Johnson.

Sau gần 20 năm, McMahon vẫn ấp ủ giấc mơ XFL và âm thầm lên kế hoạch lập lại giải này trước khi công bố chính thức vào năm 2018. Sau khi đã kiếm đủ số đội, nhà tài trợ lẫn bảo đảm điều kiện sân bãi & marketing, giải được trở lại vào tháng 2 năm nay, và sau 5 vòng đấu đã thu hút được nhiều phản hồi tích cực của khán giả về chất lượng các trận đấu.

Nhưng rồi đại dịch Covid-19 xảy ra và XFL buộc phải tạm dừng thi đấu vào đầu tháng 3. Với một giải đấu mới thành lập, đây là đòn quá nặng và không có nguồn thu khiến những người đứng đầu buộc phải tuyên bố phá sản và rao bán giải đấu.

Riêng với Vince McMahon, XFL lần này còn sập nhanh hơn cả 19 năm trước vì ít nhất khi đó nó còn thi đấu đủ 1 mùa giải trước khi giải tán.

