Đua xe F1, Monaco GP: Verstappen kéo dài chuỗi thắng của Red Bull

Với một cuộc đua khó vượt như Monaco, chiến thuật tốt là điều không thể thiếu. Và một chút may mắn cũng có thể xảy ra, dự báo của FIA là 20% khả năng trời mưa.

Lựa chọn lốp xuất phát

Lựa chọn lốp chứa đựng chiến thuật khác nhau giữa các đội, và cả 3 loại lốp đều xuất hiện trên đường đua. Vòng khởi động hoàn tất với Pérez trở lại vị trí cho chiếc ‘bánh kẹp’ Red Bull.

Verstappen có xuất phát tốt trước Alonso với lợi thế về lốp. Sargeant, Stroll, Hülkenberg ở nhóm sau đã có va chạm. Stroll nghi ngờ lốp có khả năng bị liên lụy bởi cú va chạm. Hülkenberg , Zhou và Pérez đều vào pit trong vòng đầu tiên. Pérez vượt qua được cả 2 ở trong pit và vươn lên vị trí thứ 18.

Những chiếc xe F1 gây ‘tắc’ trong vòng đua đầu tiên

Russell được chú ý tới và có thể bị phạt do vi phạm vị trí xuất phát, nhưng sau đó không có hình phạt nào được đưa ra. Không may mắn là trường hợp Hulkenberg, tay đua của Haas đã bị phạt 5 giây do vụ va chạm ở vòng đầu tiên.

Ocon tiếp tục bị bỏ xa bởi top 2, nhưng Sainz vẫn bám theo rất sát sao. Thứ tự gần như không có sự thay đổi sau sự hỗn loạn vòng đầu tiên. Pérez nhanh chóng bắt kịp Stroll.

Vòng 11, Sainz có tình huống nguy hiểm với Ocon. Rất may mắn không có tai nạn xảy ra. Mảnh vỡ cánh của Sainz đã rơi ra vào vòng kế tiếp, và chiếc xe số 55 bị vẫy bởi cờ đen trắng. Nếu mảnh vỡ không “từ rời ra”, tay đua này sẽ buộc phải dừng lại để thay cánh gió trước mới, may là điều đó không xảy ra.

Pha tấn công muộn màng của Sainz ở góc cua thứ 10

Vòng 18, Magnussen ở phía sau vượt qua Sargeant, và Stroll, Pérez với Hülkenberg cũng vượt qua được sau đó. Cả 2 chiếc Williams đều vào pit từ sớm. Có vẻ như Albon và Sargeant đều không khiến bộ lốp hoạt động như mong muốn.

Sargeant một lần nữa bị thủng lốp, trở lại pit vòng thứ 26 và thay sang bộ lốp Soft. Vòng 30, Verstappen đã đuổi kịp tới vị trí của Pérez. Hamilton được đưa vào pit, dù dự đoán cơn mưa đang tiến gần hơn vào khu vực đua.

Ocon và Sainz cũng không còn kéo dài stint thứ nhất, vào pit vẫn dẫn trước Hamilton. Trong khi đó, Pérez lợi dụng khi Verstappen bắt vòng, vượt qua Stroll nhưng đã cắt thẳng qua khúc cua thứ 10, 11. Pérez sau đó suýt chút nữa có va chạm với Magnussen, bị hỏng cánh gió trước, và để Stroll vượt qua.

Vòng 45, Leclerc vào pit, thay lốp Hard và trở lại phía sau Hamilton. Tiếp theo sau đó là Gasly. Cơn mưa tiến gần vào đường đua, chắc chắn đây là cơ hội cho các tay đua trụ lại tới 50 vòng.

Verstappen, Norris, de Vries và Tsunoda tiếp tục với bộ Medium, Alonso, Stroll, Magnussen, Russell, Bottas và Piastri cũng tận dụng cơ hội này.

Cơn mưa ập tới nhanh, và lớn

Cơn mưa bắt đầu băng qua đường đua, nhưng Norris rút khỏi ván cược quá sớm, vào pit và chuyển sang lốp Hard, trở lại vị trí thứ 11.

Vòng 53, Bottas và Stroll vào pit, chuyển sang lốp Intermediate. Sau đó là tới Zhou và Albon. Cơn mưa ngày càng nặng hạt. Monaco trở nên hỗn loạn. Alonso vào pit và chuyển sang lốp… Medium. Một sự cố gián tiếp đã đánh mất cơ hội giành chiến thắng khi mà top 2 tay đua dẫn đầu đang sử dụng lốp trơn dưới cơn mưa rào.

Vòng 56, Verstappen tiếp tục dẫn đầu sau khi chuyển sang lốp Intermediate. Đường pit bận rộn với những tay đua còn lại với lốp trơn phải thay lốp. Trong khi đó, Stroll phải kết thúc cuộc đua sớm sau 56 vòng đua. Chiếc xe được đưa đi ra khỏi đường đua tại lối thoát ở Portier.

Số lượt đừng pit của Monaco GP 2023

Một tay đua ở nhóm sau thay sang lốp Wet để thử nghiệm. Nhưng hoàn toàn không cần thiết khi mà cơn mưa nhanh chóng băng qua hẳn đường đua. Russell có tình huống nguy hiểm với Pérez, và bị phạt 5 giây. Khoảng cách với Leclerc ở vị trí thứ 6 không quá xa.

Russell không chịu nhiều áp lực và nhanh chóng bỏ xa Leclerc. Tsunoda không còn kiểm soát chiếc xe nữa, và rơi xuống vị trí thứ 15 sau 2 vòng đua. Magnussen sau đó vào pit, kết thúc sớm cuộc đua sau 76 vòng tất cả.

Trong suốt 78 vòng đua, Verstappen không thể bị cản phá, và cán đích đầu tiên tại Monaco này, có chiến thắng thứ 4 trong mùa giải 2023. Alonso về đích thứ nhì, bỏ túi 18 điểm và rút ngắn khoảng cách với Pérez trên bảng xếp hạng. Ocon về đích thứ 3, một kết quả xuất sắc của Alpine.

Mercerdes về đích thứ 4 và thứ 5, trong đó Hamilton bỏ túi điểm fastest lap, và Russell bảo toàn kết quả với khoảng cách an toàn so với Leclerc ở vị trí thứ 6. Gasly cán đích thứ 7, Sainz thứ 8, và cả 2 tay đua McLaren đều có điểm trong cuộc đua tại Monaco này.

Kết quả Monaco GP 2023

Red Bull vẫn không thể bị cản phá tại Monaco. dù kết quả của Pérez không được tích cực. Nhưng F1 sẽ trở lại ngay tuần tiếp theo giúp các đội có cơ hội ‘trả đũa’ tại Tây Ban Nha. Đón xem Formula 1 AWS Gran Premio de España 2023 diền ra từ ngày 2/6 tới ngày 4/6.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/dua-xe-f1-monaco-gp-verstappen-keo-dai-chuoi-thang-cua-red-bul...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/dua-xe-f1-monaco-gp-verstappen-keo-dai-chuoi-thang-cua-red-bull-c28a54078.html