Đua xe F1, chạy thử nghiệm Mexico City GP: Tâm điểm những án phạt – Leclerc gặp tai nạn tại FP2

FIA đưa ra phán quyết về vi phạm của các đội đua

Vào Chủ nhật tuần trước sau cuộc đua tại trường đua COTA, Haas đã nộp đơn khiếu nại về tình trạng mất an toàn của chiếc xe Alpine do Fernando Alonso cầm lái, khiến anh mất kết quả về thứ 7. Alpine đã nộp đơn kháng án không phải vì chiếc xe của họ trong tình trạng an toàn, mà là bởi họ phát hiện ra Haas … nộp đơn khiếu nại muộn hơn 24 phút so với thời hạn 30 phút sau cuộc đua như quy định.

Alonso lấy lại vị trí thứ 7 tại COTA

Đơn kháng án của Alpine bị FIA bác bỏ do “không có bên nào có quyền hoặc khả năng để khiếu nại một quyết định của Trọng tài hoặc lệnh triệu tập để điều trần.” Nhưng Alpine đã yêu cầu quyền xem xét lại quyết định tại Mexico City do đã có bằng chứng mới và buổi điều trần đã diễn ra tối thứ 5 giờ địa phương. Cuối cùng, đơn kiện của Haas đã bị bác bỏ và thành tích P7 của Alonso đã được tái thiết lập lại.

Sau đó vào sáng thứ 6 tại Mexico, FIA cũng đã công bố các Thỏa thuận chấp nhận án phạt (ABA) của Aston Martin và Red Bull vì đã vượt qua giới hạn chi tiêu theo quy định tài chính 2021. Aston Martin đã mắc lỗi trong việc không bao gồm và/hoặc điều chỉnh các chi phí sai theo quy định trong báo cáo năm 2021. Điều đó khiến họ bị phạt 450.000 USD cùng các chi phí liên quan trong việc điều tra.

Red Bull nhận án phạt nhẹ từ FIA

Trong khi đó, Red Bull đã vượt quá giới hạn chi phí ở mức dưới 5% và FIA xét thấy đội đua không cố tình hay gian dối trong bất cứ quy trình nào. Vì vậy “bò húc” bị phạt 7 triệu USD và bị phạt giảm 10% thời gian thử nghiệm khí động học – thời gian sử dụng hầm gió và Mô phỏng động lực học chất lưu (CFD). Trước đó vào tháng 6, Williams là đội đua đầu tiên bị phạt 25.000 USD do vi phạm quy đinh tài chính của FIA.

FP1: Doohan ra mắt cùng Alpine, Nyck de Vries ‘chia tay’ Mercedes

Tạm gác lại các câu chuyện chính trị trước thềm Mexico City GP, những diễn biến đầu tiên của FP1 được bắt đầu vào lúc 13h00 giờ địa phương tại trường đua Hermanos Rodriguez.

Chiếc mũ tri ân của Vettel với ông chủ cũ

Tiếp tục có 5 sự thay đổi nhân sự các đội đua ở lượt chạy này, trong đó Pietro Fittipaldi thay thế Kevin Magnussen tại Haas, Logan Sargeant (người đang chờ kết quả F2 để chính thức tham dự F1 2023) có chặng góp mặt thứ 2 liên tiếp tại Williams thế chỗ Alex Albon, Liam Lawson thay thế Yuki Tsunoda tại AlphaTauri. Nyck de Vries có lượt chạy cuối cùng cho Mercedes (thay cho George Russell) trước khi chuyển sang thi đấu cho AlphaTauri mùa tới. Một gương mặt mới tại Alpine, Jack Doohan, con trai của huyền thoại đua xe Moto thế giới, Mick Doohan, có màn ra mắt tại FP1.

Ngay sau khi chính thức giành chức vô địch đội đua tại Austin, bộ đôi Max Verstappen và tay đua chủ nhà Sergio Perez đã là những người dẫn đầu từ sớm trên bộ lốp Hard. Nhưng sau đó khi chuyển sang lốp Soft, Ferrari lại là đội đua vươn lên. Carlos Sainz là người thiết lập thành tích tốt nhất, 1 phút 20,707s và chỉ nhanh hơn người đồng đội Charles Leclerc 0,046s. Hai tay đua Red Bull cùng thiết lập vòng chạy 1 phút 20,827s và xếp lần lượt thứ 3 và 4.

Doohan ra mắt FP1 cùng Alpine

Lewis Hamilton là người cuối cùng trong top 5, xếp ngay trước Alonso và Valtteri Bottas (Alfa Romeo). Ba cái tên còn lài trong top 10 bao gồm Lando Norris, Pierre Gasly và Sebastian Vettel – cựu tay lái vô địch cùng Red Bull đã sử dụng chiếc mũ bảo hiểm với thiết kế mới nhằm tri ân ông chủ Dietrich Mateschitz vừa mới qua đời cách đây 5 ngày.

Daniel Ricciardo gặp vấn đề phanh nhưng vẫn xếp thứ 11, trong khi Chu Quan Vũ dừng ở cuối pit-lane và có lượt chạy không trọn vẹn. Ở phía sau, 5 tay lái thay thế xếp ở 5 vị trí cuối cùng (ngay sau Nicholas Latifi) với Lawson là người “dẫn đầu”. Nhưng tay lái New Zealand đã dừng lại trên đường đua và khiến cờ đỏ xuất hiện và kết thúc sớm lượt chạy. Theo sau là Sargeant và De Vries cùng với Doohan và Fittipaldi, những người cũng gặp vấn đề về power unit.

FP2: Russell dẫn đầu trong khi Leclerc gặp tai nạn

Bộ lốp 2023 tiếp tục được thử nghiệm

Cũng giống như tại US GP 2022, lượt chạy FP2 được kéo dài thành 90 phút để Pirelli tiếp tục thử nghiệm bộ lốp năm 2023 của mình. Chình vì vậy, kết quả của lượt chạy không có quá nhiều ý nghĩa. George Russell ngồi ngoài tại FP1, nên anh được chạy chương trình của riêng mình trong nửa thời gian đầu tiên. Anh là người đạt thành tích tốt nhất, 1 phút 19,970s.

Không lâu sau khi tay lái Mercedes thiết lập kết quả trên, chiếc F1-75 của Leclerc bị mất lái ở trước cua 7 tốc độ cao và trượt dài vào rào chắn tại cua 8, khiến nó bị hư hại nặng ở phần đuôi xe và cờ đỏ đã xuất hiện. Leclerc an toàn rời khỏi xe nhưng Ferrari sẽ có một đêm không ngủ để sửa lại chiếc xe #16 và sẵn sàng cho ngày thứ 7. Sau khi hàng rào được sửa lại, diễn biến được tiếp tục mà không có bất cứ thay đổi nào ở top đầu.

Chiếc xe Ferrari gặp nạn

Tsunoda và Esteban Ocon, những người cũng không tham dự FP1, lần lượt xếp thứ 2 và 3 với thành tích trên bộ lốp C4 Soft năm 2022. Hamilton dẫn đầu nhóm thử nghiệm lốp Pirelli không viền với vị trí P4, theo sau là Perez, Verstappen. Bộ đôi của Ferrari, Leclerc và Sainz cùng Bottas và Gasly là những cái tên còn lại trong top 10.

Kết thúc ngày thứ 6, sự tập trung giờ sẽ hướng đến hai lượt chạy quan trọng ngày thứ 7, với FP3 và lượt chạy phân hạng vào lúc 04h00 sáng Chủ nhật, ngày 30/10.

Kết quả chi tiết hai phiên chạy ngày thứ 6:

