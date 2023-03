Đua xe F1, chặng Australian GP: Chủ nhà kỳ vọng thế hệ trẻ tỏa sáng

Với vị trí địa lý nằm ở Nam bán cầu, bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để di chuyển đến Melbourne so với các địa danh nổi tiếng khác trên thế giới. Dù vậy với nền ẩm thức đặc sắc, phong phú, cũng như các địa danh về thể thao đẳng cấp thế giới, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đẹp như tranh vẽ, thành phố này chắc chắn sẽ đem lại nhiều trải nghiệm thú vị và đáng nhớ cho du khách khi đến Down Under (cụm từ chung để chỉ vùng Australia và New Zealand).

Albert Park sẽ là “ngôi nhà” của Australian GP thêm 10 năm nữa

Bầu không khí ở Melbourne luôn khá mát mẻ và thoải mái, nhưng thành phố thực sự trở nên sôi động hơn khi sự kiện F1 diễn ra. Và chẳng mấy chốc, sự mệt mỏi từ những chuyến bay dài và việc lệch múi giờ sẽ nhanh chóng biến mất khi bạn ngồi tại một quán cà phê vỉa hè thưởng thức ly bia VB lạnh trên tay, ngắm nhìn cuộc sống đời thường nhiều màu sắc nơi đây.

Sinh ra và lớn lên ở Melbourne, tay đua tân binh của McLaren, Oscar Piastri, đã rời thành phố để theo đuổi ước mơ đua xe ở “lục địa già” khi còn là một thiếu niên, nhưng đối với anh, thực sự không có nơi nào bằng quê hương mình.

“Mặc dù chuyển đến Anh từ năm 15 tuổi để theo đuổi ước mơ F1, nhưng khi trở lại, những ký ức và khoảnh khắc thời thơ ấu ùa về khi tôi nhìn thấy những địa điểm và khu vực của thành phố mà tôi từng đến khi còn bé,” Piastri nói.

Piastri sẽ có chặng đua sân nhà đầu tiên

Khi những sự kiện thể thao đẳng cấp thế giới như Formula 1 diễn ra trong thành phố, bạn có thể cảm nhận được sự náo nhiệt và tràn đầy năng lượng xung quanh thành phố và tất cả mọi người đều bàn tán về nó. Formula 1 trở thành tâm điểm của sự chú ý và tôi thích điều đó. (Lần này) được trở lại với tư cách là một tay đua F1 thi đấu Australian GP tại thành phố quê hương là một cảm giác vô cùng đặc biệt và tôi rất háo hức chờ đợi chặng đua này”.

Một tay đua F1 khác dù không mang quốc tịch Australia nhưng cũng coi đây là chặng đua “sân nhà” của mình, đó là Valtteri Bottas. Tay lái #77 đã ghi điểm trong tất cả các chặng đua Australian GP mà anh xuất phát (ngoại trừ duy nhất 1 lần), với 1 podium và 1 chiến thắng năm 2019 cùng Mercedes.

Bottas công bố mẫu thiết kế đặc biệt cho Australian GP

Trước thềm chặng đua năm nay, Bottas đã có những trải nghiệm đáng nhớ khi điều khiển những chiếc xe cổ điển tại Lễ hội đua xe thể thao tại Adelaide cuối tuần trước. Điều đó càng khiến tình cảm của tay đua này dành cho Australia ngày một lớn hơn. Chính vì thế Bottas cho ra mắt thiết kế mũ bảo hiểm đặc biệt cho chặng đua sắp tới ở Albert Park.

Australian GP năm 2023 sẽ là sự kiện đầu tiên sau khi ban điều hành chặng đua này ký kết thỏa thuận mới gia hạn tổ chức chặng đua này thêm 10 năm tới hết năm 2035 với F1 vào giữa năm ngoái. Chặng đua năm 2022 đã chào đón hơn 419.000 lượt khán giả tới theo dõi, con số kỷ lục cho một sự kiện thể thao cuối tuần ở Australia.

Đó là kết quả xứng đáng cho nước chủ nhà, với những nỗ lực không ngừng nghỉ và những khoản đầu tư lớn trong suốt hai năm qua để nâng cấp trường đua, trải nghiệm cho người hâm mộ và các cơ sở vật chất liên quan.

4 gương mặt trẻ người Australia sẽ tranh tài cuối tuần này

Năm nay đánh dấu lần đầu tiên các thể thức F2 và F3 được tổ chức tại Melbourne, trong đó có 4 tài năng trẻ của nước chủ nhà tranh tài gồm Jack Doohan (F2), Hugh Barter, Christian Mansell và Tommy Smith (F3). Điều này sẽ càng thu hút các cổ động viên tới Melbourne vào cuối tuần này để cổ vũ cho những tay đua của mình.

Đối với nhà cung cấp lốp Pirelli, họ mang đến chặng đua này ba loại lốp C2 Hard (trắng), C3 Medium (vàng) và C4 Soft (đỏ) cho các đội đua F1 sử dụng. FIA đã xác nhận năm nay sẽ áp dụng tới bốn khu vực sử dụng DRS.

Ngoài ra, mặt đường đua đã được thảm lại nhẵn hơn trong năm 2022 để các bộ lốp bám đường hơn. Vì vậy chúng ta có thể chứng kiến tốc độ cao nhất đạt được tại Albert Park từ trước đến nay (~ 340 km/h).

Albert Park năm nay được kỳ vọng mang đến cuộc đua hấp dẫn

Trường đua Albert Park có chiều dài 5,278 km với 14 khúc cua; sẽ có 2 điểm xác định kích hoạt hệ thống DRS, mỗi điểm sẽ áp dụng tương ứng cho 2 khu vực DRS trên đường đua. Chặng đua sẽ kéo dài trong 58 vòng đua với tổng quãng đường là 306,124 km.

Kỷ lục 1 vòng đua (race) đang thuộc về Charles Leclerc trong cuộc đua mà anh vô địch cách đây 12 tháng, thành tích 1 phút 20,260s.

Australian GP có truyền thống khai màn mùa giải F1 kể từ khi chuyển từ Adelaide sang Melbourne năm 1996 cho đến năm 2019 (ngoại trừ 2006 và 2010 mở màn ở Bahrain). Sau 2 năm bị hủy bởi COVID-19, giờ đây chặng đua này đang nằm ở vị trí thứ 3, sau 2 chặng đua ở vùng Trung Đông.

Thông số kỹ thuật về lốp ở chặng đua này

Max Verstappen có thành tích tốt nhất tại Albert Park là P3. Nhưng thành tích đó hoàn toàn có thể thay đổi vào cuối tuần này. Liệu ai có thể ngăn cản nhà đương kim vô địch và Red Bull vào thời điểm này?

Đón xem chặng đua Australian GP 2023 từ 31/3 đến 2/4/2023, bắt đầu từ 8h30 sáng thứ 6 với lượt chạy FP1, lượt chạy phân hạng và cuộc đua chính lần lượt diễn ra vào 12h thứ 7 và Chủ nhật.

