Diễm My 9x và các MC thể thao xinh đẹp xem bóng đá thế nào?

Thứ Sáu, ngày 07/09/2018 08:00 AM (GMT+7)

Diễm My 9X và hai MC thể thao Tú Linh, Thu Hằng được biết đến là những cô nàng có tình yêu lớn với trái bóng tròn. Đam mê không kém các cánh mày râu, các cô gái bật mí bí quyết riêng để ghiền bóng đá dù lịch làm việc vô cùng bận rộn.

Diễm My 9x và MC Tú Linh đều là fan hâm mộ lâu năm của đội bóng Manchester United, MC Thu Hằng lại dành nhiều tình cảm cho Arsenal

3 cô gái xinh đẹp thường xuyên theo dõi Ngoại hạng Anh và Champions League, hai giải đấu được nhiều fan túc cầu yêu thích nhất, lại có đội bóng thần tượng thi đấu. Nếu như Diễm My 9X có lịch trình kín mít với vai trò của một diễn viên – người mẫu đa zi năng, thì Thu Hằng, Tú Linh cũng bận rộn với công việc MC thể thao ở truyền hình K+, riêng Tú Linh còn phải chăm sóc con nhỏ. Việc xem bóng đá với MC Tú Linh và Thu Hằng không chỉ là sở thích đơn thuần, mà còn phục vụ công việc MC thể thao ở K+.

Sau một tuần tạm nghỉ, Ngoại hạng Anh sẽ trở lại với vòng đấu thứ 5 ngày 15/9, Champions League cũng bước vào vòng bảng gay cấn từ ngày 18/9. Diễm My 9x không giấu được sự háo hức: “Đợt này My khá bận rộn vì phải di chuyển nhiều nơi theo bối cảnh quay, nhưng chắc chắn My sẽ tranh thủ thời gian để xem Ngoại hạng Anh và Champions League. Bật mí cho khán giả ghiền bóng đá mà hay dịch chuyển như My, “bảo bối bất ly thân” của My là K+ TV Box. Đây là đầu thu Internet chỉ nhỏ bằng bàn tay, nên My luôn mang theo trong túi, khi về khách sạn nghỉ ngơi chỉ cần cắm trực tiếp vào tivi ở đó để xem các kênh K+ có đầy đủ các trận đấu Ngoại hạng Anh, Champions League.

“Không có thời gian nên My chỉ xem trực tiếp các trận của MU. Còn các trận đấu khác, My tranh thủ thời gian rảnh xem lại qua tính năng VOD trên ứng dụng myK+”, Diễm My nói thêm.

Với 2 MC xinh đẹp của K+, ngoài 90 phút của mỗi trận đấu, còn phải theo dõi, cập nhật liên tục các tin tức bên lề về Ngoại hạng Anh và Champions League để phục vụ cho công việc. Tú Linh cho hay: “K+ là đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn Ngoại hạng Anh và Champions League, vì vậy yêu cầu và áp lực khá lớn. Linh và Hằng mỗi người phụ trách một chương trình đồng hành riêng, nên thường xuyên phải theo dõi và cập nhật tin tức bóng đá mới nhất”.

Những lúc đi café với bạn bè, Tú Linh sử dụng tài khoản myK+ được tặng kèm miễn phí khi lắp đầu thu K+HD, để xem các chương trình đồng hành, sắp tới Tú Linh sẽ trở lại với chương trình Chủ Nhật Siêu Hạng được phát sóng lúc 21h30 Chủ Nhật hàng tuần

Ít có thời gian xem tivi, nên Thu Hằng không lắp đầu thu K+HD hay K+ TV Box, mà chọn cách xem trực tuyến các trận đấu của Ngoại hạng Anh, Champions League trên các thiết bị di động nhỏ gọn. “Hằng cài sẵn ứng dụng myK+ vào điện thoại và máy tính bảng, rồi mua thẻ cào myK+ NOW để xem những khi đi café với bạn bè hay đi tập gym. Vừa tập trên máy chạy vừa xem bóng đá, thời gian trôi nhanh lắm”, Thu Hằng hào hứng nói.

