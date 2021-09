Bảng xếp hạng tennis 13/9: Djokovic bỏ xa Medvedev, Raducanu lọt top 30

Thứ Hai, ngày 13/09/2021 16:28 PM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin tennis) US Open 2021 đã khép lại, kéo theo đó là một loạt những sự thay đổi mạnh trên bảng xếp hạng tennis.

US Open 2021 khép lại với chiến thắng ở nội dung đơn nam cho Daniil Medvedev và ở đơn nữ tay vợt 18 tuổi người Anh Emma Raducanu lên ngôi. Đây đều là danh hiệu Grand Slam đầu tiên của hai tay vợt, và ngạc nhiên là chỉ có Raducanu có bước tiến mạnh trên bảng xếp hạng tennis.

Raducanu (trái) tăng 127 bậc lọt vào top 30, Djokovic (phải) vẫn nới rộng khoảng cách điểm với Medvedev dù không vô địch US Open

Medvedev lọt bán kết giải đấu năm ngoái do đó dù vô địch US Open năm nay cũng chỉ mang về cho anh thêm 800 điểm. Ngược lại do bị truất quyền thi đấu từ vòng 4 US Open 2020 nên Djokovic có thêm 1.020 điểm với thành tích lọt vào chung kết US Open 2021. Đây chính là lý do, tay vợt Serbia dù không vô địch vẫn nới rộng khoảng cách điểm với Medvedev.

Hai tay vợt bị trừ điểm nhiều nhất gồm Rafael Nadal và Dominic Thiem, cặp đôi vô địch US Open 2019, 2020 đều bị trừ 2.000 điểm vì không thi đấu bảo vệ điểm số ở giải đấu năm nay.

Ở bảng xếp hạng đơn nữ, hai nữ tay vợt tạo ra "cơn địa chấn" US Open 2021 đều có bước nhảy vọt lịch sử. Nhà vô địch Emma Raducanu (Anh) tăng 127 bậc, từ hạng 150 lên 23 thế giới. Á quân giải đấu, Leylah Fernandez (Canada) lên 45 bậc xếp hạng 28 thế giới.

Bảng xếp hạng tennis Nam (ATP)

TT Tay vợt Tuổi +- Xh so với tuần trước Điểm 1 Novak Djokovic (Serbia) 34 0 12,133 2 Daniil Medvedev (Nga) 25 0 10,780 3 Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp) 23 0 8,350 4 Alexander Zverev (Đức) 24 0 7,760 5 Andrey Rublev (Nga) 23 2 6,130 6 Rafael Nadal (Tây Ban Nha) 35 -1 5,815 7 Matteo Berrettini (Italia) 25 1 5,173 8 Dominic Thiem (Áo) 28 -2 4,995 9 Roger Federer (Thụy Sỹ) 40 0 3,765 10 Casper Ruud (Na Uy) 22 1 3,440 11 Felix Auger-Aliassime (Canada) 21 4 3,368 12 Denis Shapovalov (Canada) 22 -2 3,310 13 Hubert Hurkacz (Ba Lan) 24 0 3,128 14 Jannik Sinner (Italia) 20 2 2,895 15 Diego Schwartzman (Argentina) 29 -1 2,800 16 Pablo Carreno Busta (Tây Ban Nha) 30 -4 2,650 17 Cristian Garin (Chile) 25 2 2,510 18 Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) 33 3 2,405 19 Reilly Opelka (Mỹ) 24 5 2,341 20 Gael Monfils (Pháp) 35 0 2,233 21 Alex de Minaur (Australia) 22 -4 2,218 22 John Isner (Mỹ) 36 0 2,171 23 Daniel Evans (Vương Quốc Anh) 31 4 2,164 24 Lorenzo Sonego (Italia) 26 -1 2,097 25 Aslan Karatsev (Nga) 28 0 2,074 26 Ugo Humbert (Pháp) 23 0 2,045 27 Karen Khachanov (Nga) 25 1 1,965 26 Cameron Norrie (Vương Quốc Anh) 26 1 1,930 29 Grigor Dimitrov (Bulgaria) 30 -11 1,836 30 David Goffin (Bỉ) 30 0 1,766 ... 116 Andy Murray (Vương Quốc Anh) 34 -4 698 ... 218 Thái Sơn Kwiatkowski (Mỹ) 26 +5 302 ... 783 Lý Hoàng Nam (Việt Nam) 24 -3 25 .

Bảng xếp hạng tennis top 30 đơn nữ - WTA

TT Tay vợt Tuổi +- Xh so với tuần trước Đi,ểm 1 Ashleigh Barty (Australia) 25 .3 0 10,075 2 Aryna Sabalenka (Belarus) 23 .3 0 7,720 3 Karolina Pliskova (Cộng Hòa Séc) 29 .4 +1 5,315 4 Elina Svitolina (Ukraine) 27 +1 4,860 5 Naomi Osaka (Nhật Bản) 23 .9 -2 4,796 6 Sofia Kenin (Mỹ) 22 .8 0 4,692 7 Barbora Krejcikova (Cộng Hoà Séc) 25 .7 +2 4,668 8 Iga Swiatek (Ba Lan) 20 .2 0 4,571 9 Garbine Muguruza (Tây Ban Nha) 27 .9 +1 4,380 10 Petra Kvitova (Cộng Hòa Séc) 31 .5 +1 4,060 11 Simona Halep (Romania) 29 .9 +2 4,051 12 Belinda Bencic (Thụy Sỹ) 24 .5 0 3,820 13 Maria Sakkari (Đức) 26 .1 +5 3,750 14 Anastasia Pavlyuchenkova (Nga) 30 .1 +1 3,590 15 Angelique Kerber (Đức) 33 .6 +2 3,245 16 Elise Mertens (Bỉ) 25 .8 0 3,140 17 Elena Rybakina (Kazakhstan) 22 .2 +3 3,068 18 Ons Jabeur (Tunisia) 27 +3 2,975 19 Cori Gauff (Mỹ) 17 .5 +4 2,815 20 Bianca Andreescu (Canada) 21 .2 -13 2,777 21 Jennifer Brady (Mỹ) 26 .4 -7 2,695 22 Karolina Muchova (Cộng Hòa Séc) 25 +2 2,632 23 Emma Raducanu (Anh) 18 .8 +127 2,571 24 Daria Kasatkina (Nga) 24 .3 +3 2,460 25 Jessica Pegula (Mỹ) 27 .5 0 2,425 26 Danielle Collins (Mỹ) 27 .7 +3 2,330 27 Paula Badosa Gibert (Tây Ban Nha) 23 .8 -1 2,303 28 Leylah Fernandez (Canada) 19 +45 2,254 29 Anett Kontaveit (Esotnia) 25 .7 -1 2,205 30 Jeļena Ostapenko (Lavia) 24 .2 0 2,040 .

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/bang-xep-hang-tennis-13/9-djokovic-bo-xa-medvedev-raducanu-lot...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/bang-xep-hang-tennis-13/9-djokovic-bo-xa-medvedev-raducanu-lot-top-30-c28a15349.html