Alcaraz cảnh báo đối thủ ở US Open, Medvedev xem Djokovic qua "web lậu"

Sau khi giành vé vào tứ kết US Open 2023, tay vợt 20 tuổi người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz đang tỏ ra hoàn toàn tự tin với những gì mình đang thể hiện. Alcaraz hiện tại mới chỉ để thua 1 set trên con đường lọt vào vòng đấu dành cho 8 tay vợt mạnh nhất US Open 2023, cơ hội để anh đi tiếp, tạo ra trận chung kết "trong mơ" với Djokovic chỉ còn cách 2 trận nữa.

Alcaraz cho rằng người thắng mình phải trải qua trận đấu "tra tấn" về thể lực

Trong cuộc phỏng vấn với Eurosport, Alcaraz được cựu số 2 thế giới Alex Corretja hỏi liệu hai danh hiệu Grand Slam (GS) có giúp tay vợt 20 tuổi cảm thấy “bình tĩnh” hơn khi tiếp cận các trận đấu chuyên nghiệp khác.

Alcaraz trả lời: "Vâng, rõ ràng là có. Tôi đã từng trải qua những giây phút quan trọng ở GS. Mặc dù tôi mới 20 tuổi nhưng tôi cảm thấy mình đã có được một số kinh nghiệm quý ở GS, tôi đã có nhiều pha xử lý bình tĩnh hơn so với trước đây".

Tay vợt 20 tuổi gửi lời nhắn nhủ tới các đối thủ còn lại: "Tôi giờ đây có thể thi đấu bình tĩnh hơn, nếu một đối thủ muốn đánh bại tôi, họ sẽ phải trải qua trận đấu không dễ dàng, chạy rất nhiều và chơi ở đẳng cấp rất cao trong thời gian dài. Về mặt thể chất, tôi cảm thấy tốt, tinh thần khá tốt và về mặt chuyên môn, tôi nghĩ mình đang chơi ở đẳng cấp cao".

Đối thủ gần nhất của Alcaraz là Alexander Zverev tại tứ kết US Open 2023, với những gì đã phát biểu có thể thấy tay vợt Tây Ban Nha cùng đối thủ Đức sẽ tạo ra màn so tài hấp dẫn.

Ở một diễn biến khác, Daniil Medvedev phàn nàn về truyền thông Mỹ. Dù đang sống ở đất nước Mỹ xa hoa, nhưng Medvedev không được xem US Open 2023 qua truyền hình mà phải theo dõi trên "web lậu". Do một đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng giải US Open 2023 nên các trận đấu không được trực tiếp trên kênh truyền hình.

Medvedev xem US Open bằng "web lậu"

"Tôi không thể xem US Open trên TV! Tôi không biết nó hợp pháp hay bất hợp pháp, nhưng tôi phải tìm cách khác để xem vì tôi không thể xem nó trên TV. Tôi dùng internet vào các trang web vi phạm bản quyền, tôi xem quần vợt ở đó. Tôi không con lựa chọn nào khác. Tôi xem Djokovic với Djere đến tận 2h30 sáng rồi mới đi ngủ", Medvedev thừa nhận xem lậu tennis.

Tay vợt Nga cần vượt qua đồng hương Andrey Rublev tại tứ kết, trước khi có thể chạm trán Alcaraz ở bán kết US Open 2023.

