iPhone 6 Lock giá chạm đáy còn 1.8 triệu tại Di Động Việt

Thứ Tư, ngày 09/05/2018 10:00 AM (GMT+7)

Giá iPhone 6 Lock tại Di Động Việt bất ngờ giảm mạnh chỉ còn 1,8 triệu hấp dẫn người dùng, hứa hẹn sẽ kế thừa cơn sốt iPhone 5S khóa mạng hồi năm ngoái.

Theo ghi nhận tại Di Động Việt, iPhone 6 Lock đã có đợt giảm giá sâu hồi tháng 02/2018. Từ mức hơn 4 triệu, thiết bị đã giảm còn dưới 3 triệu. Nhưng đến thời điểm này, giá iPhone 6 Lock đã giảm kịch sàn còn 1,8 triệu, áp dụng cho bản 16GB bộ nhớ trong.

Di Động Việt cam kết iPhone 6 16GB Lock giá 1,8 triệu là tốt nhất thị trường hiện nay. Nếu khách hàng tìm được nơi nào uy tín và giá rẻ hơn, cửa hàng sẵn sàng hoàn lại tiền.

Đây là mức giá bán khuyến mãi được áp dụng từ ngày 09-19/05 tại Di Động Việt. Với đợt giảm giá này, thiết bị đã trở thành mẫu iPhone dễ sở hữu nhất hiện nay. Giá rẻ hơn nhưng chính sách bảo hành và chế độ hậu mãi dành cho iPhone 6 Lock không thay đổi.

Di Động Việt đem đến mức giá iPhone 6 Lock tốt nhất dành cho khách hàng

Cụ thể, máy được bán ra kèm theo đầy đủ phụ kiện gồm: cáp, sạc, tai nghe, ốp lưng và SIM ghép 4G. Thời gian bảo hành mặc định là 6 tháng, dùng thử 7 ngày miễn phí, bao test 33 ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất và bảo hành pin một đổi một trong 12 tháng. Từ nay đến hết ngày 15/05, khách hàng còn được giảm 30% khi nâng cấp lên gói bảo hành kể cả rơi vỡ 12 tháng, giá chỉ còn 310 ngàn.

Hiện tại, SIM ghép 4G cho iPhone Lock hoạt động rất ổn định, các lỗi *101#, +84 đầu danh bạ trong tin nhắn, Facetime, iMassage…được fix dễ dàng và dùng như bản Quốc Tế. Bên cạnh đó, trang bị cấu hình chip xử lý Apple A8 và RAM 1GB vẫn đáp ứng tốt những trải nghiệm thường nhật.

Di Động Việt thường xuyên đem đến nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Thương hiệu lớn, trải nghiệm người dùng tốt cùng mức giá khuyến mãi rẻ bất ngờ là những lý do thuyết phục khách hàng mua iPhone 6 Lock lúc này. Hơn nữa, đây cũng là mẫu smartphone tốt nhất, đáng sở hữu nhất phân khúc dưới 2 triệu hiện nay.

Khách hàng đến mua sắm tại Di Động Việt.

Ngoài iPhone 6 Lock giá chỉ 1,8 triệu, khách hàng có thể tham khảo một số dòng iPhone cũ khác đang có giá tốt tại Di Động Việt, như: iPhone 6 Plus quốc tế giá 5,47 triệu; iPhone 6S quốc tế giá 4,67 triệu; iPhone 6S Plus lock giá 5,57 triệu; iPhone 7 Plus quốc tế giá 11,47 triệu.

Di Động Việt là nhà bán lẻ điện thoại có trên 9 năm tuổi cùng 1 chuỗi 8 cửa hàng tại TP.HCM và Đà Nẵng. Với ưu thế vượt trội về chính sách hậu mãi cùng với chất lượng sản phẩm; Di Động Việt đang là lựa chọn hàng đầu dành cho khách hàng nào muốn mua cho mình 1 chiếc iPhone cũ chất lượng.

