Đến năm 1988, hãng đã đặt tên cho thương hiệu xe sang của mình là "Lexus" đây là từ viết tắt của Luxury Elegance hoặc là Luxury Exports to US – Mang sự sang trọng đến nước Mỹ”. Logo của Lexus cũng được lựa chọn bao gồm nhữ L cách điệu là viết tắt của tên hãng và và được đặt trong hình elip nổi tiếng của Toyota tượng trưng cho việc liên tục cải tiến “The Pursuit of Perfection” - theo đuổi sự hoàn hảo.

Chỉ trong 3 tháng cuối năm 1989 sau khi LS400 được giới thiệu, Lexus đã bán được tổng cộng hơn 8000 chiếc sedan này cho người tiêu dùng Mỹ, một con số kỷ lục.