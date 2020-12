Còn chưa tới 20 ngày được hưởng ưu đãi phí trước bạ: Dòng xe nào đang hot nhất thị trường?

Thứ Bảy, ngày 12/12/2020 16:37 PM (GMT+7)

Ngày 31/12 tới đây sẽ hết hạn thời gian ưu đãi 50% phí trước bạ khi mua xe trong nước, nhiều người có nhu cầu mua xe nhanh chóng "chốt" xe trước khi năm 2020 khép lại. Nhân dịp này, nhiều đại lý mạnh tay giảm giá sâu các xe lắp ráp trong nước.

Nhiều hãng mạnh tay giảm cả trăm triệu

Trong số những xe giảm giá, có nhiều mẫu xe giảm hàng trăm triệu, thậm chí gần 200 triệu, như Honda CR-V 2020, Suzuki XL7, Ertiga, các dòng xe của VinFast hay Nissan X-Trail…

Đứng đầu trong danh sách giảm giá thời điểm này là Nissan, với mức giảm từ 20-152 triệu đồng/chiếc.

Nhiều mẫu Nissan hiện đang giảm từ 20-152 triệu đồng/chiếc, tùy phiên bản

Sau khi có nhà phân phối mới tại Việt Nam, nhiều mẫu Nissan được điều chỉnh giá bán. Cụ thể, 2 phiên bản V-series 2.0 SL Luxury và V-series 2.5 SV Luxury có giá niêm yết mới cho mỗi chiếc lần lượt là 913 triệu đồng và 993 triệu đồng, thấp hơn 28 và 30 triệu đồng/chiếc so với giá cũ.

Đồng thời, các đại lý cũng đang giảm giá lớn cho Nissan X-Trail. Mức giá thấp nhất được ghi nhận với phiên bản V-series 2.5 SV Luxury vào khoảng 899 triệu đồng/chiếc. Trong khi đó, phiên bản V-series 2.0L Luxury có giá 789 triệu đồng/chiếc.

Như vậy, so với giá niêm yết cũ, Nissan X-Trail hiện được giảm khoảng 124-152 triệu đồng/chiếc tùy theo phiên bản và thỏa thuận của khách hàng với đại lý.

Tiếp đến là Honda với mức giảm 70-153 triệu đồng/chiếc. Theo khảo sát tại một số đại lý Honda trên địa bàn Hà Nội, mẫu CUV 7 chỗ Honda CR-V đang được khuyến mại khoảng 80-100 triệu đồng/chiếc, tùy theo phiên bản. Mức giảm giá này bao gồm khoản hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, giảm trừ tiền mặt và bộ phụ kiện tặng kèm.

Cụ thể tại khu vực Hà Nội, khách mua Honda CR-V được giảm trực tiếp 83-86 triệu đồng/chiếc, phiên bản 1.5 G giảm 85-90 triệu đồng/chiếc và phiên bản 1.5 L giảm 95-100 triệu đồng/chiếc.

Ngoài ra, do là xe lắp ráp trong nước nên Honda CR-V 2020 còn được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký xe, mức giảm từ 50-67 triệu đồng/chiếc, tùy theo phiên bản và khu vực đăng ký. Tổng ưu đãi, giá xe khi lăn bánh sẽ giảm từ 130-153 triệu đồng/chiếc, tùy theo phiên bản và khu vực đăng ký. Như vậy, xe lăn bánh có giá từ 998 triệu đồng đến 1,118 tỷ đồng/chiếc.

Một số mẫu xe Vinfast đang giảm từ 25 - 72 triệu đồng/mẫu

Không nằm ngoài cuộc, dòng xe VinFast Fadil cũng giảm từ 25-72 triệu đồng/chiếc. VinFast công bố bảng giá mới đã tích hợp giá trị của chính sách “Trước bạ 0 đồng” và quà tặng tri ân nhằm đơn giản hóa thủ tục mua xe và tối ưu lợi ích theo mong muốn của đông đảo khách hàng.

Trong đó, VinFast Fadil có mức điều chỉnh giá 25-72 triệu đồng/chiếc, tùy theo phiên bản và hình thức mua xe của khách hàng.

Đồng thời, các khách hàng trả luôn 100% tiền mua xe sẽ được giảm trừ trực tiếp thêm 10% giá trị xe. Như vậy, sau khi cộng dồn tất cả khuyến mại, mức giá mới hiện tại của VinFast Fadil là 360 triệu đồng, 389 triệu đồng và 427 triệu đồng/chiếc, tương ứng với các phiên bản tiêu chuẩn, nâng cao và cao cấp.

Tại phân khúc hạng A, mẫu xe Fadil nhiều tháng liền luôn có doanh số đứng đầu trong phân khúc này. Từ tháng Sáu đến nay, mẫu xe này bán ra 8.312 chiếc.

Tại Việt Nam, VinFast Fadil đang cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ: Kia Morning, Toyota Wigo, Hyundai Grand i10, Honda Brio...

Tuy nhiên, đến thời điểm này một số hãng xe đã dừng việc giảm giá và thậm chí còn “tranh thủ” tăng giá một số mẫu ôtô. Chẳng hạn, các mẫu xe Hyundai đã tăng từ 10-30 triệu đồng/chiếc, Mazda tăng từ 10-50 triệu đồng/chiếc, Toyota tăng 10-20 triệu đồng/chiếc so với tháng trước.

Hãng nào hot nhất thị trường?

Có thể thấy bức tranh toàn ngành ôtô trong nước thời gian vừa qua, ngoài sức mua tăng dần về cuối 2020, xe lắp ráp, sản xuất với ưu thế được hưởng ưu đãi lệ phí trước bạ, nhiều khách hàng tranh thủ mua xe. Nhiều mẫu xe nội địa vì thế doanh số tăng kỷ lục.

Nhờ được ưu đãi 50 phí trước bạ, trong thời gian qua nhiều mẫu xe nội địa có doanh số tăng kỷ lục

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), tháng 11 tiếp tục ghi nhận doanh số bán hàng khởi sắc của thị trường khi tăng trưởng 10% so với tháng trước và 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Các thành viên hiệp hội này bán 34.860 xe trong tháng vừa qua, lũy kế đạt 239.004 xe, giảm 13% so với 2019.

Doanh số của TC Motor (phân phối xe Hyundai) đạt 11.023 xe trong tháng 11, dẫn đầu thị trường, lũy kế từ đầu 2020 ở mức 68.062 xe, giảm nhẹ 4%. Trong khi đó VinFast bán 4.040 xe tháng vừa qua, lũy kế từ tháng 5 đạt 18.629 xe.

Tháng 11, Toyota Vios bán 3.635 xe, thiết lập kỷ lục bán hàng mới trong 2020 và thêm một lần chứng minh sức thống trị tuyệt đối. Những mẫu xe sản xuất, lắp ráp xếp sau như VinFast Fadil, Hyundai i10, Accent, Mitsubishi Xpander đều trên 2.000 xe tiêu thụ.

Cuối tháng 11, Bộ Tài chính trong kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất không gia hạn ưu đãi lệ phí trước bạ cho ôtô lắp ráp, sản xuất trong nước. Nghị định 70/2020 vì thế dự kiến hết hạn từ đầu 2021. Phần lớn các hãng xe tại Việt Nam cũng ủng hộ đề xuất này. Do đó, khách hàng chỉ còn ít ngày trong tháng 12 để mua xe "chạy" ưu đãi lệ phí trước bạ giảm 50%.

