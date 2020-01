Thái Lan: Bắt giữ cặp đôi người Nga thản nhiên quan hệ trên bãi biển

Thứ Hai, ngày 06/01/2020 17:45 PM (GMT+7)

Cặp đôi người Nga thản nhiên quan hệ tình dục trên bãi biển ở Pattaya, Thái Lan, mới đây đã bị cảnh sát bắt giữ và bị buộc phải nộp phạt ở mức cao nhất.

Cặp đôi thản nhiên quan hệ trên bãi biển.

Theo Daily Star, cặp đôi sau khi bị bắt đã gửi lời xin lỗi công khai trên truyền hình Thái Lan. Hai người nói rằng họ uống say trong dịp năm mới và đã có hành động không phù hợp trước mặt những người khác ở bãi biển.

Cảnh sát bắt giữ Roman Grigorenko, 26 tuổi và DariaVinogradova, 19 tuổi, dựa vào bằng chứng là video quay lại. Cặp đôi cũng bị camera an ninh ghi hình trên đường phố Pattaya. Cảnh sát Thái Lan lần theo các manh mối và tìm được cặp đôi người Nga ở khách sạn.

Mỗi người bị phạt 5.000 baht (gần 4 triệu đồng). Đây là mức phạt cao nhất cho những người có hành động tình dục ở nơi công cộng Thái Lan.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, trung tá cảnh sát Piyapong Ensarn nói: “Những hành động như vậy làm tổn hại đến hình ảnh du lịch ở Pattaya. Cảnh sát ngay lập tức có mặt ở bãi biển để lần theo manh mối”.

Cặp đôi gửi lời xin lỗi sau khi bị cảnh sát bắt giữ.

Hình ảnh do truyền thông Thái Lan công bố cho thấy cặp đôi đeo khẩu trang che kín mặt, gửi lời xin lỗi và chắp hai tay cầu nguyện.

Roman nói: “Tôi xin lỗi vì đã xúc phạm người dân và làm tổn hại đến hình ảnh thành phố. Chúng tôi xin lỗi”.

Sĩ quan Piyapong Ensarn nói cặp đôi sau khi nộp tiền phạt đã được trả tự do. “Họ nói mình uống say, đi dạo trên phố rồi sau đó ra bãi biển uống say tiếp. Trong giây phút đó, họ đánh mất nhận thức và quan hệ tình dục ngay trên bãi biển”.

“Một nhân chứng quay lại video, giúp chúng tôi lần ra họ và bắt giữ họ tại khách sạn”, Ensarn nói.

