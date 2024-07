Ngư dân bắt được con cá mập voi khổng lồ nặng 1500 kg trên biển

Hai con cá mập voi, mỗi con nặng khoảng 1.500 kg, đã bị ngư dân bắt được ở làng ven biển Gilakaladindi, Machilipatnam mandal, quận Krishna, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ.

Một chiếc cần cẩu đã được sử dụng để giúp đưa con cá voi khổng lồ này vào bờ cảng Gilakaladindi, nơi nó thu hút rất nhiều sự chú ý của người dân địa phương.

Theo báo cáo, chúng bị mắc vào lưới của một ngư dân địa phương tên là Viswanathapalli Veera Babu.

Theo Viswanathapalli Veera Babu, hai con cá khổng lồ đã được anh và nhóm của anh bắt được vào ngày 26/7, một trong số đó đã chết. Họ phát hiện ra những con cá này thuộc giống Chukka Sora, không có giá trị thị trường. Do đó, con cá sống đã được thả trở lại đại dương, theo tờ The New Indian Express.

Con cá khổng lồ nặng khoảng 1.500 kg.

Viswanathapalli Veera Babu cho biết thêm rằng trong điều kiện áp suất thấp ở Vịnh Bengal, biển trở nên gợn sóng, cho phép những con cá khổng lồ vô tình tiếp cận bờ biển và vướng vào lưới của ngư dân.

Trong khi đó, Vivek Rathod, một nhà bảo tồn và là người sáng lập của Wildlife Conservation Through Research and Education (WCTRE) tại Visakhapatnam đã xác nhận rằng loài cá khổng lồ mà ngư dân Gilakaladindi đánh bắt được là cá mập voi. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã chỉ định chúng là loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Cá mập voi (Rhincodon typus) được liệt kê là loài có nguy cơ tuyệt chủng. Loài cá khổng lồ hiền lành này là loài cá lớn nhất đại dương, nổi tiếng với kích thước khổng lồ và chuyển động nhàn nhã.

Chúng chủ yếu ăn sinh vật phù du và cá nhỏ bằng phương pháp lọc thức ăn. Do chúng rất hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng, mọi cuộc chạm trán với loài này đều quan trọng đối với các nỗ lực bảo tồn biển.

