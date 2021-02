Ngỡ ngàng trước những lễ hội “khó tin là có thật” tại Nhật Bản

Một truyền thuyết khác kể rằng khỏa thân có thể xua đuổi những thế lực xấu xa và những điều xui xẻo. Do đó, dân làng sẽ chọn một người đàn ông "may mắn" để hấp thụ tất cả những điều bất hạnh. Người đàn ông được chọn sẽ khỏa thân đi qua đám đông. Sau đó, anh ta sẽ rời khỏi làng, cùng với tất cả những điều xui xẻo, rắc rối và bệnh tật để cả làng được may mắn trong năm mới.