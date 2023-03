Mẹ lên cơn co giật khi đang lái xe, cặp song sinh 11 tuổi nhanh trí cứu nguy trong tích tắc

Theo New York Post, cặp song sinh 11 tuổi Jordan và Jermel Taylor ở thành phố Massillon (bang Ohio, Mỹ) đã nhanh trí lái xe khỏi đường cao tốc sau khi người mẹ tên Crystal Thompson mắc chứng động kinh đột nhiên lên cơn co giật khi đang lái xe trên quốc lộ 21 hôm 25/2.

Chị Thompson không thể nhớ chính xác những gì đã xảy ra trong lúc lên cơn động kinh và hai cậu con trai đã kể lại cho chị nghe toàn bộ sự việc.

“Tôi đang lái xe. Tôi bắt đầu lên cơn co giật, tay rơi khỏi vô lăng và tôi ngã đập vào cửa sổ xe”, người phụ nữ chia sẻ với News 5 Cleveland.

Ngồi ở hàng ghế sau, Jordan đã nhận ra điều bất thường khi chiếc xe đang di chuyển trên đoạn đường dốc. Cậu bé ngay lập tức nói với anh trai Jermel – người đang ngồi ở ghế phía trước rằng có thể mẹ sắp lên cơn động kinh.

Jermel nhanh chóng nắm lấy tay lái rồi điều khiển chiếc xe an toàn vào một bãi đất trống bên ngoài đường cao tốc. Bé trai nói rằng mình chỉ hành động theo “bản năng”, trước đó cậu chưa từng lái xe ô tô.

“Cháu với tay lấy vô lăng và lái chiếc ô tô về phía bãi cỏ. Cuối cùng, chúng cháu cũng đậu xe an toàn”, cậu bé nhớ lại.

Hai cậu bé được vinh danh vì đã có hành động nhanh trí khi mẹ lên cơn co giật trong lúc lái xe. Ảnh: FB

Theo thông tin từ cảnh sát, chiếc ô tô dừng lại khi chân của chị Thompson đã bị gãy một phần. Jordan hoảng sợ vội gọi cảnh sát ngay lập tức.

News 5 Cleveland đưa tin, chị Thompson đã được đưa đến một bệnh viện địa phương để điều trị, trải qua quá trình kiểm tra và chụp cộng hưởng từ.

Người phụ nữ tâm sự: “Tôi cảm thấy rất biết ơn chồng mình vì anh ấy đã dạy những đứa trẻ cách lái máy kéo và bố tôi dạy chúng cách lái xe go-kart, vì vậy, đó luôn là một điểm cộng”.

Thị trưởng Massillon Kathy và Trung sĩ cảnh sát Massillon Sgt. Audrey Aiello đã vinh danh hành động dũng cảm của hai cậu bé. Cảnh sát cho hay hành động đó có thể đã cứu những người lái xe khác trên đường.

Trước đó, hồi tháng 12/2018, sự việc tương tự xảy ra tại Essex (Anh), khi chị Lauren Smith đang điều khiển chiếc Ford Ka ở tốc độ 105 km/h. Người mẹ 27 tuổi không có tiền sử bị co giật hay bất tỉnh nhưng điều này đã bất ngờ xảy đến trên đường chị đón con trai Ben Hedger đi học về.

"Khi tôi bắt đầu lên cơ co giật, tôi đã ghì người vào vô lăng và khiến xe chệch khỏi làn bên trái và đâm vào dải phân cách. Đó là khoảnh khắc mà Ben nhận ra mình cần phải hành động", chị Lauren nhớ lại.

Ngay lập tức, Ben bật đèn cảnh báo nguy hiểm, cầm vô lăng điều khiển xe ở tốc độ gần 100 km/h vào làn đường khẩn cấp và tiếp tục lái cho đến khi xe chết máy. Sau đó, cậu bé dùng điện thoại của mẹ gọi cho lực lượng cứu hộ trước khi một xe khác dừng lại và giúp đỡ họ.

Hai mẹ con được đưa đến một bệnh viện gần đó. Rất may là không có chấn thương nghiêm trọng nào và cơn co giật của Lauren được xác nhận là do một loại virus gây ra.

Điều đáng nói là Ben không biết lái xe, thậm chí cậu bé mới chỉ được mẹ cho lên ngồi ở ghế trước bắt đầu từ tháng 9/2017. Chị Lauren ca ngợi những gì Ben làm là không thể tin được và gọi cậu con trai của mình là người hùng.

Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/me-len-con-co-giat-khi-dang-lai-xe-cap-song-sinh-11-...Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/me-len-con-co-giat-khi-dang-lai-xe-cap-song-sinh-11-tuoi-nhanh-tri-cuu-nguy-trong-tich-tac-a568343.html