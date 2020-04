Lời khuyên lạ cho người phải ở nhà trong dịch Covid-19 của một cơ quan Mỹ

Thứ Bảy, ngày 18/04/2020 17:00 PM (GMT+7)

Nếu bạn đã chán ngấy việc dán mắt vào màn hình TV hay các hoạt động quanh quẩn trong nhà khác, thì tại sao lại không lựa chọn những hình thức giải trí ngoài đời khác ở… sân sau nhà của bạn.

Đó là lời khuyên từ Cơ quan Bảo tồn Môi trường bang New York đối với những người đang phải cách ly trong nhà giữa dịch Covid-19. Theo ghi nhận từ Auburn Pub, cơ quan này khuyến khích người dân dành thời gian nhìn ngắm các chú chim bên ngoài nhà, với điều kiện vẫn phải tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội.

Theo Cơ quan Bảo tồn Môi trường New York, sở thú, bãi biển và thậm chí một số công viên quốc gia hiện đang đóng cửa, nhưng bạn không cần phải đi thật xa để có thể ngắm cảnh thiên nhiên vào mỗi ngày. Đang vào tiết xuân, nhiều đàn chim hiện đang trong quá trình di cư từ những ngôi nhà mùa đông của chúng xuống phương nam, tại các bang miền bắc nước Mỹ. Điều đó có nghĩa là ngay cả các khu vực đô thị như thành phố New York đang trở thành nơi lý tưởng để loài chim có thể làm tổ và sinh non.

Ngắm những chú chim quanh nhà được cho là cách "xả stress" hữu hiệu trong thời gian cách ly ở nhà (Ảnh: Getty)

Dù các công viên địa phương là những điểm tuyệt vời để quan sát những chú chim mà vẫn giữ khoảng cách an toàn với những người khác, nhưng một chuyến đi ra khỏi nhà lúc này là điều bất khả thi. Nếu nhà bạn có sân sau, hoặc chỉ cần một cái cây trên đường gần nhà của mình, bạn vẫn có thể quan sát những chú chim từ ban công hoặc qua cửa sổ nhà mình.

Ngắm chim là một trong những phương pháp giết thời gian rất hữu ích trong bối cảnh các hoạt động bên ngoài bị hạn chế. Một nghiên cứu năm 2017 từ Đại học Exeter, Anh cho thấy việc nhìn ngắm những con chim xung quanh nhà có thể làm giảm mức độ căng thẳng, trầm cảm và lo âu, đồng thời giúp tăng cường một số lợi ích khác về mặt sức khỏe tinh thần.

