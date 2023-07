Kỳ lạ ngọn đồi bốc khói bất kể ngày đêm dù xung quanh không có lửa cháy

Smoking Hills (còn gọi Đồi bốc khói) nằm ở phía Đông mũi Cape Bathurst, thuộc lãnh thổ phía Tây Bắc Canada. Ngọn đồi này có cái tên đặc biệt như vậy là vì nơi đây xuất hiện những khối đá có màu đỏ rực như hòn than, khói trắng bốc ra từ đá bất kể ngày đêm dù xung quanh không xuất hiện đám lửa cháy nào.

Ngọn đồi được phát hiện bởi nhà thám hiểm người Ireland Robert McClure vào đầu những năm 1800. Đoàn thám hiểm của ông Robert đến Bắc Cực để tìm kiếm John Franklin - người mất tích 5 năm trước đó trong chuyến thám hiểm để lập bản đồ Hành lang Tây Bắc.

Ngọn đồi bốc khói trắng bất kể ngày đêm dù xung quanh không có lửa cháy.

Con tàu Investigator di chuyển về phương Bắc vượt qua Thái Bình Dương, tiến vào Bắc Băng Dương qua eo biển Bering, chèo thuyền về phía đông qua Point Barrow, Alaska. Cuối cùng, cả đoàn kết hợp với một nhóm thám hiểm khác đến từ Anh.

Khi tiếp cận cửa sông Horton trên biển Beaufort gần Cape Bathurst, ông Robert phát hiện những đám khói lớn phía xa. Nghi ngờ khói bốc lên do đốt lửa trại, cũng có khả năng là tín hiệu của John Franklin, ông cử đội tìm kiếm đến điều tra.

Tuy nhiên, đội tìm kiếm không phát hiện bất cứ thứ gì ngoài cột khói dày bốc lên từ miệng núi lửa trong lòng đất. Các thủy thủ trở về tàu với mẫu đá còn cháy âm ỉ. Khi được đặt xuống bàn gỗ, mẩu đá thậm chí đã đốt cháy mặt bàn, tạo ra một lỗ nhỏ.

Thời điểm đó, các nhà thám hiểm tin rằng hoạt động núi lửa khiến ngọn đồi bị bốc cháy nhưng khoa học đã đưa ra lời giải thích khác. Cụ thể, các ngọn núi tại đây chứa một lượng lớn khoáng lưu huỳnh giàu than non (than nâu), bị đốt cháy tự nhiên khi ngọn đồi bị xói mòn và tĩnh mạch khoáng sản tiếp xúc với không khí.

Hiện tượng này diễn ra liên tục tạo nên những cột khói tỏa không ngừng. Khói trắng tỏa ra chứa sulfur dioxide, acid sulfuric và hơi nước. Tất cả đều đã axit hóa khiến hồ nước xung quanh cạn dần, hệ thực vật tại đây cũng có tính axit khác biệt.

Do khu vực xung quanh chứa đầy khí sulfur dioxide nên không khí trở nên độc hại và khó thở. Smoking Hills cũng có những vũng nước màu đỏ ruby với tính axit cao và giàu lưu huỳnh nằm rải rác. Nồng độ lưu huỳnh cao cũng đồng nghĩa nơi này bốc mùi trứng thối.

Các nhà khoa học nhận định ngọn đồi đã bốc khói trong nhiều thế kỷ và có thể còn tiếp tục trong tương lai.

Ông Steve Grasby - nhà khoa học nghiên cứu tại Cơ quan Khảo sát Địa chất Canada, người nghiên cứu địa hóa học của đá trầm tích, chia sẻ: "Nó thực sự giống như địa ngục trên Trái Đất. Mọi thứ đều rất kinh khủng".

“Mặt đất rất nóng. Nó đen. Màu đen bao trùm khắp vùng. Nó là một loại bùn sâu nên khi bước qua, bạn cảm thấy như mình sắp bị mắc kẹt trong vùng đất nóng ẩm này. Và sau đó là những ống khói bốc ra. Âm thanh lớn, hơi nước. Mùi hydro sunfua nồng nặc.

Bạn phải mặc đầy đủ đồ bảo hộ, nếu không sẽ bị bỏng mắt và cổ họng. Nó có thể giết chết bạn ngay lập tức nếu bạn đến quá gần địa điểm này”, vị chuyên gia nói thêm.

Giới chuyên gia không rõ khói đã bốc lên từ ngọn đồi này trong bao lâu nhưng ông Grasby cho rằng, hiện tượng kỳ lạ có thể bắt đầu từ khoảng 7.000 đến 10.000 năm trước khi các sông băng rút đi trong khu vực và để lộ ra đồi đá này.

Theo nhận định của các nhà khoa học, ngọn đồi đã bốc khói trong nhiều thế kỷ và có thể còn tiếp tục trong tương lai.

Từ lâu người dân bản địa đã đến đây để thu thập than. Cộng đồng dân cư ở gần nhất (cách đó gần 100km) được gọi là Paulatuk, có nghĩa là “nơi có bồ hóng” hoặc “nơi có than” trong ngôn ngữ Inuvialuktun.

Smoking Hills hiện cũng là một địa điểm du lịch khám phá rất hấp dẫn tại Canada. Tuy nhiên, vì lý do an toàn nên du khách chỉ có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngọn đồi từ trên máy bay trực thăng hoặc tàu lớn.

