Gáy con gái bỗng xuất hiện đốm đen, mẹ tưởng nốt ruồi mới mọc, nghe bác sĩ nói liền sợ tái mặt

Thứ Tư, ngày 01/12/2021 20:47 PM (GMT+7)

Mẹ tưởng đốm đen sau gáy con là nốt ruồi mới mọc nên không mấy để tâm, không ngờ lại là con vật đáng sợ này ký sinh.

Theo trang Sina, một bà mẹ ở thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đang chải đầu cho con gái 8 tuổi thì phát hiện sau gáy cô bé xuất hiện chấm đen nhỏ. Tuy nhiên, chị không nghĩ nhiều, chỉ cho đó là nốt ruồi mới mọc.

Không lâu sau đó, cô bé 8 tuổi than bị đau và ngứa sau gáy. Người mẹ kiểm tra thì thấy vùng sau gáy xung quanh nốt ruồi mới mọc đã bị con gãi đỏ ửng. Lo lắng nốt ruồi đó là u ác, dấu hiệu của ung thư da, chị lập tức đưa con gái đến khoa Da liễu, Bệnh viện Thụy Từ để thăm khám.

Sau khi kiểm tra cẩn thận, bác sĩ phát hiện chấm đen kia không phải nốt ruồi mới mọc hay u ác như người mẹ nghĩ, mà là một con bọ ve chuyên hút máu, sống ký sinh trên người và động vật máu nóng. Người mẹ sở dĩ không nhận ra vì con bọ ve quá nhỏ, cắn rất chặt vào da của bé gái 8 tuổi.

Bé gái 8 tuổi bị bọ ve hút máu ký sinh sau gáy. Ảnh minh họa

Theo bác sĩ Trương Hồng Vĩ, vết cắn của con bọ ve quá chặt nên không thể cưỡng ép kéo mạnh vì có thể gây tổn thương cho cô bé. Sau đó, bác sĩ đã sử dụng ống nhựa và cồn 75% để làm con bọ ve nhả ra.

Trước đó, cư dân mạng từng xôn xao trước đoạn video ghi cảnh một bé gái ở Oregon (Mỹ) bất ngờ bị tê liệt chân, nguyên nhân là do bị bọ ve cắn ở ngay phía sau đầu. Đoạn video do chính bố mẹ của bé gái đăng tải với hi vọng cảnh báo những người khác. Bố mẹ bé gái cũng cảm thấy may mắn khi kịp thời đưa con tới bệnh viện trước khi quá muộn.

Bác sĩ Trương cho biết bọ ve thường sống bằng cách hút máu động vật và con người. Trong trường hợp phát hiện bản thân bị nhiễm bọ ve, mọi người không nên mạnh tay kéo ra, thay vào đó hãy nhanh chóng đến bệnh viện thăm khám để được xử lý đúng cách.

Bọ ve trưởng thành thường cắn rất chặt, nếu mọi người cố tình kéo ra sẽ gây tổn thương thì sẽ kích thích bọ ve tiết nhiều chất độc và các bệnh truyền nhiễm.

Các phụ huynh cần chú ý tới những phần cơ thể ít khi được để ý tới như mắt cá chân, phía sau gáy để chắc chắn con không bị bọ ve cắn, tránh rơi vào tình huống như hai bé gái nói trên.

Theo các chuyên gia, thuốc chống côn trùng có thể giúp xua đuổi bọ ve. Chuyên gia cũng khuyến nghị các hộ gia đình thường xuyên tỉa cỏ xung quanh nhà, không nên cho con chơi ở các khu vực rậm rạp, quá nhiều cây cối.

Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gay-con-gai-bong-xuat-hien-dom-den-me-tuong-not-ruoi-moi-moc-nghe-bac-si-noi-lien-so-tai-mat-a520887.html