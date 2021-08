Cô gái ăn mặc mát mẻ nằm lăn lóc trên đường, cách xử trí của cảnh sát được dư luận vỗ tay tán thưởng

Sự việc sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Gần đây, hình ảnh một cô gái nằm lăn lóc giữa đường đang làm chao đảo cộng đồng mạng Trung Quốc. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 6h ngày 26/6 tại Khải Hoàn (quận Giang Can, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc).

Một tổ cảnh sát gồm 4 người đang đi tuần tra sáng sớm thì thấy đám đông tụ tập trước cửa một ngân hàng. Khi họ tiến lại gần kiểm tra thì phát hiện một cô gái ăn mặc mát mẻ đang nằm lăn lóc bên cạnh chiếc ô tô.

Trên người cô gái lúc này mặc áo quây ngang, quần đùi ngắn cũn cỡ, đi dép đế xuồng. Đầu tóc thiếu nữ rối bời, hai chân nằm đè lên chiếc túi màu đen, một tay vẫn nắm chặt dây quai. Khi tới gần, lực lượng chức năng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cô gái nên bước đầu nhận định lý do ngất xỉu là so say xỉn chứ không phải vì vấn đề sức khỏe.

Sau 10 phút nỗ lực lay chuyển, cô gái cuối cùng cũng tỉnh dậy, miệng liên tục hỏi: "Tôi đang ở đâu vậy? Tại sao lại có cảnh sát ở đây vậy? Tôi nhớ là tôi đã về tới nhà rồi mà, sao giờ tôi lại ngủ trên đường thế này?".

Phía cảnh sát tiết lộ, cô gái này họ Liêu (20 tuổi) đến từ tỉnh Giang Tây. Trước hôm xảy ra sự việc xấu hổ trên, cô Liêu đã cùng bạn bè nhậu nhẹt tại một nhà hàng. Ban đầu cô gái vẫn giữ được sự tỉnh táo nên còn tự tin đi về nhà một mình. Không ngờ rằng, men rượu một lúc sau mới phát huy tác dụng khiến cô bất tỉnh nhân sự.

Cô Liêu sau đó đã được 2 nhân viên cảnh sat dìu về nhà. Không chỉ vậy, họ còn cẩn thận thông báo cho bạn bè của cô tới chăm sóc để phòng bất trắc.

Sự chu đáo của lực lượng cảnh sát đã nhận được vô số lời khen ngợi của cộng đồng mạng. Bên cạnh đó, một bộ phận cũng không quên phê phán hành động uổng rượu thiếu chừng mực đến mức bê tha của cô gái.

