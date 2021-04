Chú rể sốt ruột chạy quanh cánh đồng, ai nấy khó hiểu nhưng nghe nguyên nhân thì cười ngất

Thứ Năm, ngày 29/04/2021 18:31 PM (GMT+7)

Biết lý do khiến chú rể phải “chạy đôn chạy đáo” khi đang trên đường đến nhà cô dâu, dân mạng thương thay nhưng không thể nhịn cười.

Theo thông tin được chia sẻ, sự việc xảy ra vào hôm 24/4 ở thành phố An Khánh, tỉnh An Huy (Trung Quốc). Đoàn rước dâu của chú rể họ Tạ không may bị lạc ngay giữa cánh đồng vào thời điểm đang đi đón dâu. Chú rể thấy vậy nhanh chóng xuống xe, vội vã chạy khắp nơi để tìm đường.

Toàn bộ sự việc đã được anh Hồ - một người bạn của chú rể quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Vừa được đăng tải không lâu, đoạn video đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Nhiều người bật cười thích thú trước sự cố có phần hài hước này nhưng cũng không quên gửi lời chúc phúc tới cô dâu và chú rể.

Chia sẻ với Knews, anh Hồ cho hay: “Lúc ấy tôi cùng chú rể đi đón dâu, nhưng được nửa đường thì đoàn xe bỗng nhiên dừng lại. Tôi thấy chú rể cứ mải miết chạy đi tìm đường, vì ở quê đường nhỏ hẹp lại không có chỉ dẫn cụ thể, nên phải hơn chục phút sau mới tìm được đường đi”.

Tuy gặp chút trục trặc trên đường đi đón dâu, đám cưới của chú rể họ Tạ về sau vẫn diễn ra thuận lợi trong không khí vui vẻ và ấm cúng. Vào ngày 27/4 vừa qua, anh Hồ đã cập nhật thêm về đám cưới của cặp đôi.

Đám cưới của chú rể họ Tạ và cô dâu diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ dù chú rể gặp chút sự cố trên đường đi đón dâu.

Kèm theo những bức hình và video trong hôn lễ của anh Tạ, anh Hồ viết: “Đằng sau khó khăn luôn có hạnh phúc đón chờ, chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc”.

Trước đó, dân mạng cũng được dịp bàn tán rôm rả về câu chuyện của một chú rể ở Indonesia, vì không nhớ đường nên đi theo chỉ dẫn của Google Maps, chẳng ngờ bị đưa tới nhầm đám cưới.

Cụ thể, gia đình chú rể đã dùng Google Maps để tìm đường đến địa điểm tổ chức đám cưới ở Losari, quận Pakis, miền trung Java (Indonesia). Tuy nhiên, do Google Maps gặp sự cố, gia đình chú rể được đưa đến ngôi làng Jengkol bên cạnh, cách làng Losari không xa.

Điều trùng hợp là ngôi làng này cũng đang có đám cưới dễn ra. Đó là đám cưới của cô dâu Maria Ulfa và người chồng tương lai Burhan Sidqi. Anh Burhan đến muộn vì phải dừng lại tìm nhà vệ sinh.

Ban đầu, cô dâu Maria và gia đình không hề phát hiện ra việc nhầm chú rể. Mọi người trong gia đình Maria tiếp đón đoàn rước dâu vô cùng chu đáo. May mắn thay, trong cuộc nói chuyện giữa các thành viên trong gia đình, người chú của cô dâu Maria đã nhận ra điểm bất thường khi chồng chưa cưới của cô đến từ Kendal trong khi chú rể đi nhầm lại tới từ Pemalang.

Phát hiện kịp thời của người chú đã giúp mọi người tránh được những tình huống xấu hổ có thể xảy ra. Nhờ có sự giúp đỡ của gia đình cô dâu Maria, đoàn rước dâu của chú rể đi nhâm cuối cùng cũng tìm được địa điểm tổ chức đám cưới thực sự.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/chu-re-sot-ruot-chay-quanh-canh-dong-ai-nay-kho-hieu-nhung-nghe-nguyen-nhan-thi-cuoi-ngat-a363981.html