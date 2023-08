Cháy chung cư người mẹ buộc lòng ném con từ độ cao 30m và màn giải cứu nghẹt thở

Daily Mail đưa tin, vào khoảng 17h10 ngày 1/8 vừa qua (giờ địa phương), một vụ cháy chung cư khủng khiếp đã xảy ra tại tòa nhà 16 tầng ở Almaty, thành phố lớn nhất Kazakhstan.

Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, người ta có thể nhìn thấy khói bốc lên từ khu nhà thành những lớp dày đặc.

Do ảnh hưởng của vụ cháy, dây cáp điện đã gặp trục trặc khiến thang máy tê liệt hoàn toàn, cầu thang bộ thoát hiểm cũng bị chặn đứng khiến cư dân không thể di chuyển xuống.

Dù không nỡ nhưng người mẹ không còn cách nào để giải cứu con ngoài việc ném con xuống dưới cho người dân cứu hộ. Ảnh: The Sun

Sau nhiều nỗ lực, khoảng 300 người đã được sơ tán khỏi tòa chung cư. Trong khi đó, một số người sinh sống ở các tầng cao hơn đã buộc phải thoát thân từ lan can khi ngọn lửa ngày một lớn.

Khoảnh khắc kinh hoàng nhất của vụ hỏa hoạn là cảnh một cặp vợ chồng tuyệt vọng trong việc giữ cho con thoát khỏi ngọn lửa đang hoành hành trong phòng. Họ đã cố giữ bé ở phía ngoài cửa sổ, nhưng rồi nhận ra là không còn cách nào khác, họ buộc phải lựa chọn giữa việc ném con xuống dưới hoặc bị khói lửa giết chết.

Khi thấy đứa trẻ đang lủng lẳng ở phía ngoài cửa sổ, rất nhiều người bên dưới đã sẵn sàng tấm nệm trên tay, chờ đỡ lấy đứa trẻ khi bé được mẹ ném xuống. May mắn thay, đứa trẻ đáp xuống tấm đệm an toàn, còn cha mẹ bé cũng ra ngoài cửa sổ và nhảy xuống tấm đệm được giăng ra sau đó.

Rất may cả bố mẹ và cậu con trai đã được giải cứu an toàn. Ảnh: The Sun

Hỏa hoạn sau đó đã được dập tắt với sự nỗ lực của 50 lính cứu hỏa và 3 chiếc thang cứu hộ. Không có trường hợp nào tử vong do sự cố kinh hoàng này. Sau khi sơ tán thành công toàn bộ cư dân, khoảng 31 người, trong đó có 16 trẻ em, đã được đưa đến bệnh viện.

