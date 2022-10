Cặp đôi có hành động liều lĩnh đáng lên án khi lái xe, bị camera cao tốc ghi lại toàn bộ

Một cặp đôi thản nhiên có hành động quá trớn khi đang lái xe mà không hề biết rằng hành động của mình đã bị camera đường cao tốc quay lại tất cả.

Mới đây, một cặp đôi đến từ Queensland, Úc đang bị cộng đồng mạng "ném đá" dữ dội vì hành động nguy hiểm khi vừa lái xe vừa "ân ái".

Theo đó, mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế vừa lái xe vừa "mây mưa" với người phụ nữ ở ghế phụ bên cạnh, Tuy nhiên, cặp đôi không biết tằng toàn bộ hành vi nhạy cảm này đã bị camera giám sát trên đường cao tốc Thái Bình Dương tại Coomera, ngoại ô ở Gold Coast ghi lại toàn bộ.

Ngay sau đó, sở Giao thông vận tải Queensland đã triệu tập cặp đôi và yêu cầu hai người này nộp phạt 603 bảng Anh (hơn 17 triệu đồng) vì có hành vi vi phạm an toàn khi lái xe.

"Hành vi của cặp đôi bị phạm về lỗi không đảm bảo an toàn tham gia giao thông khi tài xế không thắt dây an toàn, người ngồi cạnh tài xế thắt dây an toàn không đúng cách. Hành động này được xác định rủi ro cao có thể gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng", đại diện sở Giao thông vận tải Queensland cho biết.

Vụ việc sau khi được chia sẻ đã nhận về vô số phản hồi của dư luận. Đa số đều chỉ trích gay gắt hành động thiếu ý thức của cặp đôi. Không ít người cho rằng việc làm của họ có thể gây nguy hiểm cho chính mình và cả những người tham gia giao thông khác.

Một số bình luận đáng chú ý:

"Lái xe kiểu này vừa nguy hiểm cho người ngồi trên xe, vừa gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác"; "Yêu nhau vào là thế hả mọi người, sợ quá, nguy hiểm quá. Giờ được dân mạng biết tới, xấu hổ thay"; "Thật đáng sợ. Họ không còn nơi nào khác để làm chuyện ấy à. Nhìn thế kia chẳng mấy chốc sẽ đâm vào người khác mất"; "Làm việc này trên xe không mất mạng là may rồi, lần sau nếu còn tái phạm thì nên đưa hai người này vào tù thì hơn"; "Giới trẻ ngày nay làm nhiều việc khiến tôi phải thay đổi cách này rồi".

