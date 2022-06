Bố mẹ ly hôn vì người thứ 3, con trai trừng trị "tiểu tam" giữa đường phố gây tranh cãi

Thứ Ba, ngày 14/06/2022 20:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Nam thanh niên đã xông đi đánh ghen xả cơn thịnh nộ sau khi biết tiểu tam là nguyên nhân khiến bố ly dị mẹ.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh tượng một thanh niên thẳng tay trừng trị "tiểu tam" khiến bố mẹ ly hôn đang được cộng đồng mạng truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt.

Được biết, sự việc xảy ra tại thành phố Vũ Châu tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Theo nhiều nguồn tin, chàng thanh niên đã quyết định đi tìm người phụ nữ kia "đánh ghen" xả cơn thịnh nộ sau khi biết được cô chính là nguyên nhân khiến gia đình anh trở nên tan nát.

Trong đoạn clip, có thể thấy nam thanh niên đã nắm tóc của người phụ nữ rồi kéo ra giữa đường. Không chỉ vậy, anh ta liên đấm đá nạn nhân ngay giữa phường phố đông người qua lại.

Đáng chú ý, dù chứng kiến hành động thô bạo của chàng trai nhưng không một ai dám chạy đến can ngăn. Đến khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, vụ xô xát mới có thể kết thúc.

Đoạn clip sau khi xuất hiện đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Đa số đều chỉ trích hành động trái luân thường đạo lý của cô nhân tình. Tuy nhiên, không ít người cho rằng chàng tai không nên hành xử bạo lực với phụ nữ dù lý do có là gì đi chăng nữa.

Một số bình luận đáng chú ý:

"Lấy chồng như đánh bạc vậy, trúng người tốt thì sướng mà không may vớ phải ông khốn nạn thì khổ cả đời. May mắn được cậu con trai đáng đồng tiền bát gạo"; "Bảo sao người dân xung quanh chẳng ai can, chắc mọi người cũng đang hả hê lắm"; "Chắc chắn anh ấy đã tổn thương lắm khi biết bố mẹ ly hôn. Không đứa con nào có thể dễ dàng chấp nhận điều đó, đã vậy còn vì bố có nhân tình"; "Đánh vậy đánh nữa tiểu tam vẫn không biết nhục đâu, chỉ khổ mình mang tiếng bạo lực thôi chàng trai nhé"; "Thời đại nào rồi còn đánh ghen giữa đường như thế. Biết là vì muốn trả thù hộ mẹ nhưng đánh đập phụ nữ giữa chốn đông người như vậy trông rất đáng sợ. Hãy văn minh lên nhé anh bạn!".

Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-me-ly-hon-vi-nguoi-thu-3-con-trai-thang-tay-trung...Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-me-ly-hon-vi-nguoi-thu-3-con-trai-thang-tay-trung-tri-tieu-tam-ngay-giua-duong-pho-a540957.html