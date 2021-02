10 vùng đất kì lạ nhất thế giới

Thứ Sáu, ngày 12/02/2021 06:00 AM (GMT+7)

Không cần tìm kiếm ngoài vũ trụ xa xôi, ở ngay trên Trái đất cũng có những vùng đất chứa đựng những điều lạ kì và phi thường mà ai cũng muốn thấy tận mắt một lần trong đời. Đây chỉ là một vài trong số đó.

1. Hồ màu hồng

Khoảng 50.000 năm trước, một mảnh thiên thạch đâm vào trái đất tại bang Maharashtra của Ấn Ðộ, tạo ra một cái hồ khổng lồ rộng hơn 113 ha và sâu gần 170m. Tháng Sáu năm ngoái, chỉ sau một đêm, màu nước trong hồ đã chuyển từ màu xanh lục sang thành màu hồng chưa từng thấy trong tự nhiên, do sự xuất hiện của một loại vi khuẩn đặc biệt tên Haloarchaea. Từ trên cao, tương phản với màu xanh của thiên nhiên, hồ Lonar trông như đến từ một thế giới khác.

2. Mạch nước đầy màu sắc

Fly Geyser là một mạch nước phun màu sắc nằm trên Fly Ranch ở phía bắc Nevada (Mỹ), được tạo do sự hợp tác của con người và thiên nhiên. Vào thế kỉ 20, người dân vùng này trong nỗ lực tìm kiếm một mạch nước ngầm để canh tác, đã phát hiện ra Fly Geyser, nhưng không thể sử dụng được vì nước tại đây có nhiệt độ lên đến 200 độ C. Do sự xuất hiện của loại tảo ưa nhiệt đầy màu sắc, theo thời gian chúng đã kết tinh trên mạch nước ngầm, tạo nên cảnh tượng phi thường ngày nay.

3.Tượng Chúa dưới đáy biển

Vào năm 1954, tại thành phố cảng Genoa ở vùng Bắc Ý, một bức tượng Chúa Jesus bằng đồng đã được hạ xuống đáy biển sâu 17m, ngay ngoài khơi tu viện. Tượng Chúa với hai cánh tay dang rộng này là tác phẩm của nhà điêu khắc Guido Galletti, với ý nghĩa đem lại phước lành cho vùng đất, và cũng là một cách để tưởng nhớ Dario Gonzatti, người Ý đầu tiên sử dụng bộ đồ lặn biển và không may qua đời ở gần đó. Bạn có thể lặn xuống để xem bức tượng, hoặc nếu vào ngày biển lặng, thì hãy tham quan bằng thuyền.

4.Đảo Mèo

Ðảo Aoshima, thuộc vùng Shikoku (Nhật Bản) có nhiều mèo hơn người. Ðây là một thị trấn nhỏ, với những ngôi nhà gỗ nhỏ bé được bố trí như mê cung, một cửa hàng tạp hóa duy nhất mở cửa lần đầu vào thời Meiji từ hơn 120 năm trước, và một ngôi trường cũng xưa cũ không kém. Hòn đảo này có khoảng 150 chú mèo, và cho đến năm 2019 thì chỉ có 6 người sinh sống trên đó, hầu hết đều là ngư dân.

5.Cây cầu của quỷ

An tọa trong công viên Azalea và Rhododendron Park, cây cầu này đẹp siêu thực như thể nó vừa đi ra từ một câu truyện cổ tích. Nhưng cái tên của nó, Devil’s Bridge lại có nghĩa là “Cây cầu của quỷ”, nguyên nhân bắt nguồn từ những định kiến rằng một cây cầu với cấu trúc kì lạ như thế có thể có sự nhúng tay của Diêm Vương. Kết hợp với hình ảnh phản chiếu ở mặt nước bên dưới, nó tạo thành một vòng tròn hoàn hảo - một thủ thuật thông minh mà một số người coi là “không phải từ thế giới này”.

6.Thị trấn của những bậc thang lấp lánh

Thị trấn Pamukkale (còn có nghĩa “Lâu đài bằng bông” trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ) nổi tiếng bởi những bậc thang canxit trắng lấp lánh trải dài trên sườn đồi, có nguồn suối nước nóng giàu chất khoáng chảy qua. Tại đây có cả Hierapolis, thành phố spa một thời của người La Mã và Byzantine, cùng với vô vàn di tích và một viện bảo tàng.

7.Rừng của những cây thông uốn cong

Thành phố Szczecin ở phía đông Ba Lan có một khu rừng nhỏ gồm hơn 400 cây thông đã thu hút sự chú ý của du khách thế giới trong nhiều năm trở lại đây. Toàn bộ thân cây ở đây uốn cong rất kỳ lạ. Nhiều giả thiết đã được đề ra để cố giải thích tại sao chúng lại có thể mang hình dáng như thế: tác động của lực từ trường, bão tuyết hay đơn giản là bàn tay khéo léo của người trồng?

8.Dãy núi Cầu Vồng

Ðịa hình xoắn ốc và đầy màu sắc của công viên quốc gia này là do sự xói mòn các mỏ sa thạch và khoáng sản trong suốt hàng thiên niên kỷ, và kết quả là chúng mang những hình dạng độc nhất vô nhị. Sau khi được chính thức coi là di sản địa chất quốc gia năm 2011, dãy núi đã được mở cửa cho du khách tự do vào ngắm cảnh. Hệ thống bậc thang giúp du khách có thể trèo lên đến đỉnh mà không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, đồng thời có thể quan sát tất cả các tầng màu sắc sặc sỡ.

9.Bãi biển thủy tinh

Bãi biển ở California (Mỹ) này là minh chứng rõ nhất của khả năng biến rác thành kho báu của thiên nhiên. Bị che khuất bởi những vách đá, nơi này lúc đầu đơn thuần là bãi đổ rác của những người dân thị trấn Fort Braggs. Trong thập niên ‘60, từ đồ gia dụng hỏng hóc cho đến ô tô cũ – bị ném thẳng qua vách đá xuống biển, cho đến khi các nhà chức trách lên tiếng ngăn chặn. Trong nhiều thập kỷ sau đó, vùng biển này đã làm được điều phi thường: những con sóng lớn từ đại dương đã biến rác rưởi thành những viên sỏi tựa đá quý.

10. Những tảng đá Moeraki

Hiện nay, những viên đá hình cầu bí ẩn nằm rải rác dọc bãi biển Koekohe (New Zealand) vẫn là một bí ẩn lớn, trở thành điểm thu hút khách du lịch tới lui. Mỗi tảng đá nặng vài tấn và cao tới 2m. Theo các nhà khoa học, chúng là kết quả khi một số lượng lớn khoáng chất tích tụ và đóng rắn xung quanh các hóa thạch từ khoảng 65 triệu năm trước, ngay sau khi loài khủng long bị tuyệt chủng do thiên thạch khổng lồ.

