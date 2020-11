Thân hình bị nghi tiêm mỡ của "cô Kim" khiến người ta xôn xao hơn 1 thập kỷ?

Thân hình của Kim Kardashian là chủ để không thôi khiến người ta bàn tán trong suốt hơn một thập kỷ qua.

Kim Kardashian mới bước sang tuổi 40 và khiến người khác trầm trồ vì vóc dáng đầy đặn, gợi cảm.

Kim Kardashian - từ một người bạn đi bên cạnh Paris Hilton đến ngôi sao mạng xã hội có sức ảnh hưởng. Có thể nói kể từ khi nổi tiếng, "cô Kim siêu vòng ba" luôn biết cách giữ nhiệt dư luận, chưa bao giờ người ta thôi bàn tán về cô từ những bộ trang phục cô mặc, mối quan hệ trong gia đình quyền lực nhất nhì Hollywood Kardashian - Jenner và tất nhiên không thể bỏ qua chuyện dáng hình.

Vậy hình thể của cô Kim rốt cuộc có chuyện gì để người ta phải liên tục xôn xao trong suốt hơn một thập kỷ?

Người ta không ngừng bàn tán về thân hình chuẩn đồng hồ cát của Kim Kardashian.

Kim Kardashian tự mình tạo nên chuẩn đẹp mới

Kim Kardashian là một người có định hướng đặt biệt là việc tạo dựng thương hiệu, hình ảnh. Đã có khá nhiều thay đổi kể từ khoảng thời gian năm 2006, thời điểm Kim Kardashian hẹn hò với Ray J, cũng chưa hề có chương trình Keep Up with Kardashian. Vào thời điểm đó, cô chỉ là nhân vật mờ nhạt bên cạnh những người nổi tiếng như Lindsay Lohan hay Paris Hilton.

Trước đây, Kim Kardashian chỉ là "cái bóng", nhân vật mờ nhạt đi bên cạnh Paris Hilton.

Trong khi người ta vẫn đang ưa chuộng những cô nàng tóc vàng có dáng hình mảnh mai thì Kim Kardashian lại là điều gì đó rất mới. Người ta bắt đầu tìm kiếm cô nàng tóc đen nóng bỏng bên cạnh quý cô ăn chơi Paris Hilton. Sau khi cuốn băng sex của Kim Kardashian bị tung ra, người đẹp và cả gia đình đã có một nước đi chưa từng có và thay đổi toàn bộ tương lai của họ.

Cùng với sự thay đổi về danh tiếng là sự biến đổi ngoạn mục về vóc dáng. Trước đây người đẹp cũng thuộc tạng người "có da có thịt" không phải mẫu siêu mỏng từng được ưa chuộng. Nhưng Kim Kardashian không bắt mình phải giống người khác. Tự mình thiết lập chuẩn đẹp "phồn thực" với vòng hai vòng ba nảy nở nhưng vòng hai siêu nhỏ tạo hình chuẩn đồng hồ cát. Có thể so sánh những hình ảnh cũ với hiện tại của cô để thấy rõ sự khác biệt.

Trước đây, Kim Kardashian vốn không có thân hình nảy nở, đầy đặn như hiện tại.

Xung quanh cô có rất nhiều tin đồn liên quan đến việc phẫu thuật thẩm mỹ như bơm ngực, độn mông, rút xương sườn cho eo nhỏ. Nhưng người đẹp lên tiếng phủ nhận. Khi bị đồn cắt xương sườn, Kim Kardashian nói cô không biết liệu cách đó có khả thi hay không. Cô nói rằng tất cả những thay đổi trên hoàn toàn là do luyện tập.

Kim Kardashian luyện tập không ngừng nghỉ và hoàn toàn tuân thủ đúng kế hoạch. "Tôi tập thể dục rất chăm chỉ khoảng 1 tiếng rưỡi mỗi ngày" - người đẹp nói. Đồng thời cô khẳng định sự kiên trì sẽ là động lực để có được thành công. Ngoài ra, người đẹp còn áp dụng chế độ ăn thuần chay vì chúng tốt cho sức khỏe cũng như việc giữ dáng đồng thời bổ sung đủ nước cho cơ thể.

Người đẹp phủ nhận mình can thiệp "dao kéo", thân hình này là kết quả của việc luyện tập và ăn kiêng.

Tại sao người ta đã chấp nhận kiểu mẫu này?

Khi người ta đã quá quen với thân hình mỏng manh, Kim Kardashian lại mang đến một cái đẹp mới mà không sợ trở thành "lệch chuẩn". Trong một bài viết được đăng tải trên tạp chí Grazia với tiêu đề: "Kim Kardashian - cặp đùi to và sự thay đổi của chúng ta trong mối quan hệ với thân hình hoàn hảo", biên tập viên có nêu lên rằng lần đầu tiên khi người này đọc được định nghĩa về từ "thick" người nãy đã nghĩ về kiểu đùi to như đàn ông, dáng đùi mà không cô gái nào muốn.

Khi nhắc đến cặp đùi to, người ta đã từng cho rằng đó là kiểu đùi của nam giới và không hề nữ tính.

Nhưng dần dần chúng trở thành thứ đáng mơ ước. Thay vì định nghĩa béo xấu, chúng lại được nêu lên như chuẩn tròn trịa, thân hình quyến rũ. Và gia đình Kardashian dù có thể là giả tạo - nhờ sự can thiệp của phẫu thuật thẩm mỹ cũng đã và đang thiết lập chuẩn đẹp này. Nhiều người đã trở nên thoải mái hơn, bớt bận tâm về việc không có được đôi chân dài hay vóc dáng gầy, họ vui hơn khi trở thành cô gái có đường cong.

Người này nói thêm, điều này xảy ra là bởi sự thay đổi về nhận thức, khi con người ta chấp nhận rộng rãi hơn những kiểu mẫu cơ thể khác nhau. Ngoài ra, sự phát triển của phương tiện truyền thông, mạng xã hội với những ngôi sao như Kim Kardashian đã truyền cảm hứng cho họ về một chuẩn đẹp thật khác.

Kim Kardashian truyền cảm hứng cho một chuẩn đẹp khác, đánh bại chuẩn gầy trước đó.

Hơn nữa, chuẩn đẹp gầy đã khiến không ít người mập mạp cảm thấy bị tổn thương, áp lực khi luôn phải gò ép mình vào đúng thước đo mà người khác cho rằng đúng.

Zoe Mumba (24 tuổi), giám đốc điều hành một công ty truyền thông nói rằng cô lớn lên với suy nghĩ những cô nàng da trắng mảnh mai là tiêu chuẩn của cái đẹp trong khi cô tự miêu tả mình là người da đen, có dáng quả lê, ngực, eo nhỏ nhưng hông, đùi to. Cô ấy nói: "Tôi cảm thấy trân trọng nhưng cô gái đầy đặn nổi tiếng bởi khi nhìn thấy những người phụ nữ có thân hình tương tự khiến bạn nhìn cơ thể của mình theo một cách khác".

Những người nổi tiếng có vóc dáng đầy đặn giúp các cô gái nhìn mình khác hơn.

Tuy nhiên, người ta cũng thấy, không ít cô gái chi bội tiền để phẫu thuật thẩm mỹ giống Kardashian hay lại bị đặt nặng vấn đề phải trông "phồn thực" như vậy. Thay vì chạy theo kiểu mẫu được xem là chuẩn, người ta mong muốn mỗi cá nhân tự tin hơn vào vóc dáng của bản thân, yêu cái đẹp đa dạng và hài lòng với nó. Nếu chỉ xem đây là mốt thì kiểu mốt nào cũng sẽ không tránh khỏi sự lỗi thời, trong khi điều ta cần là sự tôn trọng khác biệt, tôn vinh nét đẹp cá nhân.

Nhưng điều con người thật sự cần là tôn trọng khác biệt, không phải chạy theo dáng hình kiểu mẫu.

