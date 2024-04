Xe sạch Toyota Prius nhận giải thưởng về thiết kế World Car Design of the Year 2024

Trong khuôn khổ lễ trao giải World Car Awards 2024 diễn ra tại triển lãm New York Auto Show 2024, bất ngờ đã xảy ra khi giải thưởng về thiết kế World Car Design of the Year thuộc về Toyota Prius, chứ không phải Ford Bronco hay Ferrari Purosangue.

Kể từ khi có mặt trên thị trường vào năm 2023, Toyota Prius thế hệ mới đã thu hút nhiều sự chú ý cũng như nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ ngoại hình bóng bẩy và bắt mắt hơn hẳn thế hệ cũ. Xe đã được thiết kế lại hoàn toàn theo hướng táo bạo hơn hẳn, đến mức nếu che đi logo Toyota thì hẳn không ít người sẽ nhầm tưởng rằng đây là mẫu xe thể thao của một thương hiệu hạng sang nào đó.

Với thay đổi triệt để như vậy, Toyota Prius thế hệ mới hoàn toàn xứng đáng được hãng xe Nhật đặt niềm tin để đưa đi ứng cử cho giải thưởng cao quý World Car Design of the Year (xe có thiết kế xuất sắc nhất toàn cầu), một phần của World Car Awards trong khuôn khổ triển lãm New York Auto Show 2024. Tuy nhiên, điều bất ngờ là Prius đã giành được chiến thắng sau cùng ở hạng mục này, vượt qua tới 70 đối thủ khác, trong đó có nhiều mẫu xe với kiểu dáng cực kỳ cuốn hút.

Bên cạnh Prius, lọt vào vòng thi đấu cuối cùng của hạng mục World Car Design of the Year 2024 là Ford Bronco và Ferrari Purosangue. Cả 2 mẫu xe này đều được đánh giá rất cao về khía cạnh thiết kế ngoại hình. Bronco được biết đến vì đã kết hợp hài hòa những đường nét cổ điển với phong cách hiện đại, trong khi Purosangue là mẫu xe được sản xuất thương mại hàng loạt đầu tiên của Ferrari có cấu trúc 4 cửa và khoảng sáng gầm khá lớn.

Hệ truyền động hybrid trên Toyota Prius có khả năng đạt mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp chỉ 4,12 lít/100km với động cơ xăng, dung tích 2.0L, cho công suất 194 mã lực đối với phiên bản dẫn động cầu trước và 196 mã lực đối với phiên bản dẫn động 4 bánh.

Prius tại Mỹ hiện có các cấu hình LE, XLE và Limited, với nhiều tùy chọn và công nghệ như hệ thống âm thanh Toyota Audio cao cấp hay hệ thống an toàn Toyota Safety Sense 3.0. Xe hiện đã giành được 24 giải thưởng và danh hiệu của ngành ô tô.

World Car Awards (xe tốt nhất trên toàn cầu) là loạt giải thưởng uy tín, danh giá và có giá trị của ngành công nghiệp ô tô. Để có mặt trong danh sách đề cử cho giải thưởng này không phải là điều dễ dàng bởi phải có sản lượng ít nhất 10.000 chiếc mỗi năm và phải là xe có giá bán ở tầm phổ thông.

Ngoài ra, những chiếc xe tham gia ứng cử cho giải thưởng năm 2024 lần này phải được bán tại ít nhất 2 thị trường lớn trên ít nhất 2 châu lục riêng biệt trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2023 đến ngày 30/3/2024. Khi đủ các điều kiện trên thì mới có cơ hội được đưa vào trong danh sách đề cử.

