Xe Hàn Genesis GV70 được vinh danh là mẫu SUV của năm 2022

Thứ Bảy, ngày 30/10/2021 08:00 AM (GMT+7)

Genesis GV70 đã xuất sắc vượt qua 23 đối thủ “sừng sỏ” để giành được "vương miện" ngay trên đất Mỹ.

Giải thưởng SUV của năm 2022 (MotorTrend SUV of the Year 2022) do tạp chí MotorTrend tổ chức nhằm chọn ra chiếc SUV mới tốt nhất tại Mỹ. Giám khảo sẽ dựa trên các tiêu chí đánh giá về thiết kế, kỹ thuật, tiện ích, an toàn, hiệu quả sử dụng và giá bán để chọn ra “ứng viên” xuất sắc giành được danh hiệu này.

Genesis GV70 đã vượt qua hơn 23 đối thủ với tổng cộng 35 biến thể khác nhau để tiến vào vòng chung kết và giành được giải thưởng danh giá.

Danh hiệu Kẹp vàng - MotorTrend SUV of the Year 2022 thuộc về Genesis GV70

Claudia Marquez - Giám đốc điều hành Genesis Motor khu vực Bắc Mỹ chia sẻ: Mẫu SUV hạng sang đến từ thương hiệu Hàn Quốc này sở hữu “thiết kế táo bạo cùng bộ công nghệ và tính năng an toàn mở rộng, đảm bảo mang đến trải nghiệm sử dụng thoải mái nhất mà không làm mất đi cảm giác lái năng động”.

Ngoại thất của Genesis GV70 trông khỏe khoắn và bệ vệ nhưng không kém phần phong cách và thể thao. Đầu xe vẫn là bộ lưới tản nhiệt hình chiếc khiên Crest Grille, đi kèm cụm đèn pha LED hai tầng cùng 4 dải đèn chiếu sáng ban ngày chạy song song. Cụm đèn hậu cũng có thiết kế hai mảng tương tự, nhưng được vuốt mỏng hơn nữa đem đến cái nhìn hiện đại hơn.

Nội thất GV70 mang đến sự sang trọng của riêng mình, không cố gắng sao chép Châu Âu, Châu Mỹ hay Nhật Bản. Da được bọc hầu hết xung quanh khoang nội thất, từ táp-li cửa, bảng táp lô, khu vực bệ tỳ tay, ghế ngồi hay vô lăng.

Cụm điều khiển thông tin giải trí dạng núm xoay được thiết kế giống và đặt song song với núm chuyển số. Trung tâm bảng táp lô với màn hình kích thước lớn 14,5 inch đặt ngang tương thích Apple Carplay/Android Auto cùng chức năng định vị GPS, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, sạc điện thoại thông minh không dây.

Ngoài ra, các tiện ích hiện đại phục vụ giải trí cho người dùng còn có: dàn âm thanh nổi Lexicon 9 loa cao cấp, công nghệ nhận dạng dấu vân tay, gương chiếu hậu tự động chống chói với HomeLink và khởi động từ xa, điểm phát sóng Wifi 4G,...

Không gian hàng ghế sau rộng rãi nhờ thiết kế đặc biệt từ lưng ghế trước được khoét rộng. Bên cạnh đó, người ngồi hàng ghế sau có thể sử dụng hai nút bên hông lựa lưng phía trước để điều chỉnh góc ngả cho cả hai hàng ghế trước và sau kèm với tính năng sưởi và làm mát trên tất cả các ghế.

Các tính năng an toàn hỗ trợ người lái là trang bị tiêu chuẩn ngay từ phiên bản thấp nhất có thể kể đến: kiểm soát hành trình thông minh với Stop&Go, hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc, hỗ trợ giữ làn, định tâm làn, hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ chùm đèn chiếu sáng cao, cảnh báo va chạm phía sau, cảnh báo mở cửa an toàn,...

Mẫu SUV hạng sang của Hàn Quốc - Genesis GV70 được cung cấp 3 cấu hình động cơ gồm: máy xăng Turbo 2.5L cho công suất 300 mã lực và mô-men xoắn 422Nm, động cơ V6 3.5L và động cơ Diesel 2.2L sản sinh công suất 207 mã lực đi kèm với các lựa chọn động cơ là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động AWD hoặc FWD.

Tại Mỹ, Genesis GV70 có giá khởi điểm từ 41.000 USD (~ 933 triệu đồng). Mức giá cạnh tranh này cộng với những ưu điểm kể trên giúp Genesis GV70 tăng sức cạnh tranh với các đối thủ như Audi Q5, BMW X3, Mercedes-Benz GLC,...

Nguồn: http://danviet.vn/xe-han-genesis-gv70-duoc-vinh-danh-la-mau-suv-cua-nam-2022-50202130107595975.htm