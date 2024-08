Vì sao nhiều người vẫn mê xe Toyota?

Tập đoàn Toyota đã vượt qua đối thủ Đức Volkswagen AG để giữ vị trí dẫn đầu về doanh số toàn cầu trong năm thứ năm liên tiếp.

Mới đây, tập đoàn Toyota cho biết thương hiệu đã bán được 5,16 triệu xe trên toàn thế giới trong nửa đầu năm 2024 .Ảnh: Pattarapong Chatpattarasill.

Nhưng doanh số bán hàng toàn cầu trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6, bao gồm cả doanh số của đơn vị sản xuất ô tô nhỏ Daihatsu Motor Co và công ty con sản xuất xe tải Hino Motors Ltd, đã giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước do việc ngừng sản xuất bắt nguồn từ một loạt vụ bê bối chất lượng và doanh số bán hàng chậm chạp tại Trung Quốc.

Công ty Đức, Volkswagen đã bán được 4,35 triệu xe trong cùng kỳ, giảm so với mức 4,37 triệu xe của năm trước.

Nhà sản xuất ô tô này cho biết sản lượng toàn cầu của tập đoàn Toyota đã giảm 9,8% xuống còn 5,07 triệu xe trong sáu tháng đầu năm.

Doanh số bán hàng trong nước của tập đoàn Toyota giảm 32,0% xuống còn 823.595 xe khi Daihatsu ngừng sản xuất sau khi phát hiện dữ liệu trong các bài kiểm tra an toàn bị gian lận.

Chuyên gia sản xuất xe nhỏ đã tiếp tục hoạt động tại tất cả các nhà máy lắp ráp trong nước vào đầu tháng 5 sau khi tạm dừng hoạt động tại các nhà máy vào tháng 12.

Tập đoàn Toyota cũng đã dừng một số hoạt động sản xuất trong nước trong nửa năm, thừa nhận rằng họ đã tiến hành thử nghiệm xe theo những cách không được chính phủ chỉ định. Một đợt thu hồi gần đây đối với chiếc xe hybrid Prius phổ biến cũng đã đẩy doanh số bán xe này xuống.

Tập đoàn Toyota cho biết doanh số bán hàng ở nước ngoài tăng 3,1% lên 4,34 triệu xe nhờ nhu cầu mạnh mẽ ở Bắc Mỹ và Châu Âu.

Tuy nhiên, tập đoàn Toyota đang gặp khó khăn ở Trung Quốc, với doanh số bán xe Toyota và các thương hiệu Lexus cao cấp tại đây giảm 10,8%. Cạnh tranh về giá đang gia tăng, với các nhà sản xuất ô tô địa phương đang mở rộng dòng xe điện giá cả phải chăng.

Trong nửa đầu năm, Toyota và Lexus đã bán tổng cộng 4,89 triệu xe trên toàn thế giới, trong khi Daihatsu và Hino lần lượt bán được 210.910 và 59.273 xe.

