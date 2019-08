Ưng Hoàng Phúc mạnh tay “lột xác” GLC 250 thành GLC 63 AMG

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã mạnh tay thay đổi hoàn toàn kiểu dáng của chiếc SUV Mercedes-Benz GLC 250 4Matic anh đang sở hữu trở nên ngầu và thể thao hơn với bộ bodykit AMG GLC 63 do AN Bodykit Vietnam cung cấp.

Trên fanpage AN Bodykit vừa chia sẻ loạt ảnh về chiếc GLC 250 4Matic của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc được làm mới hoàn toàn theo phong cách GLC 63 AMG. Cụ thể, tất cả những chi tiết ngoại thất như: cản trước, cản sau, cản hông và cụm lưới tản nhiệt đều được thay thế mới theo phong cách AMG.

Việc thay đổi ngoại này giúp chiếc GLC 250 4Matic trở nên ngầu và thể thao hơn so với các chi tiết nguyên bản. Việc thực hiện này theo nhà cung cấp là chỉ việc tháo ra gắn vào (Plus and Play) chứ không cần độ chế gì cả. Điều này đang được nhiều người quan tâm và trong đó có cả ca sĩ Ưng Hoàng Phúc.

Tổng thể thiết kế của GLC250 4Matic có đôi nét hiền và thiên về hướng sang trọng. Dễ nhận biết và phân biệt với phiên bản GLC 200 chính là những chi tiết nhỏ như: phần viền chrome tại vị trí hốc hút gió của GLC250 được làm to bản và đầy đặn hơn so với GLC 200. Ngoài ra, chiếc GLC250 4Matic được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng thông minh (Intelligent Light System) trong khi đó GLC200 chỉ được trang bị hệ thống đèn Full-LED hiệu năng cao (LED High Performance).

Mercedes-Benz GLC200 sử dụng bộ mâm 18 inch đi kèm bộ lốp Tirefit còn GLC250 sau khi trải qua đợt nâng cấp gần đây đã được trang bị mâm đa chấu kép 19 inch đi kèm bộ lốp Runflat. Mercedes-Benz GLC 250 4Matic có giá bán khoảng 1,989 tỷ đồng và thấp người anh em GLC 300 AMG đến 300 triệu đồng.

Trên chiếc Mercedes-Benz GLC 250 4Matic được trang bị khối động cơ I-4 tăng áp, dung tích 2.0 lít cho công suất 241 mã lực và mô men xoắn cực đại 370 Nm, đi kèm với đó là hộp số tự động 9 cấp. Trên hai phiên bản GLC250 4Matic và GLC 300 AMG đều được trang bị hệ dẫn động 4 bánh.

GLC250 sở hữu 5 chế độ lái Dynamic Select: Eco, Comfort, Sport, Sport + và Individual kết hợp cùng các hệ thống an toàn: chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống ổn định thân xe ESP, hệ thống hỗ trợ người lái khi gió thổi ngang Crosswind Assist, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS, camera lùi và cảm biến cảnh báo va chạm, dây an toàn 03 điểm với cơ chế tự căng đai khi có va chạm, hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động Active Parking Assist tích hợp Parktronic dò tìm không gian đỗ xe phù hợp,....

Mẫu xe GLC đang cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như BMW X3, Audi Q5 đồng thời "gây áp lực" đáng kể với các mẫu xe hạng trung như Honda CR-V, Mazda CX-5, Peugeot 5008 đang có mặt trên thị trường.

Một số hình ảnh về chiếc Mercedes-Benz GLC 250 4Matic được "lột xác" của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc: