Trách nhiệm của Ferrari Việt Nam trong vụ siêu xe bị tai nạn

Các giao dịch đều thông qua Ferrari Việt Nam

Trao đổi với PV Báo Giao thông ngày 30/7/2022, anh Nguyễn Nguyên H. chủ xe Ferrari 488 (xe bị nạn ngày 21/7/2022 tại Long Biên, Hà Nội) tường thuật quá trình sử dụng, vận hành và giao dịch chiếc siêu xe từ ngày mua đến nay.

Chiếc Ferrari 488 được chuyển giao tới xưởng do Ferrari Việt Nam chỉ định, 10 ngày trước khi gặp tai nạn

Cụ thể, anh mua chiếc xe này chính hãng từ năm 2019, với cam kết bảo hành, bảo dưỡng miễn phí toàn cầu 7 năm theo số VIN. Các lần anh H. bảo dưỡng đều được thực hiện miễn phí bởi Công ty TNHH Vina ASC Automotive (gọi tắt là Ferrari Việt Nam, trụ sở tại TP.HCM).

Đây chính là đại lý chính thức của Ferrari tại thị trường Việt Nam, giám đốc là một người Hàn Quốc tên Min Sup Kim, người phụ trách dịch vụ là ông Lê Huỳnh Chí.

Năm 2021, đã có lần chiếc xe gặp trục trặc, anh H. phải chuyển xe vào TP.HCM để bảo dưỡng tại xưởng của Công ty TNHH Vina ASC Automotive.

Đầu tháng 1/2022, nhân viên Ferrari Việt Nam lại thông báo chủ xe mang chiếc Ferrari 488 ra địa điểm showroom Volvo ở số 7 - 9 Nguyễn Văn Linh (quận Long Biên, Hà Nội) để làm dịch vụ.

Đến đầu tháng 7/2022, chiếc xe gặp trục trặc, đứt sợi dây cu-roa, chủ xe H. đã liên lạc với Ferrari Việt Nam và được nhân viên tại đây thông báo lịch sửa chữa, báo giá vật tư qua tin nhắn zalo.

Theo đó, nhân viên của Ferrari Việt Nam nhắn tin ngày 9/7/2022: “Bên em báo Volvo rồi anh nhé, bên em đề xuất gửi dây ra Hà Nội. Chi phí giờ công là 1,276 triệu đồng (gồm VAT), chi phí vật tư là 2,247 triệu đồng (gồm VAT)”.

Ngày 11/7/2022, anh H. thuê xe cứu hộ kéo chiếc Ferrari 488 tới đại lý Volvo để thay dây cu-roa. Chiếc xe nằm ở xưởng của Volvo (số 7 - 9 Nguyễn Văn Linh, Hà Nội) khoảng chục ngày thì đến sáng 21/7/2022, xảy ra vụ tai nạn khiến siêu xe nát đầu.

Theo anh Nguyễn Nguyên H., việc anh giao dịch với Ferrari Việt Nam có đầy đủ chứng từ, xe đã bàn giao cho Volvo Hà Nội theo chỉ dẫn, đã nằm xưởng ở đó cả chục ngày ai cũng biết. Sáng 21/7/2022 anh nhận được cuộc điện thoại thông báo xe mình bị tai nạn, sau đó anh đã trình báo sự việc với công an sở tại.

Khi dư luận đang đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên trong vụ việc này thì Ferrari Việt Nam khi trả lời báo chí lại cho rằng, chiếc xe bị tai nạn không qua chính hãng tại Việt Nam và đơn vị này chỉ cung cấp phụ tùng chứ không thực hiện việc bảo dưỡng.

Ferrari Việt Nam có trách nhiệm thế nào?

Theo thông tin về chính sách bảo dưỡng xe Ferrari toàn cầu được đăng tải trên website chính thức của Ferrari Việt Nam, tất cả các xe của thương hiệu này sẽ được bảo dưỡng chính hãng 7 năm.

Ferrari mô tả về chính sách này như sau: “Với chương trình bảo dưỡng chính hãng 7 năm, tất cả chủ sở hữu Ferrari có thể cảm thấy an toàn khi biết rằng, qua thời gian, chiếc xe quý giá của bạn luôn được bảo dưỡng để đạt trạng thái hoạt động tốt nhất, duy trì mức hiệu quả, hiệu suất và mức an toàn cao nhất…

Dịch vụ bảo dưỡng chính hãng 7 năm đi kèm với từng xe, đặc biệt, dịch vụ này sẽ được chuyển sang chủ mới trong trường hợp bán xe.

Chương trình bảo dưỡng sẽ bao gồm: kỹ thuật viên bảo dưỡng, phụ tùng thay thế chính hãng, dầu nhớt, dầu máy, dầu phanh…”.

Trong buổi làm việc với Báo Giao thông, chủ xe Ferrari 488 GTB cũng khẳng định, chiếc xe được hưởng chương trình bảo dưỡng chính hãng 7 năm này và đều được thực hiện bởi Ferrari Việt Nam kể từ khi có nhà phân phối chính hãng. Mỗi lần bảo dưỡng, anh không mất chi phí do việc bảo dưỡng hoàn toàn miễn phí.

Anh H cũng cho biết trước đó vào tháng 1/2022 cũng đã mang xe tới đại lý Volvo Bắc Âu Hà Nội để bảo dưỡng. Tuy nhiên việc thực hiện bảo dưỡng do người của Ferrari Việt Nam làm và cũng miễn phí hoàn toàn.

Từ đó có thể thấy Ferrari Việt Nam có trách nhiệm đại diện cho Ferrari toàn cầu, bảo dưỡng chiếc Ferrari 488 GTB theo chính sách của hãng.

Vụ tai nạn sáng 21/7/2022 khiến siêu xe Ferrari 488 bị nát đầu, thiệt hại ước tính từ 4 - 6 tỷ đồng

Trao đổi với PV Báo Giao thông, PGS.TS Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam - nhận định: “Về nguyên tắc, xe còn trong thời hạn bảo hành bảo dưỡng thì nhà phân phối (đại lý chính hãng) phải có trách nhiệm đến cùng về chất lượng xe. Việc đại lý phối hợp với ai trên lãnh thổ Việt Nam để sửa chữa bảo dưỡng xe thì trách nhiệm cuối cùng phải thuộc về đại lý chính hãng. Khi anh được dùng 2 chữ “chính hãng”, nghĩa là anh là đơn vị chịu trách nhiệm chính thức về sản phẩm mà nhà sản xuất gốc tin tưởng ủy quyền”.

Bà Bùi Thị An phân tích thêm: “Để làm rõ nguyên nhân tai nạn là do con người, do ngoại cảnh hay do công tác bảo dưỡng bất thành, rất cần cơ quan chức năng vào cuộc. Tuy nhiên chủ xe với tư cách người tiêu dùng, một khi đã bàn giao xe cho xưởng theo chỉ dẫn của đại lý chính hãng, thì phải được nhận lại xe đã được khắc phục lỗi hoàn toàn”.

Một chuyên viên Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cho hay, Tổ tư vấn hỗ trợ giải quyết yêu cầu khiếu nại của người tiêu dùng (đơn vị chuyên môn thuộc Cục CT&BVNTD) đã nắm thông tin vụ việc, quy trình xử lý sẽ căn cứ thông tin tài liệu mà các bên cung cấp.

