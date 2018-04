Toyota Vios 1.5G vs Hyundai Accent 1.4AT: "Tân binh" đấu "Vua doanh số"

Thứ Bảy, ngày 21/04/2018 06:00 AM (GMT+7)

"Tân binh" Accent vượt trội về thiết kế và trang bị, trong khi đó Toyota Vios có lợi thế về thương hiệu và "độ giữ giá"

Bảng so sánh tổng quan giữa Hyundai Accent 1.4AT 2018 vừa ra mắt và Toyota Vios 1.5G:

Toyota Vios là một mẫu xe thực dụng, bền bỉ và đặc biệt là bền dáng theo thời gian, những yếu tố trên góp phần giúp Toyota Vios luôn giữ vững ngôi vị số 1 trong danh sách xe bán chạy với 2240 chiếc trong tháng 3/2018. Ngày 16/4/2018, Hyundai Thành Công ra mắt mẫu Accent 2018 hoàn toàn mới với thiết kế bắt mắt, trang bị đầy đủ nhất nhì phân khúc và đặc biệt là giá bán cực kỳ hấp dẫn.

Toyota Vios 1.5G

Hyundai Accent 1.4AT

Liệu Accent 2018 có đủ sức cạnh tranh với “thánh bán chạy” Toyota Vios, hãy cùng so sánh để xem sự khác biệt giữa Hyundai Accent 1.4AT bản đặc biệt giá 540 triệu đồng và Toyota Vios 1.5G giá bán 588 triệu đồng.

Ngoại hình

Hyundai Accent 2018 sở hữu kích thước Dài/Rộng đều trội hơn Toyota Vios ( 4440 x 1729mm và 4410 x 1700mm), đặc biệt với ngôn ngữ thiết kế “Điêu khắc dòng chảy 2.0” Hyundai Accent 2018 mang một diện mạo trẻ trung và hiện đại với lưới tản nhiệt lục giác được thiết kế theo kiểu thác đổ Cascading Grill, đèn pha bóng Bi-Halogen và đèn định vị ban ngày dạng LED, đèn hậu cũng sử dụng công nghệ LED. Nhìn chung thiết kế tổng thể của Accent 2018 phù hợp với những khách hàng trẻ tuổi thành đạt và luôn muốn cập nhật cái mới.

Toyota Vios 1.5G

Hyundai Accent 1.4AT

Ngược lại, Vios sở hữu thiết kế tổng thể vô cùng “thực dụng” với những đường nét bo tròn nhẹ nhàng và hài hoà với tổng thể xe, tuy nhiên Vios 1.5G vẫn sử dụng bóng đèn Halogen kiểu cũ cho cả đèn chiếu sáng trước và đèn hậu phía sau. Thiết kế của Vios thực dụng và phù hợp với số đông từ trung niên cho đến người lớn tuổi, từ cá nhân cho đến doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Nhìn chung, Accent vượt trội hơn về tổng thể thiết kế và trang bị ngoại thất so với Vios.

Nội Thất

Cả Toyota Vios và Hyundai Accent đều được trang bị vô lăng 3 chấu bọc da và cũng tích hợp đầy đủ các phím bấm chức năng như nhận ngắt cuộc gọi và điều chỉnh âm lượng, tuy nhiên Accent 2018 có thêm các phím bấm điều khiển hành trình CruiseControl và các phím bấm điều chỉnh chế độ vận hành. Ghế ngồi của cả hai chiếc đều được bọc da, hàng ghế thứ hai đều có khả năng gập 60:40 và tất cả ghế ngồi đều phải chỉnh tay – chưa tích hợp chỉnh điện.

Nội thất của Toyota Vios 1.5G

Nội thất của Hyundai Accent 1.4AT

Toyota trang bị cho Vios hệ thống giải trí bao gồm đầu CD, hỗ trợ các kết nối cơ bản USB, AUX, Bluetooth,….Hyundai thể hiện độ “chịu chơi” khi trang bị cho Accent cửa sổ trời, hệ thống giải trí gồm màn hình cảm ứng 7 inch tích hợp camera lùi, hỗ trợ đầy đủ các kết nối USB/Bluetooth/AUX/MP4. Ngoài ra hệ thống giải trí của Accent với 6 loa ( Toyota Vios 4 loa) kết nối Apple CarPlay bên cạnh đó thì bản đồ “độc quyền” của Hyundai còn cung cấp đầy đủ các thông tin tiện ích như điểm dịch vụ 3S, cây xăng, quán ăn,…

Hàng ghế sau Toyota Vios

Hàng ghế sau Hyundai Accent 2018

Cũng giống như ngoại thất, nội thất của Accent lại một lần nữa nhỉnh hơn Vios về trang bị cũng như thiết kế hiện đại hơn rất nhiều. Nội thất Vios vẫn đơn giản và thực dụng khi các chi tiết như vô lăng, taplo, tay nắm đều không có sự đột phá nhiều về thiết kế. Độ rộng khoảng để chân của cả hai chiếc được đánh giá là tương đồng nhau.

Động cơ và trang bị an toàn:

Hyundai Accent được trang bị động cơ Kappa I4 1.4L cho công suất 100 mã lực tại 6000 vòng/phút, xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Tương tự hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động CVT, động cơ của Vios cho công suất cao hơn với mức 107 mã lực và momen xoắn đạt 140Nm. Hộp số CVT của Vios cho cảm giác êm ái khi vận hành, ngược lại hộp số tự động 6 cấp của Accent cho cảm giác sang số rõ rệt hơn, thể thao hơn.

Động cơ I4 1.5L Dual VVT-i của Toyota Vios.

Động cơ Kappa 1.4L của Hyundai Accent.

Trang bị an toàn là thứ mà Toyota Vios bị Hyundai Accent “đánh bại” hoàn toàn khi Toyota chỉ trang bị cho mẫu sedan hạng B của hãng những hệ thống cơ bản như chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD. Ngược lại, danh sách trang bị an toàn của Accent có thể nói là phải khiến rất nhiều mẫu xe sang khác ghen tị như: hệ thống chống trượt cân bằng điện tử ESC, kiểm soát thân xe VSM, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống chống trộm Immobilizer,…Ngoài ra, các trang bị an toàn cơ bản như cảm biến, camera lùi và túi khí Accent vẫn trội hơn với 6 túi khí so với 2 túi khí của Vios.

Giá bán và kết luận

Hyundai chính thức phân phối Accent 2018 từ tháng 4/2018 với 4 phiên bản mức giá từ 425 – 540 triệu đồng tuỳ theo tuỳ chọn hộp số và trang bị đi kèm, còn Vios 1.5G là phiên bản cao cấp nhất của Toyota với giá bán 588 triệu đồng.

Đuôi xe của Toyota Vios

Phần đuôi bắt mắt và hiện đại của Hyundai Accent 2018

“Tân binh” Accent mang đầy đủ những đặc tính thường thấy của xe Hàn như thiết kế bắt mắt, nội thất đầy đủ tiện nghi, an toàn cũng như giá bán cực kỳ cạnh tranh. Tuy nhiên, “cổ thụ” Toyota Vios có những lợi thế “vô hình” như thương hiệu, bền bỉ và đặc biệt là khả năng giữ giá cực kỳ tốt, đây có thể nói là điểm mạnh lớn nhất của các dòng xe Toyota nói chung và Vios nói riêng.

Nếu khách hàng muốn một chiếc sedan hạng B giá rẻ, thiết kế đẹp mắt, nhiều tiện nghi và trang bị an toàn thì Accent là phù hợp. Ngược lại, nếu thương hiệu, thực dụng và độ bền bỉ là thứ bạn cần thì Toyota Vios là một lựa chọn “không thể bỏ qua”.