Toyota Rush có gì để cạnh tranh với các đối thủ?

Thứ Bảy, ngày 24/07/2021 06:00 AM (GMT+7)

Toyota Việt Nam hiện đang nhập khẩu từ thị trường Indonesia và phân phối mẫu xe MPV cỡ nhỏ Toyota Rush, xe được bán với mức giá khá hấp dẫn.

Ra mắt lần đầu tại thị trường ô tô Việt Nam vào tháng 9/2018, Toyota Rush được coi là quân bài chiến lược của thương hiệu Nhật Bản để cùng Innova và Avanza thống trị phân khúc xe đa dụng (MPV). Mẫu xe này không chỉ là xe MPV thông thường mà được giới thiệu lai SUV và đây như một phiên bản "tiểu Fortuner" với 1 phiên bản duy nhất nhập khẩu từ Indonesia, đi kèm giá bán hấp dẫn chỉ 668 triệu đồng. Như vậy, so với đối thủ trực tiếp Xpander AT, Rush có giá bán cao hơn 48 triệu đồng.

Toyota Rush là mẫu SUV 7 chỗ, xét về cùng phân khúc không có đối thủ nào thực sự tương đương. Khoảng sáng gầm của xe lên tới 220 mm là một ưu điểm giúp xe vận hành linh hoạt trong điều kiện đường xá Việt Nam. Nhưng tính theo công năng sử dụng, thì Mitsubishi Xpander và Xpander Cross có thể được xét là đối thủ cạnh tranh trực tiếp và khá nặng ký.

Toyota Rush phần nào được khách hàng đón nhận, khi doanh số bán hàng liên tục tăng qua các năm. Kết thúc năm 2019, Toyota Rush bán được 2.975 xe. Trong năm 2020, dù thị trường giảm sút nghiêm trọng bởi dịch bệnh, Toyota Rush vẫn đạt doanh số 4.241 xe, đạt mức tăng trưởng 42,5%.

Thiết kế nội và ngoại thất.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Toyota Rush cũng chưa có bất kỳ sự nâng cấp nào. Mẫu xe này tiếp tục nhập khẩu từ Indonesia và giá bán vẫn duy trì ở mức 633 triệu đồng. Hiện tại, Toyota Việt Nam cũng không áp dụng chương trình khuyến mãi giảm giá hay quà tặng dành cho khách hàng mua xe Toyota Rush.

Ngôn ngữ thiết kế của Toyota Rush 2021 vẫn nhấn mạnh phong cách thể thao, khỏe khoắn, đậm chất SUV, kế thừa từ đàn anh Toyota Fortuner. Từ phía trước ra sau, Toyota Rush nổi bật với rất nhiều chi tiết dập nổi và tạo khối cơ bắp.

Nếu như Toyota Avanza được xem là “đàn em” của Innova thì Toyota Rush được ví von là bản thu nhỏ của mẫu SUV 7 chỗ đang bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam Toyota Fortuner. Mặc dù được xếp vào phân khúc MPV nhưng Rush lại có thiết kế giống với một mẫu xe đa dụng. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.435 x 1.695 x 1.705 mm, chiều dài cơ sở 2.695mm. Giống với đối thủ Xpander, Rush cũng sở hữu cách bố trí 5+2 ghế ngồi linh hoạt.

Thiết kế của xe cứng cáp và thể thao, phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình thang bo tròn các góc, nối cùng cụm đèn pha dạng LED điều khiển tự động, cụm đèn sương mù dạng tròn nằm gọn trong hai hốc hút gió. Thân xe cá tính với đường gân dập nổi. Cụm đèn hậu dạng LED. Mâm xe hợp kim 17 inch đa chấu cứng cáp.

Toyota Rush lại mang một màu sắc thực dụng, đồng thời cách bố cục các chi tiết vuông vắn đặc trưng trên những mẫu SUV. Khoang cabin của Toyota Rush 2020 có vô lăng 3 chấu bọc da tích hợp nút điều khiển, ghế ngồi bọc nỉ với ghế lái chỉnh 6 hướng, ghế hành khách chỉnh 4 hướng, đầu đĩa DVD 7 inch, hệ thống âm thanh 8 loa, cổng kết nối AUX, kết nối USB, kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, điều khiển từ hàng ghế sau, kết nối wifi, hệ thống đàm thoại rảnh tay, kết nối nối điện thoại thông minh, kết nối HDMI, chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm…

Và với một phiên bản Rush, do đó Toyota Rush không có nhiều lựa chọn màu sắc dành cho nội thất. Ghế ngồi được phối 2 tông màu đen và xám. Trong khi cửa và bảng táp lô sẽ có màu đen chủ đạo cùng màu beige làm điểm nhấn.

Toyota Rush 2021 vẫn sử dụng hệ thống điều hòa tự động với cửa gió dành riêng cho hàng ghế sau. Tuy nhiên mẫu xe này vẫn chỉ trang bị 1 dàn lạnh phía trước, trong khi cửa gió trên trần dành cho hàng ghế sau có tác dụng truyền tiếp luồng gió lạnh từ phía trước ra phía sau. Do đó khi hoạt động, các cửa gió phía sau trên Toyota Rush sẽ có những tiếng ồn đặc trưng.

Trang bị an toàn và động cơ tiết kiệm.

Toyota Rush được trang bị khối động cơ xăng 4 xy lanh, dung tích 1.5L, cho công suất 102 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 134 Nm tại 4.200 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Hệ thống treo Macpherson trước và phụ thuộc đa liên kết sau, tương đương với đối thủ Xpander

Về an toàn, Toyota Rush được trang bị các hệ thống nổi bật như: 6 túi khí, phanh ABS, phanh khẩn cấp BA, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS, tín hiệu dừng khẩn cấp và nhắc thắt dây an toàn đối với tất cả 7 vị trí ghế ngồi.

Đánh giá

Ưu điểm mà xe mang lại cho người sở hữu: Trang bị ổn trong tầm tiền / Động cơ tiết kiệm xăng, bốc ở dải tua thấp / Không gian rộng rãi, nhiều chỗ để đồ. Sau ưu điểm luôn đi kèm với những nhược điểm như: Động cơ ù nhẹ ở một số tình huống / Hệ thống treo cứng, thô / Vô lăng có phần kém chính xác / Xe yếu, đuối lực ở dải vận tốc cao.

Toyota Rush tại Việt Nam chỉ được phân phối với duy nhất 1 phiên bản, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và được coi là một bất lợi của mẫu xe này trước các đối thủ khác. Đối với một chiếc xe gia đình bạn có đông người đây là giải đáp cho bài toán xe 7 chỗ nhưng cả vợ hay chồng đều lái được thoải mái.

Chân ga của Rush có độ trễ ít là một điểm cộng, nhưng với hộp số chỉ có 4 cấp nên việc vận hành ở dải tốc độ chậm chưa được mượt mà cho lắm. Ngồi bên trong, Rush mang đến tầm quan sát bởi cột A tương đối nhỏ, mang đến tầm quan sát của khoang lái khá thoáng vì Rush có khoảng sáng gầm tốt, hai kính chiếu hậu lớn giúp việc quan sát phía sau dễ dàng.

Nguồn: http://danviet.vn/toyota-rush-co-gi-de-canh-tranh-voi-cac-doi-thu-5020212475592956.htmNguồn: http://danviet.vn/toyota-rush-co-gi-de-canh-tranh-voi-cac-doi-thu-5020212475592956.htm