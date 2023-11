Toyota Hilux mới bắt đầu được đại lý nhận cọc tại Việt Nam

Với mức giá bán dự kiến giảm hơn 100 triệu so với hiện tại, hai phiên bản Toyota Hilux 2.4L 4x2 AT và 2.8L 4x4 AT Adventure về nước năm sau được kỳ vọng sẽ cải thiện doanh số bán. Một số tư vấn bán hàng của các đại lý Toyota tại Việt Nam cho biết sẽ có hai phiên bản Toyota Hilux 2.4L 4x2 AT và 2.8L 4x4 AT Adventure về nước năm sau. Điều đặc biệt là giá bán hai bản này rẻ hơn so với hiện tại. Hiện chưa rõ có những thay đổi ra sao ở trang thiết bị cho xe.

Thời điểm Hilux 2023 mới về Việt Nam, chỉ có bản 2.4L 4x2 AT. Bản 2.8L 4x4 AT Adventure mới được nhập về thời gian gần đây. Hiện trên website chính hãng của Toyota Việt Nam cũng chỉ có thông tin bản 2.4L 4x2 AT. Trong khi đó, Hilux bản một cầu số tự động được nâng cấp hệ thống chiếu sáng LED tương tự bản Adventure, đèn phanh trên cao LED. Bản này cũng có động cơ Euro 5 và không thay đổi thông số.

Ở phiên bản Hilux 2.8L 4x4 AT Adventure 2023, động cơ đạt tiêu chuẩn Euro 5, các thông số giữ nguyên. Về trang bị, xe nâng cấp hệ thống điều hoà tự động hai vùng và camera 360 độ so với phiên bản Hilux về nước năm 2020. Bên ngoài nâng cấp hệ thống chiếu sáng LED, đèn phanh trên cao.

Từ đầu năm 2022, Toyota Hilux biến mất khỏi thị trường Việt Nam nhằm nâng cấp động cơ, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mới. Giữa năm nay Toyota Hilux 2023 cập bến với một số nâng cấp. Tuy nhiên những nâng cấp này vẫn ít khi so với các đối thủ khác như Ford Ranger hay Mitsubishi Triton. Từ khi trở lại, Hilux thường xuất hiện trong danh sách 10 xe bán ít nhất tháng.

Được biết, mức giá bán hai bản 2.4L 4x2 AT và 2.8L 4x4 AT Adventure sắp về nước lần lượt là hơn 700 triệu và hơn 900 triệu đồng. Mức giá hiện tại đang là 852 triệu và 1,077 tỷ đồng. Với mức giá giảm tới cả trăm triệu như thông tin từ đại lý, Hilux được kỳ vọng sẽ cải thiện tình hình doanh số khi xe về Việt Nam.

