Toyota dành ngôi vua của hãng xe GM tại thị trường Mỹ

Chủ Nhật, ngày 09/01/2022 09:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Sau 9 thập kỷ nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thị trường Mỹ GM đã bị Toyota xóa ngôi.

Thông thường, hãng sản xuất xe ô tô bán chạy nhất của một nước thường là một hãng xe nội địa. Điều này đặc biệt đúng với thị trường Mỹ. Đã gần một thế kỷ, nhà sản xuất ô tô có doanh số tốt nhất nước này chính là General Motors. GM đã duy trì kỷ lục của mình suốt 90 năm, cho tới khi... Toyota phá vỡ nó

Toyota báo cáo doanh số bán hàng cuối năm của họ tại Mỹ ở mức 2,3 triệu xe, tăng 10% so với cùng thời điểm này vào năm 2020. Mặt khác, GM lại chỉ đạt 2,2 triệu xe trong năm năm 2021. Mức này giảm 13% so với cùng kỳ năm trước và kém 114.000 xe so với Toyota.

Kết quả này tuy bất ngờ nhưng đã được dự báo từ trước khi doanh số của GM thua Toyota nhiều vào quý II và III. Kể cả khi vào quý IV Toyota đã giảm doanh số 30% thì GM vẫn tệ hơn khi giảm đến 43%.

Theo Wall Street Journal, sự đổi ngôi hiếm hoi này xảy ra do tình trạng thiếu hụt chip. Nó khiến cho các hãng xe Mỹ gặp khó khăn trong việc sản xuất đủ để giao xe cho khách hàng. Sự gián đoạn quá lâu đương nhiên ảnh hưởng mạnh đến doanh số GM và Ford dù nhu cầu của khách hàng vẫn liên tục tăng chứ không giảm.

GM chia sẻ với CNN Business: “Sự thiếu hụt chất bán dẫn, và nhiều lý do khác, đã tạo ra một tình cảnh chưa từng có trong năm 2021 vừa qua. Mặc dù vậy, GM vẫn mở rộng vị thế dẫn đầu về xe bán tải và xe SUV cỡ lớn. Và năm 2022 bắt đầu với chuỗi cung ứng dần dần được cải thiện, hy vọng điều đó sẽ dẫn đến sự tăng trưởng tốt hơn vào năm 2022 khi chúng tôi tung ra một số loại xe mới - bao gồm cả xe điện và xe bán tải được thiết kế lại”

Theo công ty nghiên cứu Cox Automotive, các nhà sản xuất ô tô nước ngoài khác như Hyundai, Mazda, Volkswagen và BMW cũng đã tăng doanh số bán hàng cuối năm tại Mỹ. Đặc biệt, doanh số bán hàng tại Mỹ của Hyundai là 738.081 chiếc đã đánh dấu mức tăng đáng kể 19% so với năm 2020.

Đây cũng là kỷ lục bán hàng đối với một hãng xe hơi Hàn Quốc. Các công ty khác chưa báo cáo số liệu bán hàng cuối năm nên bức tranh tổng thể vẫn chưa quá rõ ràng

Nguồn: http://danviet.vn/toyota-danh-ngoi-vua-cua-hang-xe-gm-tai-thi-truong-my-50202291905996.htmNguồn: http://danviet.vn/toyota-danh-ngoi-vua-cua-hang-xe-gm-tai-thi-truong-my-50202291905996.htm