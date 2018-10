Toyota Camry hoàn toàn mới sắp ra mắt Đông Nam Á

Chủ Nhật, ngày 28/10/2018 09:08 AM (GMT+7)

Xe Toyota Sự kiện:

Trong tương lai, rất có khả năng Toyota Camry thế hệ thứ 8 sẽ được giới thiệu tại thị trường Việt Nam.​

Toyota Thái Lan đã tung ảnh teaser ''nhá hàng'' Camry hoàn toàn mới thuộc thế hệ thứ tám (XV70), dự kiến xe sẽ được ra mắt tại đất nước Chùa Vàng vào ngày 29 tháng 10 năm 2018 sắp tới.​

​Toyota Camry sắp được ra mắt tại Thái Lan chính là thế hệ thứ 8 với tên mã XV-70 đang được bán ra tại một số thị trường như: Bắc Mỹ hoặc Úc. Camry thế hệ thứ 8 được Toyota sử dụng nền tảng khung gầm toàn cầu mới TNGA (Toyota New Global Architecture) có độ cứng tăng 30% so với thế hệ trước đó, nhờ những thay đổi về nền tảng khung gầm mới nên Camry 2018 có không gian nội thất được nới rộng và chiều dài cơ sở được tăng thêm 48mm so với thế hệ cũ.​

Toyota Camry 2018 được thiết kế ngoại thất trông trẻ trung, và thể thao hơn hẳn trước đây nhờ lấy cảm hứng từ ngôn ngữ thiết kế ôtô Nhật Bản “Keen Look”. Lối thiết kế mới này giúp chiếc sedan phù hợp cho nhiều đối tượng khách hàng trong đó có đối tượng khách hàng trẻ vốn đòi hỏi sự đột phá và ấn tượng trong thiết kế.​

Về nội thất, tại thị trường Mỹ Camry 2018 sở hữu nội thất hiện đại và mang tính thể thao hơn và sang trọng hơn với tableau được thiết kế lại hoàn toàn mới đi kèm 03 màn hình hỗ trợ bao gồm màn hình 10 inch hiển thị trên kính lái, màn hình 7 inch ở cụm đồng hồ đằng sau vô lăng và màn hình cảm ứng trung tâm có kích thước 8 inch với hệ thống giải trí Toyota Entune™ 3.0, hệ thống hiển thị thông tin và dẫn đường GPS (Connected Navigation Scout® GPS), hệ thống Wi-Fi...​

Về động cơ, Camry 2018 tại Thái Lan có thể sẽ được cung cấp các phiên bản động cơ bao gồm: 4 xy-lanh thẳng hàng dung tích 2.0L (6AR-FSE) và 2.5L (Dynamic Force) hút khí tự nhiên (N/A) cho công suất lần lượt: 164 mã lực + 200Nm, và 205 mã lực + 252Nm, bên cạnh đó là phiên bản sử dụng kết hợp động cơ 2.5L (Dynamic Force) với mô-tơ điện để tạo ra một hệ truyền động hybrid với tổng công suất 211 mã lực.

Tất cả các phiên bản đều sử dụng hộp số tự động 8 cấp (8 AT). Phiên bản động cơ V6 3.5L (2GR-FKS) hút khí tự nhiên mạnh 305 mã lực đang được sử dụng trên phiên bản thể thao tại Mỹ (XSE) sẽ không xuất hiện tại thị trường Thái Lan.​

Toyota Camry 2018 “cập bến” khu vực Đông Nam Á đầu tiên là Thái Lan, sắp tới xe có thể sẽ được ra mắt giới thiệu tại: Malaysia, Singapore, hoặc Phillipines. Trong tương lai, rất có khả năng Toyota Camry thế hệ thứ 8 sẽ được giới thiệu tại thị trường Việt Nam.​