Toyota bán ra hơn 23.000 xe du lịch tại Việt Nam trong 6 tháng qua

Sáu tháng năm 2024, thị trường ô tô trong nước tiếp tục chứng kiến Toyota và Hyundai cạnh tranh gay gắt ở mọi phân khúc. Số liệu do các nhà sản xuất tự công bố cho thấy, có 19.293 xe du lịch Hyundai bán ra trong 6 tháng năm 2024, so với 22.338 xe Toyota trong cùng kỳ. Cả tháng 5 và tháng 6, doanh số của hãng xe Nhật Bản đều vượt trội so với đối thủ đến từ Hàn Quốc.

Sức nóng cạnh tranh có thể thấy ở mọi phân khúc. Trong khi Accent áp đảo với doanh số 4.988 xe so với 4.215 xe của Vios thì Creta (2.814 xe) tỏ ra đuối sức trước đối thủ Yaris Cross (3.750 xe). Ở sân chơi crossover cỡ trung, cạnh tranh giữa Tucson (2.084 xe) và Corolla Cross (2.028 xe) khá cân sức.

Doanh số tốt trong quý II-2024 cũng giúp Toyota bù đắp lại kết quả kinh doanh ảm đạm trong quý đầu năm. Giai đoạn này, nhiều mẫu xe chiến lược của hãng bước vào chu kỳ thay đổi thế hệ, khiến nguồn cung xe cho thị trường bị bó hẹp. Điển hình là Toyota Corolla Cross trong tháng 3 chỉ bán được 80 xe, thấp hơn nhiều lần mức trung bình hằng tháng của chiếc crossover ăn khách này.

Cũng cần lưu ý, nếu tính cả xe thương mại, tổng cộng đã có 24.381 xe Hyundai bán ra tại Việt Nam trong 6 tháng qua. Tương tự, Toyota và Lexus (687 chiếc) đã bán ra thị trường 23.025 xe du lịch các loại. Về đóng góp ngân sách nhà nước, Toyota Việt Nam đã đóng góp hơn 117 triệu USD trong 6 tháng đầu năm. Tổng số tiền đóng góp ngân sách nhà nước tích lũy đạt hơn 13 tỷ USD.

Qua từng năm, các sản phẩm của Toyota không ngừng được cải tiến và nhận được sự tin yêu, đón nhận của khách hàng. Trong 6 tháng đầu năm, mẫu xe Vios và Yaris Cross nằm trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường với doanh số lần lượt là 4.215 xe và 3.750 xe. Bên cạnh đó hầu hết các mẫu xe của Toyota đều nằm trong top mẫu xe bán chạy nhất phân khúc.

Hiện danh sách các nhà cung cấp của Toyota lên tới con số 60 trong đó có 13 nhà cung cấp Việt Nam, tổng số sản phẩm nội địa hóa đạt gần 1.000 sản phẩm các loại. Theo Toyota, Hybrid và nhiên liệu sinh học là giải pháp kịp thời và phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam, giúp góp phần giảm khí thải CO2 ngay lập tức mà không cần chờ đợi cơ sở hạ tầng, không làm thay đổi thói quen người dùng.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, doanh số xe Hybrid đạt 1.682 xe với dải sản phẩm Hybrid gồm 6 mẫu xe trải dài trên nhiều phân khúc. Tính đến nay, tổng cộng 10.156 xe Toyota Hybrid đã được bán ra sau 4 năm ra mắt tại thị trường Việt Nam.

Bảng doanh số chi tiết các dòng xe đang được Toyota phân phối chính hãng:

Thương hiệu Nguồn gốc Mẫu xe Từ tháng 1 đến 6/2024 (đơn vị: xe) Toyota CKD Vios 4.215 Veloz Cross 2.767 Yaris Cross 3.750 Innova Cross 2.075 Corolla Cross 2.028 Tổng 22.338 CKD + CBU Khác 7.503 Lexus Tất cả 687 Tổng 23.025

