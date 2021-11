Toyota Avanza thế hệ mới có mặt tại đại lý Indonesia, sớm xuất hiện tại Việt Nam

Thứ Bảy, ngày 06/11/2021 10:00 AM (GMT+7)

Toyota Avanza thế hệ mới tiếp tục có thêm ảnh chi tiết về thiết kế ngoại thất.

Sau khi lộ hình ảnh tại đại lý ở Indonesia, Toyota Avanza thế hệ mới tiếp tục lộ diện thiết kế ngoại thất không hề che chắn trước ngày ra mắt. Mẫu MPV 7 chỗ cỡ nhỏ của Toyota gây bất ngờ bởi thiết kế mới đẹp mắt mang phong cách Sienna, bên cạnh kích thước to lớn hơn.

Sau những hình ảnh đầu tiên của Toyota Veloz thế hệ mới – tên gọi khác của dòng Avanza, được trưng bày tại một đại lý Toyota ở Indonesia lộ diện vào giữa tháng 10 vừa qua. Mới đây, Toyota Avanza thế hệ mới đã lộ diện với ngoại thất không che chắn. Theo tên gọi “Avanza” ở phía sau, có thể nói đây chính là Toyota Avanza thế hệ mới.

Mặc dù thiết kế của chiếc Toyota Avanza thế hệ mới này có vẻ khác biệt một chút so với chiếc Toyota Veloz 2022. Tuy nhiên, cả ba mẫu xe Veloz, Avanza hay Daihatsu Xenia đều được phát triển trên cùng một nền tảng dẫn động cầu trước DNGA (Daihatsu New Generation Architecture), đây chính là nền tảng khung gầm được mở rộng phát triển lên từ nền tảng TNGA (Toyota New Global Architecture).

Có thể thấy, Avanza thế hệ mới sở hữu thiết kế hấp dẫn hơn, phần đầu xe gây ấn tượng với mặt ca-lăng cỡ lớn và cụm đèn hậu LED trải dài mang hơi hướng sang trọng, gợi nhớ đến dòng MPV cỡ lớn Sienna thế hệ mới. Về nội thất, căn cứ theo hình ảnh từ đại lý trước đó về mẫu Veloz thế hệ mới.

Có thể thấy, Avanza 2022 thế hệ mới sở hữu nội thất đẹp đẹp mắt hơn. Nhiều trang bị hiện đại như màn hình giải trí cỡ lớn và màn hình giải trí cho hàng ghế thứ 2. Ghế ngồi bọc Da, trang bị phanh tay điện tử hiện đại hơn. Nhờ sử dụng nền tảng khung gầm mới, có thể chắc chắn rằng Avanza thế hệ mới chuyển sang sử dụng khung gầm liền khối (unibody), đi cùng với hệ dẫn động cầu trước (FWD). Khác biệt với thế hệ cũ, dùng xài nền tảng khung gầm rời (body on frame) và hệ dẫn động cầu sau (RWD) như xe SUV!

Chưa có bất kỳ thông tin về động cơ được sử dụng trên Avanza thế hệ mới, mẫu MPV cỡ nhỏ này được kỳ vọng sẽ sử dụng động cơ chia sẻ với dòng xe Raize. Đó chính là động cơ 3 xy lanh thẳng hàng, dung tích 1.0L tăng áp mạnh 98 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm.

Ngoài ra, còn có thêm động cơ 1.2L hút khí tự nhiên, cho công suất 88 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 113Nm Xe sử dụng kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động biến thiên vô cấp (CVT). Hơn nữa, xe cũng có thể sẽ sử dụng động cơ 1.2L Smart Hybrid.

Thậm chí, ở các phiên bản cao cấp, xe còn được trang bị hệ thống an toàn và hỗ trợ lái Advanced Safety Assist (ASA) bao gồm phanh tự động khẩn cấp, kiểm soát hành trình thích ứng và hơn nữa.

Toyota Avanza thế hệ mới cùng với hai mẫu xe Veloz và Xenia 2022 sắp sửa được ra mắt. Có thể thấy, tương lai của dòng Avanza chắc chắn sẽ hấp dẫn khách hàng tốt hơn trước, nhờ vào thiết kế và trang bị. Bên cạnh đó, Avanza thế hệ mới sẽ tăng sức cạnh tranh hơn với đối thủ đang chiếm thị phần lớn trong phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ như Mitsubishi Xpander hay Suzuki XL7.

Nguồn: http://danviet.vn/toyota-avanza-the-he-moi-co-mat-tai-dai-ly-indonesia-som-xuat-hien-tai-viet-nam-502021611959235.htm